Гости приходят неожиданно и на целый день - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Иране

Фото: Предоставлено Вероникой

Иранцы любят приходить в гости друг к другу. Могут зайти неожиданно. Но если пригласили на обед, ждите 2 часа раньше. Так показывают, что они пришли не ради еды. С собой берут минимум 1 кг сладостей, которые затем вместе с хозяевами едят с чаем.

Об этом Gazeta.ua рассказывает 26-летняя Вероника из Киева. Она имеет высшее образование учителя-переводчика персидского и английского языков.

После окончания университета познакомилась с иранцем. Несколько раз ездила к нему в гости. Чтобы увидеться с будущим мужем, приглашение присылали от имени сестры мужа. Не мог холостой иранец приглашать незамужнюю девушку к себе.

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"Мы расписались в Киеве и со свидетельством о браке пошли в посольство Ирана в Украине. Хотели оформить мне гражданство, - рассказывает Вероника, - Мне поставили условие: жениться согласно исламским традициям и чтобы брачную церемонию провел мулла (исламский священник). Принимала мусульманство только на бумаге, никто ни о чем не спрашивал. Со всеми документами вновь вернулись в посольство. Через неделю отдали готовый паспорт. И стоило это около 120 долларов. Если бы я это делала в Иране, это затянулось на год".

Автор: Предоставлено Вероникой Деньги зарабатывают мужчины,, но и женщина может работать. Но домашние обязанности остаются на ней

В 2014 году Вероника переехала жить в Иран в город Тегеран. Женщины там обязательно должны покрывать голову, чтобы не было видно макушку. Также надо одевать сверху накидку, прикрывающую все привлекательные места. Вероника отмечает, что в такой одежде ей трудно ходить летом в жару под 40 градусов.

"Отличается восприятия страны когда турист и когда приезжаешь на совсем. Я сначала была очарована новой страной, людьми, вкусной едой. Мы не сидели дома, постоянно куда-то ездили. А когда переехала, муж ходил на работу, а я сидела дома и мне было очень скучно, - вспоминает Вероника, - Муж разрешал выходить куда-то недалеко, потому, что я знала язык. Но на улице могут приставать незнакомые к девушке, которая гуляет сама"

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Иранцы очень любят ходить в гости. Минимум раз в неделю приходит большая компания друзей и родных. Если приглашают на обед, нужно прийти за 2 часа до начала, чтобы хозяева не подумали что вы пришли только поесть. С собой в основном берут минимум 1 кг сладостей к чаю.

Автор: Предоставлено Вероникой В Иране есть семейные кафе, где женщины вместе с мужчинами могут курить кальян

Сначала гостей угощают прохладительными напитками: шербетом, тертым огурцом с сахаром и водой, лимонадом или безалкогольным мохито. Затем идет черный чай. Дальше - фрукты и орешки. Только потом подают обед со сладким. Расставляют блюда на скатерть, что стелют прямо на пол. После еды снова предлагают чай.

"Немного нервировала эта традиция. Потому что в Украине гости чаще собирались в кафе, а тут наоборот все домой друг к другу идут. И нужно всегда быть готовой, чтобы в квартире было убрано, были сладости, фрукты и какая-то еда. Чаще всего приходят без приглашения. Говорят, что ненадолго, а остаются на весь день, - отмечает Вероника, - Все иранки готовят сами, у них это в крови. Но здесь также много кафе, где можно купить готовые блюда".

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Поставить самовар на плиту - первое, что делает каждая иранская хозяйка. И пока вода медленно закипает, делает свои дела. В маленький заварник насыпают много заварки и ставят минут на 30 настояться сверху на самовар. Чай могут захотеть в любое время, поэтому постоянно должен быть кипяток. Иногда самовар не выключают весь день.

Автор: Предоставлено Вероникой Женщины обязательно должны покрывать голову и носить накидки, прикрывающие локти и колени

"Алкоголь в Иране запрещен, его даже в магазинах не продают. Поэтому чай - главный напиток иранцев. Он растет на севере страны, где очень зелено и влажно. Продают в мешках, у каждого дома есть 1-2 кг такого чая. После него популярен айран. Кофе вообще мало пьют, - делится Вероника - В Иране до сих пор нет гречки, манки, крабовых палочек, сушеной рыбы и сельди, зефира, сладких йогуртов. Однако много разной зелени. За 1 кг ассорти зелени стоит 50 центов. Полюбила покупать натуральный йогурт ведрами в 2,5-3 литра. Из них делают различные закуски с тертыми огурцами, чесноком и другими овощами".

Когда Вероника только переехала, она на собственном опыте познакомилась с притворной вежливостью, что называют "таароф". Соседка увидела, что девушка возвращается домой и начала приглашать к себе. Говорила: "Заходите, мой дом для Вас открыт". Это была просто любезность, женщина хотела показаться хорошей соседкой.

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"Тогда подумала, что если приглашает, то надо зайти. Думаю, какая красивая женщина, видно подружиться со мной хочет, если меня еще не знает, а сразу в гости к себе зовет, - вспоминает Вероника, - Первые секунды она мне улыбается, приглашает пройти сесть, даже не снимая обуви, но я не такая я обувь сняла. И потом начинает бегать по квартире, убирать все, вытирать стол, ставить чайник, мыть посуду. И здесь я тогда удивилась. Чего же меня тогда приглашала, если дома не убрано и гостей она явно не ожидала? Через минут десять приносит мне чай, сладости, сахар и фрукты, садится возле меня и начинает разговор о природе и погоде. Допив свой чай я встаю, спасибо ей говорю и что мне нужно идти. На что она мне предложила остаться и пообедать с их семьей. Здесь моя логика совсем поехала. Меня тут явно не ожидали, обед даже на плите не стоял и видно что у нее были свои заботы. Так чего же вона меня не отпускает? После долгих отговорок и благодарностей, все-таки дошла до своего дома. А там мне уже муж дал нагоняй. Оказывается, только невоспитанные соглашаются на мнимую вежливость "таароф".

Автор: Предоставлено Вероникой В Иране до сих пор нет гречки, манки, крабовых палочек, сушеной рыбы и сельди, зефира, сладких йогуртов

Мужчина приносит деньги в семью и вместе с женой обсуждают на что их будут тратить. Если женщине что-то нужно, муж дает деньги или перечисляет на карточку. Женщина тоже может работать. Однако никто не освобождает ее от домашних обязанностей.

"В Иране мужчина обеспечивает жильем, а женщина - все в жилье. То есть будущая жена покупает все в общий дом - от белья до холодильника. Затем все родственники ходят по дому и смотрят что и какой марки купила жена. Сестры моего мужа зарабатывали сами деньги и не вышли замуж, пока не было нужной суммы. А некоторым помогают родители, - рассказывает Вероника, - Женщины работают преимущественно в салонах красоты и воспитателями. В Иране не увидишь женщин, которые сажают цветы и метут дороги. Девушки могут работать в банке, офисе. В супермаркете на кассе только. Но консультантом, где она только одна - нет. Уборщицей - только там, где одни женщины".

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Рабочий день иранцев начинается с 7 утра до 12 дня. С 12 до 17 большинство иранцев отдыхают. Торговые центры открыты, но магазины в нем закрыты. В кафе или ресторане может уже не будыть обеда. Банки, почта и все государственные структуры после обеда не работают.

Автор: Предоставлено Вероникой Активный отдых не о иранцах, любят жарить шашлыки и курить кальян

"Активный отдых с прогулками - это не про иранцев. Вечером могут поехать в парк на пикник. Расстилают подстилки, достать кальян и жарят шашлыки. Иранцы очень любят жарить мясо на мангале. Или могут пойти в заведения, где можно покурить кальян, - рассказывает Вероника, - Есть семейные кальянные, а есть только мужские, куда женщины не заходят. Такие заведения напоминают магазинчики с длинной скамейкой, где друг возле друга сидят мужчины с кальянами".

26-летняя Вероника с детства жила и училась в Киеве. Она имеет высшее образование учителя-переводчика персидской и английского языков. В 2014 году вышла замуж за иранца и переехала на родину к мужу. Имеют двух общих детей.

Немцы работают 5 дней в неделю. В субботу еще открыты продуктовые рынки, но в воскресенье все закрывается и принято отдыхать. Работает только развлекательная сфера и киоски с едой. Дома в выходной не желательно убирать. Даже на шум стиральной машины могут пожаловаться соседи.