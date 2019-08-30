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суббота, 31 августа 2019 00:20

Украинка рассказала о школах и детсадах Польши
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Автор: фото предоставлено Ольгой Кучерюк
  Ольга Кучерюк с семьей переехали в Польшу и рассказали как устроила детей в детсад и школу
Ольга Кучерюк с семьей переехали в Польшу и рассказали как устроила детей в детсад и школу

В польских школах и детсадах поощряют к здоровому образу жизни. По государственной программе каждому ребенку раздают в расфасованных пакетиках овощи и фрукты. Это может быть морковь, яблоко, редиска, огурец, помидоры, бананы, апельсины, виноград, мандарины.

"Если кто-то из детей отсутствует, то их овощные или фруктовые наборы высыпают в общую корзину и раздают другим детям в классе или группе, - рассказывает Gazeta.ua Ольга Кучерюк из города Хотин Черновицкой области. Вслед за мужем Константином 4 года назад переехала жить в польский город Седльце. Ведет блоги в Instagram и рассказывает об особенностях жизни в Польше.

Питание в детсадах очень хорошее. Подают блюда, как в ресторане. Украшают, чтобы детям было интересно есть. На завтрак дают различные бутерброды. На обед - суп, борщ украинский, журек. На второе - гарнир с мясом или обжаренной в кляре с кунжутом рыбой. Питание идеальное.

Автор: фото предоставлено Ольгой Кучерюк
  Ольга Кучерюк с семьей переехали в Польшу и рассказали как устроила детей в детсад и школу
Ольга Кучерюк с семьей переехали в Польшу и рассказали как устроила детей в детсад и школу

В школе тоже хорошо кормят. Платим за одноразовые обеды в школах. За день 3,50 злотых. Хотя покупаю питания в месяц. Получается около 70 злотых. Еще на полдник дают каждому йогурт или творожок. Если ребенка не будет, то звоню и предупреждаю. День отсутствия не учитывают. Оплату переносят на следующий месяц. Дополнительно из дома делаю детям бутерброды.

Автор: фото предоставлено Ольгой Кучерюк
  Ольга Кучерюк с семьей переехали в Польшу и рассказали как устроила детей в детсад и школу
Ольга Кучерюк с семьей переехали в Польшу и рассказали как устроила детей в детсад и школу

Польские детсады почти ничем не отличаются от украинских. Устроиться в середине года - невозможно. Разве что в частный. В государственный надо записаться через интернет. Устраивают только по месту жительства.

Автор: фото предоставлено Ольгой Кучерюк
  Ольга Кучерюк с семьей переехали в Польшу и рассказали как устроила детей в детсад и школу
Ольга Кучерюк с семьей переехали в Польшу и рассказали как устроила детей в детсад и школу

Надо подать много документов. Важные все данные о ребенке - или он из многодетной семьи или родители работают. Кто имеет больше пунктов, то имеет преимущество первым устроиться в детсад. Это очень ценится. Если в Украине многодетных родителей считали такими, что "плодят нищету", то в Польше в восторге от большого количества детей. За это наибольшее количество баллов. Директор детсада не могла устроить свою внучку, то повели в частный. Мы же попали. Если из одной семьи второй ребенок идет в тот же детсад, тоже даются высокие баллы.

Автор: фото предоставлено Ольгой Кучерюк
  Ольга Кучерюк с семьей переехали в Польшу и рассказали как устроила детей в детсад и школу
Ольга Кучерюк с семьей переехали в Польшу и рассказали как устроила детей в детсад и школу

За мелкое достижения хвалят. Стараются родителей учить за все хвалить ребенка, что она все может. Детсады интеграционные. В каждой группе есть 5 детей с недостатками. Например, синдром Дауна, аутизм. Учат относиться толерантно к таким детям. Что не надо унижать, а помочь им. Такие же классы являются в школах.

В школу идем в сентябре. Сразу заплатили медицинскую страховку 40 злотых и 50 злотых добровольного взноса на походы в кино, филармонию, концерты. Иногда всем классом собирают на канцтовары для класса. На ремонты денег не сдаем.

В отличие от меня с мужем, дети легче адаптировались. Они быстро выучили язык. Сейчас их трудно отличить от польских детей. Украинского акцента вообще нет.

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Таких детсадов, которые мы привыкли видеть в Украине, в Иране нет. Там не встретишь учебное заведение с огромными площадками на 12 групп. Детям yt проводят музыкальные занятия. Но самое главное - там нет кухни. А значит - детей там ни кормят.

Стоимость посещения детского сада очень колеблется. Цена зависит от района. Сейчас в Иране минимальная зарплата $ 100. Средняя колеблется $ 250-400.

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