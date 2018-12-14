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Эмигрантка рассказала о декрете в Англии

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  В Англии оплачивают 39 недель декрета. Фото: Фейсбук
В Англии оплачивают 39 недель декрета. Фото: Фейсбук

Декретный отпуск в Великобритании продолжается 52 недели. Женщина не обязана брать их все. Но по закону она должна взять 2 недели отпуска после рождения ребенка, или 4 недели, если она работает на заводе или фабрике.

Об этом рассказывает украинка Елена в facebook-сообществу "МамаБачить".

"О своем выходе на работу надо предупреждать заранее. Если женщина планирует выйти раньше или позже указанного срока, она пишет официальное письмо за 2 месяца до момента когда планирует вернуться на работу", - говорит Елена.

В Англии оплачивают 39 недель декрета. Сумма составляет 90% от средней недельной заработной платы женщины (вместе с налогом).

Уйти в декретный отпуск в Англии могут как женщины так и мужчины

Уйти в декретный отпуск в Англии могут как женщины так и мужчины, это называется "разделена декретный отпуск". Работодатели достаточно строго относятся к долговременным декретов поэтому в некоторых семьях берут декретный отпуск по очереди мать и отец. Вообще уйти в декрет в Британии есть возможность если зарплата составляет примерно 3963 грн. в неделю, а работодатель предупрежден о намерении взять декретный отпуск не позднее 28 дней до выхода в декрет. Также нужно предоставить доказательства беременности: справка от гинеколога, или другие документы подтверждающие что женщина беременна.

"Некоторые мамы выходят на работу намного раньше всплывут 52 недели декретного отпуска. Конечно, в таких случаях возникает вопрос кто будет ухаживать за ребенком. Чаще всего ребенка отдают в садик. Такие сады (ясли) берут детей от 6 месяцев (можно найти такие принимающие и меньших детей). Эти учреждения платы, поскольку в Великобритании, дети которым не исполнилось 3-х лет не имеют права бесплатно посещать сад ", - добавляет Елена.

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Граждане Украины получили больше разрешений на проживание в Европейском Союзе 2017 года. Больше всего таких документов Украинский выдавала Польша - 88% всех видов на жительство, или 585 тыс. Около 18,8 тыс. Разрешений выдали Украинский в Чехии, 7,8 тыс. - в Венгрии, 4,2 тыс. - в Словакии, 3, 1 тыс. - в Дании.

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