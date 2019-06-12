Английский могут преподавать только носители языка, другие - могут попасть в полицию, - украинка об опыте работы в Китае

Фото: Предоставлено Ольгой Сабадин

В Китае много вакансий для людей с европейской внешностью, особенно в сфере культуры и образования. Некоторые работодатели покрывают все расходы на дорогу, визу и жилье. Платят от 1 до 3 тысяч долларов. Однако могут вычитать из зарплаты коммунальные расходы и штрафовать. На сколько в жизни китайцы приветливые, настолько жесткие начальники.

Об этом Gazeta.ua рассказывает 26-летняя художница Ольга Сабадин из Константиновки Донецкой области. Она в феврале 2019 поехала работать в город Сучьен провинцию Цзянсу.

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"Подруга ездила в Китай работать моделью. Я и сама давно хотела работать за пределами Украины. В Китае европейцев берут на работу актерами, музыкантами, преподавателями английского, моделями, хостес, - делится Ольга, - Китайцы готовы платить от 1000 до 3000 долларов. Сумма зависит от контракта, работодателя и провинции".

Найти работу помогают агентства-посредники. Искать вакансии можно и самостоятельно на специальных интернет-платформах поисках работы. Для этого надо скачать приложение и там выбирать среди предложенных вариантов.

Автор: Предоставлено Ольгой Сабадин Китайцы готовы платить европейцам от 1000 до 3000 долларов

Ольга устроилась работать через агентство в Киеве. На оформление всех документов ушло более 4 месяцев и 1000 долларов. Билеты на самолет из Киева в Пекин стоят минимум 300 долларов.

По документам девушка работает в частном тренинговом центре. Однако ее сразу предупредили, что будет преподавать живопись в центре и в местных детсадах. По контракту ее рабочий день - 8 часов, но по факту он составляет 12- с 9:00 до 21:00.

"Лучше оформлять рабочую визу, однако не каждый работодатель может ее оформить, потому что это занимает полгода. Китайский знать не обязательно. Я занимаюсь с детьми на английском языке. Важные навыки и знания. В небольшой провинции будет достаточно внешности и элементарных знаний языка. Тогда как в Шанхае будут слушать произношение, - делится Ольга, - На занятиях рисуем, при этом подписываем все изображения английском - улицу, дома, деревья, так дети лучше запоминают.

Автор: Предоставлено Ольгой Сабадин Найти работу помогают агентства-посредники. На оформление всех документов ушло более 4 месяцев и 1000 долларов

Также много двигаемся, танцуем, объединяем на уроках различные элементы обучения. Работодатель "сдает в аренду" меня работать в детские сады. Утром я там, а вечером - в тренинговом центре".

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В каждом кабинете для занятий стоят мониторы, на которых транслируются мультфильмы или детские песни, которые разучивают в группе. Это видео помогает преподавателю держать внимание группы. После обеда занятия живописью к Ольге проходят в тренинговый центр - здесь урок длится 45 минут. По ее словам, это дети из обеспеченных семей. Всего за день она проводит занятия в десяти различных возрастных группах.

"Нас в Китае любят. Европейцы здесь очень популярны. Но надо учитывать менталитет китайцев. В жизни они дружелюбны, но боссы из них не очень хорошие и довольно жадные. Сумма зарплаты может быть меньше, чем обещали. Вас могут штрафовать и высчитывать сумму коммунальных расходов , - делится Ольга, - Так случилось и со мной. С меня высчитывают сумму коммуналки, что в три раза завышена. Китайцы пытаются вернуть свои средства в любым способом".

Автор: Предоставлено Ольгой Сабадин Зарплату выплачивают один раз в 30 дней. Однако китайцы считают только рабочие дни.

Зарплату выплачивают один раз в 30 дней. Однако китайцы считают только рабочие дни. Поэтому первые деньги девушка получила только после 5 недель работы. Для Ольги это стало неприятным сюрпризом.

"Нравится в Китае так-то, что у них много общественных бесплатных чистых туалетов и везде питьевая вода в парках .В фонтанчиках можно набрать холодную, горячую воду и есть отдельный кран для мытья рук, - делится Ольга, - Однако Китай - страна потребления. Это вижу даже в садах, где вроде бы и приучают выращивать растения и ухаживать за животными. Но вместе с тем не ценят жизнь ты же золотых рыбок, кстати которая является символом достатка. Маленькие рыбки живут в пластиковых стаканчиках и за несколько дней умирают в них. Рыбок просто заменяют на новых и все".

Квартиру арендует работодатель. Там нет отопления, вода греется от солнца. В день приезда Ольги солнца не было, горячая вода нагрелась за неделю.

Автор: Предоставлено Ольгой Сабадин По контракту ее рабочий день - 8 часов, но по факту он составляет 12 - с 9:00 до 21:00.

Ежедневно на занятия девушку возят на авто. Общественного транспорта в городе Сучьен нет, также нет метро и железной дороги. Местные передвигаются на автомобилях, велосипедах или електромопедах.

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"Китайцы много вкладывают в образование детей, все платное. Даже за детские сады платят довольно большие деньги. Китайский подход в обучение говорит: плохих учеников не бывает, значит, учитель не смог заинтересовать и объяснить. Кричать на детей также нельзя, - отмечает Ольга - Китайские дети всегда хотят прикоснуться к своей преподавательнице. Поэтому каждый день становятся в очередь, чтобы пожать руку или обнять меня. Также дети очень любят делать фото со мной, мы это делаем каждый день".

В Китае официально преподавать английский могут только носители языка. Ольгу с Украины взять на работу на таких условиях не могли. Поэтому по легенде ей пришлось сменить имя и страну, из которой она приехала. И ни в коем случае никому не говорить, кем она работает.

Автор: Предоставлено Ольгой Сабадин Утром Ольга проводит занятия в детских садах, в группах могут быть до 60 детей

"Об имени, мне сразу сказали, что "Ольга "китайские дети не смогут произнести, поэтому надо его изменить. Я придумала новое - для китайцев меня зовут Лиза и я прилетела из Австралии. Им безразлично, что я, возможно, не похожа на австралийку, но я так говорю им ", - делится Ольга.

Три дня подряд Ольга провела в местном отделении полиции. Там ее допрашивали, что именно она преподает детям. Хотели услышать ее признание о преподавании английского языка.

"Полицейские просматривали записи моих уроков, но звука там не было. То есть они видели картинку, где мы с детьми играем, рисуем, что-то говорим. Уверено сказать, что именно я там преподаю, из этого видео нельзя. Через три дня меня отпустили", - вспоминает Ольга.

Автор: Предоставлено Ольгой Сабадин Китайцы много вкладывают в образование детей, обучение все платное

26-летняя Ольга Сабадин из Константиновки Донецкой области, по образованию художник и преподаватель живописи. Училась в Донецком училище культуры и искусств и в Харьковской академии дизайна и искусств. Опыт преподавания имела еще в Украине.

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