На дне рождении угощали только чипсами - киевлянка поделилась впечатлениями от жизни в стране тюльпанов

Фото: Предоставила Юлия Риндина

В Нидерландах люди более консервативны в еде. Им надо видеть и знать, что именно скрыто в голубцах или варениках. На дне рождении могут угощать гостей только чипасим и обязательно пригласят на празднование минимум за месяц.

Об этом Gazeta.ua рассказывает киевлянка Юлия Риндина. В Украине она занималась организацией творческих мероприятий и мастер-классов по живописи. Почти год назад Юлия переехала жить к парню в город Эммен на севере Нидерландов. Там она пока не работает, изучает голландский язык и культуру, посещает курсы для водителей и периодически путешествует по городам страны, чтобы лучше узнать Нидерланды.

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Через три года может получить гражданство. Но для этого надо сдать экзамены на знание языка, общества и пройти профессиональную ориентацию.

"В Нидерландах, если приезжаешь с целью создания семьи, официально регистрировать брак не обязательно, - рассказывает Юлия, - Сейчас активно занимаюсь изучением голландского языка, который начала учить еще в Киеве. По приезду в Нидерланды сначала ходила на бесплатные курсы с волонтерами. Это хороший вариант для социализации, однако недостаточно профессионален. Преподаватели часто - это активные волонтеры-пенсионеры из бывших учителей, которым хочется быть полезным обществу".

Автор: Предоставила Юлия Риндина Чтобы получить гражданство, через 3 года надо сдать экзамен по знанию языка, общества и пройти профориентацию

Также девушка посещает на курсы водителей. Сначала надо успешно сдать экзамен по теории. Затем дают сертификат, действительный полтора года. За это время необходимо сдать практику.

"Многие эмигранты, как и сами голландцы, со второго или третьего раза сдают экзамены на права. Здесь это дело не одного дня, как в Украине. Купить документы нельзя, потому что просто нет коррупции, - отмечает Юлия, - Как только ты получаешь права, ты уже на уровне со всеми другими водителями. Не надо еще два года ездить со знаком ученика. И все соблюдают правила: если надо ехать 100 км в час - то едут 100".

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Несколько месяцев назад Юлю на велосипеде сбила машина. Так девушка на практике познакомилась с работой полиции, врачей и страховой компании.

Автор: Предоставила Юлия Риндина Местные более консервативны во вкусах, не любят простые блюда

"За рулем был старенький дедушка, который сам очень испугался. Не мог сказать слово. Оперативно отреагировали прохожие. Они положили меня на землю, чтобы мне не стало плохо в случае травмы. Через 5 минут приехала скорая помощь и через 7-10 минут подъехали полицейские, - рассказывает Юлия, - У меня не было тяжелых травм, поэтому отвезли к местному терапевту. Там меня еще раз осмотрели и уже потом родственники забрали домой".

Через несколько дней с Юлей связалась волонтерская служба, которая бесплатно помогает с юридическими вопросами пострадавшим в различных ситуациях. К ней домой приехал правозащитник, проконсультировал как решить дело со страховой компанией, чтобы получить компенсацию убытков. Рассказали, что можно было бы подключить адвоката, тогда сумма компенсации может быть больше. И за услуги специалиста также платить страховая компания.

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"Компенсацией занимается страховая компания водителя, если он причинил вред кому-то или что-то поломал. Через 3-4 недели получила компенсацию, в сумму была включена компенсация за велосипед, травмы низкой категории, лекарства, нетрудоспособность. Сумма в каждом случае разная, - отмечает Юлия, - У меня был сломан велосипед. И я предоставила чек из мастерской, где написали сколько бы стоил ремонт. Плюс я описала травмы, которые получила: синяки, был забит палец на ноге, тратила деньги на медикаменты. Указала сколько времени не могла ходить, сколько дней парень не ходил на работу и помогал мне. Это все учитывалось при расчете компенсации".

Автор: Предоставила Юлия Риндина Медицинская страховка обязательна, стоит примерно 100 евро в месяц

Многие из знакомых девушки жалуется на медицинскую систему в Нидерландах. Медицинская страховка в стране обязательна и стоит около 100 евро в месяц без услуг стоматолога. С любыми жалобами надо сначала идти к семейному врачу. Такой врач часто находится не в больнице, он имеет несколько кабинетов в жилом доме со всем необходимым для осмотра оборудованием.

"Шутят, что в 80% случаев врач посоветует принимать парацетамол. И только изредка направят к другому специалисту. Или можно пойти в частную клинику, но это очень дорого, - делится Юлия, - Я была в больнице только у зубного врача. Раз в полгода мне делают осмотр по страховке. Врач берет специальный микроскоп с камерой и каждый зуб показывают на экране. Пломбу мне сделали за 10 минут. Без страховки, это стоит примерно 130 евро. Чтобы поставить коронку надо 3-5 тысяч евро".

Автор: Предоставила Юлия Риндина В месяц тратят на еду для двоих примерно 300 евро

Дома для парня иногда готовит борщ, деруны, вареники. Но чаще привычные для него блюда из картофеля, овощей, рыбы или мяса. Продукты покупает в больших сетевых супермаркетах. В месяц тратит около 300 евро на двоих.

"Заметила, что здесь не любят блюда со многими компонентами, когда все намешано в тарелке. Даже голубцы для них странные. Сначала спрашивают, что в середине, затем с осторожностью пробуют. Люди более консервативные и всегда должны знать, что они едят, - отмечает Юлия, - Некоторые вещи удивляют. Например, на дне рождении знакомых на столе одни чипсы. Еще раз поняла, что я не в Украине. Даже здесь я готовлю стол, а не угощаю снеками компанию".

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Юля рассказывает, что приняла привычку планировать. Но не на год, на несколько месяцев наперед. Например, на день рождения приглашает за месяц до торжества. Также любит наблюдать на различными ситуациями, поведением, реакциями людей и принятием решений в общем.

Автор: Предоставила Юлия Риндина Юля поехала в Нидерланды к парню, через 3 года может получить гражданство

"Запомнился случай в супермаркете. Девушка с двумя детям рассчитывалась на кассе и одна баночка чего-то там не хотела сканироваться, евро на 3-4. Кассир несколько раз по рации спросила коллегу о штрих-код, но найти его коллеги не смогли и кассир просто подарила банку! Занято это все 2-3 минуты, как обычное обслуживание, никаких администраторов не понадобилось., - делится Юлия, - А после новогодних праздников было установлен стенд с нераспроданными новогодним печеньем. И каждый покупатель мог взять бесплатно одну упаковку. Приятные мелочи, от которых веет заботой"

Юля признается, что еще привыкает к новой стране и скучает по родственникам в Киеве и по самому городу, где прожила всю жизнь, живут все друзья. Также ей не хватает и коллег, с которыми она организовывала арт-встречи. Пока только мечтает реализовать себя и найти свое место в новом окружении. Хочет найти хороших друзей, которые были рядом в любой ситуации.

Во Франции даже доставку еды на велосипеде надо оформлять как предпринимательство. Достаточно 15 минут для регистрации бизнеса, если есть все необходимые документы. При зарплате в 2000 евро (55 860 грн) налоги составляют около 400 евро (11 172 грн) в год.