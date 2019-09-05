"Светофоры игнорируют водители и пешеходы" - украинка о жизни на Филиппинах

Цены на коммунальные услуги - самые высокие в мире после Японии.
"При сознательной экономии ежемесячный счет составляет 200-250 долларов за квартиру в 90 квадратных метров (6 700 грн)", - рассказывает киевлянка Елена Мазур, которая в 2009 году переехала жить в Филиппины.
Рассказала Gazeta.ua почему она променяла спокойную столичную жизнь на мегаполис Юго-восточной Азии с сумасшедшим движением на дорогах, пробками, жарой и неприятными запахами.
Снимала крошечную студию недалеко от офиса, училась переходить дорогу. Жила там первые месяцы.
"Работаю в небольшой IT компании. Руковожу подразделениями колл-центра и маркетинга. На работу хожу пешком, в сезон дождей беру такси. Пришлось переучиваться правилам дорожного движения. Светофоры не работают ни для водителей, ни для пешеходов", - говорит Елена.
На Филиппинах начала есть много тропических фруктов. Папайю, ананасы и кокосовое молоко покупаю регулярно. В Маниле много ресторанов азиатской кухни. Обожаю китайский и индийский, люблю корейские барбекю-рестораны.
"Местная кухня для меня слишком тяжелая. Они любят свинину, рис – все жареное и хрустящее. Национальные блюда - бибинка – блин из рисовой муки в банановом листе, синиганг – прозрачный суп с рыбой или креветками и лечон – молочный поросенок, жареный на вертеле", - продолжает діаспорянка.
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