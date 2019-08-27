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суббота, 31 августа 2019 00:15

Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
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Самая низкая цена за 1 час работы фотографа - 30 евро (837 грн)
Фото: Денис Малка
Парижане не любят делать фото на фоне Эйфелевой башни и других туристических мест
При зарплате в 2000 евро (55 860 грн) налоги составляют около 400 евро (11 172 грн) в год.
Чтобы работать легально во Франции, Денис оформил предпринимательство
Украинцы во Франции ищут специалистов среди земляков

Во Франции даже доставку еды на велосипеде надо оформлять как предпринимательство. Достаточно 15 минут для регистрации бизнеса, если есть все необходимые документы. При зарплате в 2000 евро (55 860 грн) налоги составляют около 400 евро (11 172 грн) в год.

Об этом Gazeta.ua рассказывает 27-летний Денис Малка из Львова, который сейчас живет в Париже и работает там в качестве предпринимателя.

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"Уже лет 10 занимаюсь фотографией и периодически летом приезжаю во Францию. Но прежде работал на французских курортах официантом в ресторанах. Сейчас фотографирую парижан, туристов и украинцев, которые здесь живут, - рассказывает Денис, - В Париже слышу украинский язык по несколько раз в день. Здесь большая диаспора земляков. И все всегда ищут фотографов, стоматологов и парикмахеров "среди своих".

Денис рассказывает, что базовую фотосессию можно сделать за 30 евро (837грн). Во Львове такая стоит от 350 грн. Это самая низкая цена за час работы и 10 обработанных фото.

Автор: Денис Малка
  Парижане не любят делать фото на фоне Эйфелевой башни и других туристических мест
Парижане не любят делать фото на фоне Эйфелевой башни и других туристических мест

"Если видите фото девушки или парня на фоне Эйфелевой башни - значит они недавно в городе или туристы. Местные стараются обходить все туристические места, - рассказывает Денис, - Ищу клиентов на улицах Парижа и на вечеринках танго. Там много молодежи до 30 лет танцуют. Можно даже не говорить по-французски. Танец - это мультинациональная язык".

Чтобы легально работать в стране, оформил предпринимательство. Для этого понадобился украинский биометрический паспорт и вид на жительство, который оформлял в Посольстве Франции в Украине. Также открыл счет в банке и оформил карточку. Обслуживание на 10 лет стоило 280 евро (7820 грн). Однако тарифы могут быть разными, в зависимости от типа счета. Если нет разрешения на работу, для открытия счета нужно принести документы, подтверждающие адрес пребывания за последние месяцы. Подойдут даже оплаченные квитанции с места проживания.

Автор: Денис Малка
  Новых клиентов ищет на вечеринках танго в Париже
Новых клиентов ищет на вечеринках танго в Париже

"В Украине больше бюрократии. В Париже на открытие бизнеса потратил 15 минут, - рассказывает Денис, - Работать нелегально нельзя. Здесь даже человек, который доставляет еду на велосипеде, должен оформлять предпринимательство и платить налоги. Это где-то 200-400 евро в год" .

Минимальная зарплата в Париже 1500-2000 евро (41 895-55 860 грн) в месяц. Аренда однокомнатной квартиры стоит от 800 евро (22 344 грн). Можно также арендовать с кем-то комнату по 200-300 евро (5 586-8 379 грн). Дополнительно надо платить 20-60 евро (558 - 1675 грн) за коммунальные услуги. Денис советует внимательно читать контракт с арендатором, чтобы избежать штрафов.

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"С квартирами проблем нет. Однако здесь дорогая аренда. Если украинец из Парижа едет на несколько месяцев к родственникам на родину, обязательно будет сдавать свою квартиру другим. Никто не может позволить себе, чтобы помещение стояло пустое, - делится Денис, - Все предложения пишут в специальных группах в Viber ".

Автор: Денис Малка
  Украинцы во Франции ищут специалистов среди земляков
Украинцы во Франции ищут специалистов среди земляков

Парень рассказывает, что можно не оформлять медицинскую страховку. Однако придется платить врачу за консультацию и отдельно лекарств.

"10 лет назад, когда работал на Корсике, у меня покраснел глаз. Страховки тогда не было. Врач за 5 минут осмотра выписал счет в 40 евро. Причем лечение и диагноз оказались ошибочны. У меня было раздражение от хлора в бассейне. Однако с тех времени я всегда оформляю медицинское страхование. Его стоимость зависит от доходов и суммы налогов, - отмечает Денис - Но лечить зубы украинцы едут на родину. Здесь услуги стоматолога очень дорогие. Цены в 3-4 раза выше".

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В будущем Денис хочет создать собственную фотосудию в Париже. В ближайшее время планирует посетить родных во Львове.

"Нравится то, что парижане очень разные, и легко воспринимают мультинациональный и мультикультурный фон вокруг, - делится Денис, - Но так вероятно только о столице. В украинцах, которые здесь живут та же черта".

Автор: Денис Малка
  27-летний Денис по образованию инженер и 10 лет как фотографирует
27-летний Денис по образованию инженер и 10 лет как фотографирует

27-летний Денис Малка из Львова, имеет там свою фотостудию. По образованию инженер. Занимается фотографию уже более 10 лет. Сейчас живет и работает в Париже.

В Израиле никто не беспокоится о своем внешнем виде. В жару можно встретить девушку в теплой обуви и курточке с шапкой. Здесь все едят кошерную пищу, ту, что разрешена Торой. Кроме того, есть определенные правила и ограничения. Например, можно есть молочное не раньше, чем через 6 часов после того, как поели мясное. Чтобы обойти это правило и придумали мороженое без молока.

Автор: Анна Деревянко
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