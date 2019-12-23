"Звездные войны" открыли новую страницу в истории Голливуда

Джордж Лукас не пришел на премьеру "Скайуокер. Восхождение" - девятой части "Звездных войн". В 1977-м режиссер придумал эту фантастическую киносагу.

"Лукас даже не пытался скрыть разочарование. "Здесь нет ничего нового", - прокомментировал он, - написал глава кинокомпании "Дисней" 68-летний Боб Айгер в нынешних мемуарах. - В каждом из фильмов оригинальной трилогии для него было важно показать новые планеты, истории, персонажей и технологии. О нашем кино он сказал: "Здесь недостаточно визуальных или технологических прорывов". Он был прав, но не понимал, под каким давлением мы находились. Пытались представить фанатам фильм, который воспринимался бы как квинтэссенция "Звездных войн". Специально создали мир, визуально связанный с предыдущими лентами. Чтобы слишком не отходить от того, что любят и ждут зрители".

С 19 декабря фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" идет в прокате.

Бывший диктатор Палпатин выжил после падения в шахту реактора более 30 лет назад. Готовит восстановление Галактической империи. Поручает найти и привести к нему Рэй - ученицу рыцаря джедая Люка Скайуокера. Палпатин хочет соблазнить ее на темную сторону. Девушка - последняя надежда антиимперских повстанцев на восстановление мира в галактике, по сюжету.

Картину снял американец Джей Джей Абрамс, 53 года. Работали в Великобритании и Иордании с августа 2018-го по февраль 2019 года.

Исполнительница роли принцессы Леи Органа Кэрри Фишер умерла от сердечного приступа 60-летней в 2016-м. Сцены с участием ее героини смонтировали из неиспользованных кадров, снятых для седьмого эпизода.

- В 1977-м "Звездные войны" Джорджа Лукаса стали первым блокбастером, открыв новую страницу в истории Голливуда. Вдруг поняли, что даже развлекательное кино может быть сделано оригинально и разумно. Это привлекло зрителя, - говорит 26-летний Юрий Поворозник, главный редактор интернет-ресурса о кино "Вертиго".

- Студии "Дисней" пришлось уверять всех, что они собираются следовать духу классических фильмов. Это и стало приговором новым лентам. Руководство компании решило себя обезопасить. Желание задобрить сторонников оригинальной трилогии "Звездные войны" превратилось чуть ли не в манию. Даже актеров заставили в каждом интервью вторить друг другу - "как хорошо вернуться к духу старых фильмов, а не придумывать что-то новое".

Финальный эпизод подтвердил, что в студии "Дисней" не имели краеугольного сюжета для новой трилогии. Создается впечатление, что в корпорации были уверены в успехе несмотря ни на что.

Лента "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" кажется бледной копией на заказ студийных боссов.

Седьмой эпизод "Звездных войн" "Пробуждение силы" вышел в 2015-м. После паузы возобновил франшизу под руководством компании "Дисней". Собрал в мировом прокате 48 млрд грн. Занимает четвертое место среди самых кассовых фильмов всех времен.