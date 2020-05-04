Назвали режиссера новых "Звездных войн"

Тайка Вайтити напишет и снимет новый фильм киновселенной "Звездные войны". Фото: facebook.com

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити, лауреат премии "Оскар" за драмедию "Кролик Джоджо", снимет новый фильм фантастической франшизы "Звездные войны". Лента еще не имеет названия и даты премьеры.

Вайтити напишет сценарий вместе с Кристи Уилсон-Кэрнс, которая работала над исторической драмой "1917", сообщает киностудия Lucasfilm.

Полнометражная картина станет вторым случаем работы постановщика над космической сагой. В прошлом году Вайтити участвовал в создании сериала "Мандалорец" для стримингового сервиса Disney+. Озвучил одного из персонажей - дроида IG-11, а также снял финальную серию первого сезона.

Слухи о том, что режиссер может снять фильм киновселенной "Звездные войны", начали появляться в январе. Но официально это подтвердили только теперь.

Сейчас Вайтити работает над картиной "Тор: Любовь и гром". Это будет четвертая лента о супергерое издательства Marvel Comics. Должен выйти в прокат 11 февраля 2022 года.

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Тайка Вайтити снял комедийный хоррор "Что мы делаем в тенях", приключенческую комедию "Охота на дикарей", супергеройский боевик "Тор: Рагнарок". За фильм "Кролик Джоджо" в этом году получил "Оскар" в номинации "лучший адаптированный сценарий". В январе завершил съемки спортивной комедии "Следующий гол - победный" с Майклом Фассбендером в главной роли. Станет режиссером и сценаристом двух мультсериалов по мотивам детского романа "Чарли и шоколадная фабрика" валлийского писателя Роальда Дала. Выйдут на стриминг-сервисе Netflix. В прошлом году кинокомпания Disney анонсировала 3 следующие фильмы "Звездных войн". Имеют только запланированные даты выхода - 16 декабря 2022-го, 20 декабря 2024-го, 18 декабря 2026-го. Пока неизвестно, входит ли в этот график релизов лента от Тайки Вайтити.