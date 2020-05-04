Назвали режиссера новых "Звездных войн"

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1368
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 891
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1377
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1035
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1755
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1530
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3546
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2403
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
8
8
25
15
7
Видеоигра Assassin&#039;s Creed Valhalla расскажет о викингах
Видеоигра Assassin's Creed Valhalla расскажет о викингах
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Телеведущие поддержали творческий флешмоб # ИзоИзоляция
Телеведущие поддержали творческий флешмоб # ИзоИзоляция
Коцюбинский искал темы в церкви и на ярмарках
Коцюбинский искал темы в церкви и на ярмарках
Видео
Все видео
Умер основатель группы "Ласковый май"
Умер основатель группы "Ласковый май"
"Золото Карпат": рэпер выпустил клип о львовских артефактах искусства, которые исчезают
"Золото Карпат": рэпер выпустил клип о львовских артефактах искусства, которые исчезают
Столичный цирк обнародовал архивы с невероятными выступлениями
Столичный цирк обнародовал архивы с невероятными выступлениями
Лучшую украинскую документалку года выложили в свободный доступ
Лучшую украинскую документалку года выложили в свободный доступ
Экранизацию украинского эротического романа выложили в свободный доступ
Экранизацию украинского эротического романа выложили в свободный доступ
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 981
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3510
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2484
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1539
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 828
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
вторник, 05 мая 2020 04:45

Назвали режиссера новых "Звездных войн"

  Комментировать
Назвали режиссера новых &quot;Звездных войн&quot;
Тайка Вайтити напишет и снимет новый фильм киновселенной "Звездные войны". Фото: facebook.com

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити, лауреат премии "Оскар" за драмедию "Кролик Джоджо", снимет новый фильм фантастической франшизы "Звездные войны". Лента еще не имеет названия и даты премьеры.

Вайтити напишет сценарий вместе с Кристи Уилсон-Кэрнс, которая работала над исторической драмой "1917", сообщает киностудия Lucasfilm.

Полнометражная картина станет вторым случаем работы постановщика над космической сагой. В прошлом году Вайтити участвовал в создании сериала "Мандалорец" для стримингового сервиса Disney+. Озвучил одного из персонажей - дроида IG-11, а также снял финальную серию первого сезона.

Слухи о том, что режиссер может снять фильм киновселенной "Звездные войны", начали появляться в январе. Но официально это подтвердили только теперь.

Сейчас Вайтити работает над картиной "Тор: Любовь и гром". Это будет четвертая лента о супергерое издательства Marvel Comics. Должен выйти в прокат 11 февраля 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Персонажа жаль несмотря на все то, что он натворил - писатель-фантаст о "Звездных войнах"

Тайка Вайтити снял комедийный хоррор "Что мы делаем в тенях", приключенческую комедию "Охота на дикарей", супергеройский боевик "Тор: Рагнарок". За фильм "Кролик Джоджо" в этом году получил "Оскар" в номинации "лучший адаптированный сценарий". В январе завершил съемки спортивной комедии "Следующий гол - победный" с Майклом Фассбендером в главной роли. Станет режиссером и сценаристом двух мультсериалов по мотивам детского романа "Чарли и шоколадная фабрика" валлийского писателя Роальда Дала. Выйдут на стриминг-сервисе Netflix.

В прошлом году кинокомпания Disney анонсировала 3 следующие фильмы "Звездных войн". Имеют только запланированные даты выхода - 16 декабря 2022-го, 20 декабря 2024-го, 18 декабря 2026-го. Пока неизвестно, входит ли в этот график релизов лента от Тайки Вайтити.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали режиссера новых "Звездных войн"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 23814
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 21069
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 13239
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 12294
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 8181
Культура
В Припять мечтали попасть со всего СССР - режиссер Валерий Коршунов
В Припять мечтали попасть со всего СССР - режиссер Валерий Коршунов
 Просмотров: 477
Научпоп, мемуары и классика: что читают украинские писатели на карантине
Научпоп, мемуары и классика: что читают украинские писатели на карантине
5
 Просмотров: 72
Умер основатель группы "Ласковый май"
Умер основатель группы "Ласковый май"
 Просмотров: 2862
Docudays UA 2020: назвали победителей международного фестиваля документального кино
Docudays UA 2020: назвали победителей международного фестиваля документального кино Просмотров: 63
"Золота дзиґа 2020": объявили лауреатов национальной кинопремии
"Золота дзиґа 2020": объявили лауреатов национальной кинопремии Просмотров: 612
Больше всего комментируют
5
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
3
Covid-19 держит позиции: сколько зараженных медиков
2
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
1
Фосфорная краска светится в темноте
1
Экс-канцлер Германии призвал отменить санкции против РФ
Голосов: 271
Голосование Кто должен получить национальную кинопремию "Золота дзиґа" за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Вулкан
  • Гуцулка Ксеня
  • Домой
  • Мои мысли тихие
  • Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго
  • Другой фильм
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua