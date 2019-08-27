Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж

Фото: Денис Малка

Во Франции даже доставку еды на велосипеде надо оформлять как предпринимательство. Достаточно 15 минут для регистрации бизнеса, если есть все необходимые документы. При зарплате в 2000 евро (55 860 грн) налоги составляют около 400 евро (11 172 грн) в год.

Об этом Gazeta.ua рассказывает 27-летний Денис Малка из Львова, который сейчас живет в Париже и работает там в качестве предпринимателя.

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"Уже лет 10 занимаюсь фотографией и периодически летом приезжаю во Францию. Но прежде работал на французских курортах официантом в ресторанах. Сейчас фотографирую парижан, туристов и украинцев, которые здесь живут, - рассказывает Денис, - В Париже слышу украинский язык по несколько раз в день. Здесь большая диаспора земляков. И все всегда ищут фотографов, стоматологов и парикмахеров "среди своих".

Денис рассказывает, что базовую фотосессию можно сделать за 30 евро (837грн). Во Львове такая стоит от 350 грн. Это самая низкая цена за час работы и 10 обработанных фото.

Автор: Денис Малка Парижане не любят делать фото на фоне Эйфелевой башни и других туристических мест

"Если видите фото девушки или парня на фоне Эйфелевой башни - значит они недавно в городе или туристы. Местные стараются обходить все туристические места, - рассказывает Денис, - Ищу клиентов на улицах Парижа и на вечеринках танго. Там много молодежи до 30 лет танцуют. Можно даже не говорить по-французски. Танец - это мультинациональная язык".

Чтобы легально работать в стране, оформил предпринимательство. Для этого понадобился украинский биометрический паспорт и вид на жительство, который оформлял в Посольстве Франции в Украине. Также открыл счет в банке и оформил карточку. Обслуживание на 10 лет стоило 280 евро (7820 грн). Однако тарифы могут быть разными, в зависимости от типа счета. Если нет разрешения на работу, для открытия счета нужно принести документы, подтверждающие адрес пребывания за последние месяцы. Подойдут даже оплаченные квитанции с места проживания.

Автор: Денис Малка Новых клиентов ищет на вечеринках танго в Париже

"В Украине больше бюрократии. В Париже на открытие бизнеса потратил 15 минут, - рассказывает Денис, - Работать нелегально нельзя. Здесь даже человек, который доставляет еду на велосипеде, должен оформлять предпринимательство и платить налоги. Это где-то 200-400 евро в год" .

Минимальная зарплата в Париже 1500-2000 евро (41 895-55 860 грн) в месяц. Аренда однокомнатной квартиры стоит от 800 евро (22 344 грн). Можно также арендовать с кем-то комнату по 200-300 евро (5 586-8 379 грн). Дополнительно надо платить 20-60 евро (558 - 1675 грн) за коммунальные услуги. Денис советует внимательно читать контракт с арендатором, чтобы избежать штрафов.

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"С квартирами проблем нет. Однако здесь дорогая аренда. Если украинец из Парижа едет на несколько месяцев к родственникам на родину, обязательно будет сдавать свою квартиру другим. Никто не может позволить себе, чтобы помещение стояло пустое, - делится Денис, - Все предложения пишут в специальных группах в Viber ".

Автор: Денис Малка Украинцы во Франции ищут специалистов среди земляков

Парень рассказывает, что можно не оформлять медицинскую страховку. Однако придется платить врачу за консультацию и отдельно лекарств.

"10 лет назад, когда работал на Корсике, у меня покраснел глаз. Страховки тогда не было. Врач за 5 минут осмотра выписал счет в 40 евро. Причем лечение и диагноз оказались ошибочны. У меня было раздражение от хлора в бассейне. Однако с тех времени я всегда оформляю медицинское страхование. Его стоимость зависит от доходов и суммы налогов, - отмечает Денис - Но лечить зубы украинцы едут на родину. Здесь услуги стоматолога очень дорогие. Цены в 3-4 раза выше".

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В будущем Денис хочет создать собственную фотосудию в Париже. В ближайшее время планирует посетить родных во Львове.

"Нравится то, что парижане очень разные, и легко воспринимают мультинациональный и мультикультурный фон вокруг, - делится Денис, - Но так вероятно только о столице. В украинцах, которые здесь живут та же черта".

Автор: Денис Малка 27-летний Денис по образованию инженер и 10 лет как фотографирует

27-летний Денис Малка из Львова, имеет там свою фотостудию. По образованию инженер. Занимается фотографию уже более 10 лет. Сейчас живет и работает в Париже.

В Израиле никто не беспокоится о своем внешнем виде. В жару можно встретить девушку в теплой обуви и курточке с шапкой. Здесь все едят кошерную пищу, ту, что разрешена Торой. Кроме того, есть определенные правила и ограничения. Например, можно есть молочное не раньше, чем через 6 часов после того, как поели мясное. Чтобы обойти это правило и придумали мороженое без молока.