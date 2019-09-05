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пятница, 06 сентября 2019 00:15

"Светофоры игнорируют водители и пешеходы" - украинка о жизни на Филиппинах
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Украинка рассказала о жизни на Филиппинах
Фото: Елена Мазур
Украинка рассказала о жизни на Филиппинах
Украинка рассказала о жизни на Филиппинах
Украинка рассказала о жизни на Филиппинах
Украинка рассказала о жизни на Филиппинах

Цены на коммунальные услуги - самые высокие в мире после Японии.

"При сознательной экономии ежемесячный счет составляет 200-250 долларов за квартиру в 90 квадратных метров (6 700 грн)", - рассказывает киевлянка Елена Мазур, которая в 2009 году переехала жить в Филиппины.

Автор: Елена Мазур
  Украинка рассказала о жизни на Филиппинах
Украинка рассказала о жизни на Филиппинах

Рассказала Gazeta.ua почему она променяла спокойную столичную жизнь на мегаполис Юго-восточной Азии с сумасшедшим движением на дорогах, пробками, жарой и неприятными запахами.

Снимала крошечную студию недалеко от офиса, училась переходить дорогу. Жила там первые месяцы.

Автор: Елена Мазур
  Украинка рассказала о жизни на Филиппинах
Украинка рассказала о жизни на Филиппинах

"Работаю в небольшой IT компании. Руковожу подразделениями колл-центра и маркетинга. На работу хожу пешком, в сезон дождей беру такси. Пришлось переучиваться правилам дорожного движения. Светофоры не работают ни для водителей, ни для пешеходов", - говорит Елена.

Автор: Елена Мазур
  Украинка рассказала о жизни на Филиппинах
Украинка рассказала о жизни на Филиппинах

На Филиппинах начала есть много тропических фруктов. Папайю, ананасы и кокосовое молоко покупаю регулярно. В Маниле много ресторанов азиатской кухни. Обожаю китайский и индийский, люблю корейские барбекю-рестораны.

Автор: Елена Мазур
  Украинка рассказала о жизни на Филиппинах
Украинка рассказала о жизни на Филиппинах

"Местная кухня для меня слишком тяжелая. Они любят свинину, рис – все жареное и хрустящее. Национальные блюда - бибинка – блин из рисовой муки в банановом листе, синиганг – прозрачный суп с рыбой или креветками и лечон – молочный поросенок, жареный на вертеле", - продолжает діаспорянка.

Автор: Елена Мазур
  Украинка рассказала о жизни на Филиппинах
Украинка рассказала о жизни на Филиппинах
Американцы очень спортивные. Обычное явление видеть, как они бегают по улице. В парке висят на турниках. Все они абсолютно разного возраста. 70-летние люди могут заниматься спортом на равных с молодыми.Дети школьного возраста преимущественно ходят на кружки. Есть спортивные, музыкальные, танцевальные на все вкусы, Boy Scouts and Girl Scouts. Есть кружки для юных ученых. Даже кружки, где детей обучают хороших манер и этикета.
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