Берут макароны с собой в путешествие, - украинка рассказала о жизни на юге Италии

Фото: Предоставлено Марией Шевченко

Многие считают итальянцев приветливыми и открытыми. Однако отношение к эмигрантам совсем другое. Если не познакомились в университете или вас не рекомендовали другие итальянцы, трудно найти друзей среди местных. Вообще, итальянцы не любят переживать о чем-то и любят говорить о еде. В стране царит культ еды. Местные очень тщательно выбирают блюда и для них имеет большое значение что именно они едят. Могут взять с собой в путешествие макароны, потому что не уверены, что в другой стране они будут соответствующего качества.

Об этом Gazeta.ua рассказывает 26-летняя Мария Шевченко. Она в Мариуполе изучала итальянский язык и филологию. Когда была на 4 курсе выиграла грант на 6-месячное обучение для преподавателей в Италии. Надо было только оплатить перелет и проживание. Так в 2014 году девушка оказалась в новой для себя стране в городе Реджо-ди-Калабрия на юге Италии.

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"Первые три месяца хотелось все бросить и поехать домой. Не было друзей и все было необычно, - вспоминает Мария, - Но через полгода поняла, что хочу остаться. Появились новые знакомые и влюбилась в местного парня".

В 2015 году Мария попросила убежище у властей Италии, из-за военных действий в родном городе. Это не статус беженца, который дается навсегда. Когда закончится война на Украине, она обязана будет покинуть страну.

Автор: Предоставлено Марией Шевченко Чтобы получить гражданство через брак с итальянцем, надо прожить вместе 4 года

Девушка рассказывает, чтобы получить гражданство надо 10 лет официально жить в Италии и платить налоги. Или выйти замуж за итальянца, как делают большинство украинок.

"На юге, где я живу, не так строго проверяют фиктивность брака. Раньше надо было два года прожить вместе для оформления гражданства. Сейчас власть требует четыре года, - отмечает Мария, - Однако на севере правила более жесткие. К знакомым ночью приходили полицейские. Смотрели, действительно пара спит вместе, обе стороны кровати теплые".

Последние 2,5 года Мария преподает итальянский язык через интернет русскоязычным ученикам. Ранее работала в магазине. Но тот закрылся и пока новой работы не нашла, хотя разносит свои резюме в разные магазины. Хорошую работу можно найти только через знакомых. Средняя заработная плата в работников 500 евро.

Автор: Предоставлено Марией Шевченко Хорошую работу можно найти только через знакомых, средняя зарплата 500 евро

Девушка рассказывает, что работодатели в Италии не всегда хотят оформлять официально работников. Или предлагают оформить контракт, но налоги работник должен платить самостоятельно. А это 300 евро каждые три месяца. При зарплате в 400 евро это достаточно большая сумма. Больничные не оплачивают, если работа не официальная или это не предусмотрено трудовым договором.

"Работы и для самих итальянцев не много, даже с высшим образованием не найдешь. И зарплаты на юге в два раза меньше. Приезжих могут принять тому, что платить им можно меньше и неофициально. Местные не согласятся работать за мизерную зарплату, как эмигранты. Часто здесь берут на неоплачиваемое обучение в неделю, а потом говорят, что не подходишь, - отмечает Мария, - Недавно ходила на собеседование в бар, где продают кофе, мороженое и различные закуски. В обязанности входило обслуживание клиентов, уборка помещения и туалеты. Работать надо было 15 часов в день без выходных. Так как у меня не было опыта, предлагали 600 евро в месяц".

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За аренду квартиры просят от 300 евро. Можно арендовать комнату за 150 евро. Плюс надо оплачивать коммунальные расходы, но платежки направляют не каждый месяц. Раз в 2 месяца оплачивает свет, Мария с парнем тратит примерно 80 евро. Но сама электроэнергия стоит 30 евро, а 50 евро - услуги компаний и налоги. Раз в год оплачивают воду (от 300 евро) и вывоз мусора. Газ есть не у каждого, некоторые используют баллоны, цена примерно 120 евро за 4 месяца

Автор: Предоставлено Марией Шевченко В платежке в 80 евро за свет - 30 евро стоит сама электроэнергия и 50 евро - стоимость услуг обслуживающих компаний

"В нашем городе нет центрального отопления и каждый сам решает чем, будет греться зимой. Если электрический котел, за свет в разы больше платить приходится, - отмечает Мария, - Вообще, итальянцы любят не переживать ни о чем. Даже на работе не хотят создавать никаких проблем".

Мария рассказывает, что в Италии царит культ еды. Это главная тема в разговоре с итальянцем. Местные могут часами обсуждать куда пойдут ужинать. Многие едят дома. Однако хотя бы один раз в неделю идут на ужин в кафе или пиццерию. Бизнес-ланч можно купить за 8 евро.

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"Итальянцы очень придирчиво относятся к тому, что именно едят. Знакомый в командировку за границу брал с собой макароны, потому что не был уверен, что там они будут хорошего качества, - делится Мария, - Несмотря на то, что тут Европа, мясо и яйца лучше не покупать в супермаркете. Были скандалы относительно качества".

Автор: Предоставлено Марией Шевченко Итальянцы не любят переживать о чем-то и обожают говорить о еде

Относительно цен на продукты: 6 яиц стоят 1 евро. Однако Мария покупает домашние по 40 центов, то есть десяток - 4 евро. Домашнее филе курицы - 10,9 евро за кг, а в супермаркете - 8 евро. Хлеб продают по килограммах, за 1 кг - 2,5 евро, в зависимости от вида. Помидоры - 1,5 евро. Черешня в сезон 4-5 евро за кг, малина - 2,5 евро за 100 граммов. Макароны можно купить по 40 центов, а можно за 1,5 евро за 0,5 кг. Сыры и колбасы от 8 евро и выше.

"В Мариуполе выросла на домашних овощах. Клубника, помидоры и яйца у нас вкуснее. А здесь даже в сезон, овощи очень идеальные, в помидорах можно даже увидеть свое отражение, - рассказывает Мария, - Каждое воскресенье проходят "биологические" рынки, куда приезжают местные фермеры. Там можно найти натуральные сезонные фрукты, овощи и другие продукты".

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Итальянцы консервируют овощи в оливковом масле. Литр самого дешевого стоит 5 евро. Его часто покупают туристы на подарок. Также Мария советует покупать выдержанные сыры, вино, пасту и печенье. И рекомендует предварительно посмотреть в интернете, какие местные продукты изготавливают именно в том регионе, куда едете.

"В супермаркете не советую никому покупать оливковое масло. Был скандал, когда обнаружили, что обычное оливковое масло продают как "холодного отжима", - отмечает Мария, - Советую друзьям покупать его в небольших магазинах и сувенирных лавочках. Она там дороже, однако точно будет качественным".

Автор: Предоставлено Марией Шевченко Каждое воскресенье проходят базары местных фермеров, где можно найти сезонные овощи и фрукты

Мария отмечает, что в Калабрии местные производят впечатление открытых людей, которые готовы помочь. Но она имеет совершенно другой опыт. Оказывается, бывает совсем другое отношение местных к туристам и тем, кто остается здесь жить.

"Доброжелательность - только маска у некоторых. Однако я не могу говорить за всю Италию. Здесь 20 районов и в каждом свои правила и менталитет, - отмечает Мария, - Если не подружился в университете, новых друзей среди итальянцев найти трудно. Мужчины воспринимают украинок как объект для интимных отношений, а женщины - как конкурентку. Считают, что большинство приезжает сюда только чтобы найти себе мужа".

В польских школах и детсадах поощряют к здоровому образу жизни. По государственной программе каждому ребенку раздают в расфасованных пакетиках овощи и фрукты. Это может быть морковь, яблоко, редиска, огурец, помидоры, бананы, апельсины, виноград, мандарины.