Сюжет "Звездных войн" касается нас всех - писатель

Космоопера "Звездные войны" вышла в американский прокат 44 года назад. Фото: twitter.com

25 мая 1977 года в США состоялась премьера фантастического боевика "Звездные войны" режиссера Джорджа Лукаса. Фильм стал первой глаавой одноименной киносаги, кассовые сборы которой превысили $10 млрд.

Об эволюции "Звездных войн" и их вкладе в поп-культуру Gazeta.ua рассказал писатель-фантаст и литературный критик Владимир Аренев.

Какая ваша история ознакомления с сагой?

- Я ходил на первые "Звездные войны" еще подростком в конце 1980-х - начале 1990-х в столичный кинотеатр имени Гагарина, который уже не работает. Это был не видеосалон, а нормальный просмотр на большом экране.

Это классические сюжеты, рассказанные в космическом антураже

"Звездные войны" поражали. Кинофантастики того времени не так много было. Советская не отличалась разнообразием и спецэффектами, в ней был акцент на идейной составляющей. А здесь интриговал и захватывал целый вымышленный мир с неизвестной тебе предысторией.

Почему "Звездные войны" приобрели такую популярность? В чем гений Лукаса?

- Сыграли роль несколько факторов. Четкий и понятный сюжет, мироздание и прорывные спецэффекты.

На Джорджа Лукаса повлияла книга американского исследователя мифологии Джозефа Кэмпбелла "Тисячеликий герой". Проанализировав множество мифов, ученый показал, что каждый культурный герой в своей истории проходит определенные общие этапы. Например, когда еще молодой и наивный, к нему приходит учитель, который рассказывает о тайнах вселенной. Здесь наставник - джедай Оби-Ван Кеноби. Лукас проникся этой идеей Кэмпбелла. Строил сюжет на основе ключевых точек в путешествии главного героя Люка Скайуокера.

Лукас пытался отойти от простой системы деления на светлые и темные силы

Содержательно сага апеллирует к архетипам и мифологическим формулам. Это классические сюжеты, рассказанные в космическом антураже. Знаменитый ответ Лукаса: "Я знаю, что в космосе не слышно взрывов. Но мы рассказываем сказку. Должны быть, потому что это вызывает эмоции у зрителя".

С другой стороны, Лукас работал не один. У него была огромная команда молодых людей, увлеченных идеей построения фантастической реальности. Например, художник Ральф МакКуорри.

Плюс использовали революционные на тот момент визуальные эффекты. Приемы, которые позволяли, скажем, произвести впечатление съемок в космосе.

Трилогию приквелов на Западе восприняли хуже. Что привнесла нового?

- Мы в постсоветском пространстве не наблюдали всего того, что сопровождало первую трилогию. Не читали книг и комиксов. Не видели мультсериалов и телелент, игрушек, фигурок, чашек. Вся эта дополнительная продукция делалась уже с первой трилогией и привлекала внимание новых поклонников и развивала вселенную.

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Вторая трилогия в определенной степени противоречила представлениям и ожиданиям тех, кто жил с этим миром два десятилетия. Лукас пытался отойти от простой системы деления на светлые и темные силы. Показать, как обиженный, не воспринятый кем-то ребенок вырастает и становится злым, потому что его отталкивают хорошие. А в целом режиссер придерживался той же формулы: новые миры, интересные животные, понятные темы, юмор, который порой раздражал, хотя был и в оригинальной трилогии.

"Звездные войны" - в частности для детей. Дают им базовые вещи, о которых в нашем обществе не принято говорить просто и прямо

Первые фильмы во время выхода никто не воспринимал как пророчество, глубокие философские произведения. Это было качественное развлекательное кино. Со временем приобрело статус культового. Вторая трилогия на момент выхода этого статуса не имела. Должно было пройти полтора десятилетия, чтобы тоже воспринималась как канон.

Такую же реакцию видели касательно третьей трилогии. Строилась по тем же принципам. Авторы седьмого эпизода четко не понимали, что будет в следующих двух. С каждым новым что-то добавляли, что-то отнимали от предыдущих своих предположений.

Когда Лукас снимал четвертый эпизод, тоже не очень представлял, что будет дальше. Например, сюжетный поворот "Люк, я твой отец" позже вписал. Как и то, что Люк и Лея - брат и сестра. Придумывал историю постепенно.

Как относитесь к трилогии сиквелов от кинокомпании Disney?

- Когда в 2012-м Disney выкупили права на "Звездные войны", практически обнулили всю вселенную. Сказали, что почти все, кроме фильмов - не канон. Им было проще начинать с чистого листа, основываясь на первых двух трилогиях и мультсериалах. Это вызвало негативную реакцию фанатов, разочарованных таким решением - больше коммерческим, чем творческим.

Это актуальные месседжи, представленные в столь экзотическом антураже, что воспринимаются легко

От диснеевской трилогии у меня не было отторжения. Потому что не ожидал чего-то особенного. Это хорошие развлекательные фильмы с понятным, четким посылом. Направлен отнюдь не к аудитории, которая читает исключительно Джойса, Макьюэна и Сарамаго. И это хорошо, потому что "Звездные войны" - в частности для детей. Дают им базовые вещи, о которых в нашем обществе не принято говорить просто и прямо.

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Третья трилогия рассказывает о том же. Даже если ты стал на темную сторону, всегда можешь вернуться к светлой. Кайло Рен - внук Сталина, условно говоря. Он не знает, что стояло за действиями его деда Дарта Вейдера. Но гордится его плохими поступками, восхваляет их. Говорит "деды воевали". Это актуальные месседжи, представленные в столь экзотическом антураже, что воспринимаются легко. Сюжет не связан с реальной историей, но касается всех нас.

Новую трилогию критиковали за то, что очень опирается на ностальгию и фансервис. Больше повторяет старое, чем привносит новое.

- Есть неудачные моменты. Но есть и сделанные красиво. Например, как завершают истории Хана Соло и Люка Скайуокера. Да и невозможно делать девятый фильм франшизы и не опираться на ожидания фанатов. Было бы нечестно и глупо. Так или иначе, это коммерческий продукт.

К тому же как можно сделать фильм, который удовлетворит зрителей всех возрастов? От детей до тех, кто когда-то ходили в кино на предыдущие эпизоды. Это сложно, когда пытаешься в который раз войти в ту же реку. Невозможно, чтобы всем результат понравился.

Была замечательная шутка: "Шокирующие новости. Любителям "Звездных войн" наконец-то что-то нравится"

В то же время хочется нового. Мы видели это в спин-оффах. "Бунтарь Один" - военная история с пессимистическим финалом. "Соло" - немного вестерн, немного плутовской роман. Disney запустили побочные ленты, но они же и закрыли эти ветви. Потому что не было больших кассовых сборов. Оказалось, массовый зритель не желает сильного ухода от канона, нарушения ожиданий.

С другой стороны, есть сериал "Мандалорец". О нем была замечательная шутка: "Шокирующие новости. Любителям "Звездных войн" наконец-то что-то нравится". Вернул атмосферу старой трилогии.

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К новым эпизодам есть вопросы. Но в какой-то момент себе напоминаешь - это сказка. Миф нового века. Ждать от него реалистичности хотя бы "Властелина колец" - не очень правильно. Вопрос в том, остался ли в тебе внутренний ребенок, который готов развлекаться и получать удовольствие.

Не кажется ли, что сказка сейчас делается не с душой и авторским видением, а со студийным расчетом?

- Когда говорят, что-то сделано с душой или нет - это субъективные вещи. Никогда не можем знать, что за этим стояло. Когда Лукас снимал с пятого по третий эпизоды, он не думал только о том, чтобы создать шедевры. Это была также и просчитанная коммерческая работа.

Одна из претензий к девятому эпизоду - что планировали одно, а потом сняли другое. Но и четвертый эпизод из того, что Лукас себе думал снимать, и то, к чему пришел в результате - это большая разница. Например, сначала главным героем должен был быть старый самурай, к которому прилетает принцесса и просит помощи.

Поклонники, эмоционально привязанные к любимым франшизам, иногда слишком жесткие и требовательные к своим кумирам

Должны смириться. Даже если кому-то не нравятся последние эпизоды, первые можно пересматривать - хуже не стали. Если нравятся книги и комиксы, которые сейчас считают не каноном, можете считать их каноном. Так же никуда не делись.

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Поклонники, эмоционально привязанные к любимым франшизам, иногда слишком жесткие и требовательные к своим кумирам. Если кто-то что-то не так сделал, где-то букву не там поставил - это уже страшно. Надо быть проще, дружелюбнее.

Какие решения понравились в последнем эпизоде?

- Особенно приятно было видеть финал на Татуине. Рей закапывает световые мечи Люка и Леи и берет фамилию Скайуокер. Это означает, что духовно является их преемницей. Рей - внучка императора Палпатина, но именно Люк и Лея учили ее, воспитали. Дали то, чего не смогли дать родные родители.

Приключения в мире Лукаса всегда связаны с мировоззренческими решениями

Героиня поднялась над темной и светлой стороной. Это упрощенный вариант "Степного волка" Германа Гессе, где герой сначала думает, что в нем есть две сущности - темная и светлая. А потом понимает, что на самом деле он - многогранное сочетание разных сторон. Не исключает темную, а признает ее, укрощает. Именно поэтому Рей эти мечи там оставляет. Дошла до поворотного момента. Возможно, стала мудрее предыдущих Скайуокеров.

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Рей постепенно переходила от противостояния тьмы и света к изучению собственных ресурсов. К попытке принять свою природу, жить с этим. Люк кричал "нет", когда узнал, что Дарт Вейдер - его отец. Рей правда о ее происхождении хоть и шокировала, но не перевернула ее мир с ног на голову. Палпатин искушает и говорит: "Убей меня и станешь такой, как я". Она отказывается легко. Для нее очевидно, что должен быть другой путь.

В чем заключается философская составляющая "Звездных войн"?

- Здесь смешано несколько мировоззрений. Рей отдает свои силы вместо того, чтобы убить императора. Жертвование собой ради спасения кого-то - это христианство. Также присутствует даосизм. Символ, который видим в восьмом эпизода в храме джедаев, похож на инь-ян. Темная и светлая стороны, а между ними сидит человек.

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Для франшизы характерно сочетание различных концепций. Это мешанина из религиозных идей, но сделана на основе того, что называется общечеловеческими ценностями. Того, над чем сейчас часто насмехаются. О таких вещах надо говорить всерьез. Если шутить, они обесцениваются.

Старые фанаты будут всегда спорить. Это хорошо. Пока мы обсуждаем, франшиза жива

Приключения в мире Лукаса всегда связаны с мировоззренческими решениями. За ними стоит вопрос выбора, на какой ты стороне, к какой политической силе принадлежишь, как смотришь на мир. Это одна из тех вещей, которые делают "Звездные войны" такими привлекательными и бессмертными.

Также "Звездные войны" - вакцина против ксенофобии. Говорит о том, что неважно, какой у тебя вид. Все зависит от того, как себя ведешь.

Сага о Скайуокерах завершилась, но нас ждут новые истории.

- Воспитываются поколения, для которых это комфортный, знакомый, интересный мир. Не закрытый и завершенный, а многогранный. На любой планете можно создавать что угодно - от детской сказки до взрослой драмы. Учитывая популярность и уже вложенные деньги, франшиза будет развиваться.

Стоит ли возвращать во франшизу Лукаса?

- Если бы он хотел, принимал бы в этом участие. Если нет, не стоит привлекать. Когда устаешь от своей истории и мира, то лучшее, что можешь сделать - вовремя остановиться. Сейчас много талантливых авторов. И больше возможностей привлекать людей, которые даже не живут в США. Мир стал более открытым, коммуникация - проще.

Какое может быть наследие трилогии Disney?

- Третью трилогию впоследствии примут. Надо просто дать время. И чтобы сняли следующую - тогда у людей появится новый повод критиковать.

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Часть фанатов верна только оригинальной трилогии. Другие - первым двум. Вырастает поколение тех, кто пошел в кино сначала на диснеевскую трилогию. Для них она будет незабываемым впечатлением. Не потому, что идеальная. А потому, что посмотрели вовремя и получили положительные эмоции, толчок для фантазии и размышлений. А старые фанаты будут всегда спорить. Это хорошо. Пока мы обсуждаем, франшиза жива.

На сегодня франшиза "Звездные войны" содержит девять фильмов, которые объединены названием "Сага о Скайуокерах"; два спин-оффа, которые являются составляющими антологии, а также сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры. Все произведения объединены единой вселенной действия. Рассказывают о различных конфликтах и войнах в "далекой-далекой галактике".