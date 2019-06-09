Украинец рассказал об особенностях работы стоматологом в Чехии

Украинец о работе стоматологом в Чехии. Фото: facebook.com/oleh.kuryliv

Чтобы в Чехии работать стоматологом необходимо пройти практику и сдать два экзамена, рассказывает Олег Курилов родом из Ивано-Франковска. Три года работает стоматологом в Чехии. Живет в Праге.

"Первый экзамен проходил в Праге, на базе Карлова Университета. Стоматологов, которые его сдавали было более тысячи. Он был не сложный, поэтому сдали почти все. После этого, нужно было найти себе место для практики. Это тоже не было проблемой. Разослал резюме и получил немало предложений ".

В Чехии не хватает врачей, и не только стоматологов. К примеру, только в Ивано-Франковське ежегодно выпускается более 200 стоматологов. В Украине - более 2 тис., а то и больше. Врачей готовит только один Карлов Университет. Форма обучения - государственная. Поэтому ежегодно выпускается около 100 студентов-стоматологов.

"Поехал стажироваться в городок на севере Чехии Индрихов Градец. За практику получал 15 тысяч крон (свыше 15 тыс. грн - Gazeta.ua), работал 8 часов в день. Мог "пропустить" 30 клиентов за смену. Уровень стоматологии в Украине и Чехии очень отличается. В частности, в маленьких городках. Здесь пломбы ставят плохого качества, аби- как. Могут даже "пальцем замазать". Вместо трех каналов зуба-шестерки пломбируют один. Это приводит к инфекциям, и порчи корня зуба. За год-два его уже надо удалять. А стоимость услуг, в несколько раз дороже чем в Украине ", - говорит Олег.

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Второй экзамен - сложный. Он устный, на чешском языке. Олег Курилов готовился к нему больше 3-х месяцев. Сдал только с третьего раза.

"После етого, переехал в Прагу. Нашел работу в частной клинике. Зарплата - в зависимости от количества работы в месяц. Работаю 8часов в день, но могу регулировать график. Зарабатываю примерно 5000 долларов около 133 тыс. грн.) снимаю квартиру недалеко от работы. Аренда -15 тысяч крон в месяц (свыше 16 тыс. грн -Gazeta.ua ). Через три года работы в Чехии смогу работать стоматологом в любой стране Европы ".

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