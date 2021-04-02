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пятница, 02 апреля 2021 19:05

Построили музей в форме космического корабля

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Американский режиссер Джордж Лукас, известный по франшизе "Звездных войн", достроил музей в форме космического корабля.

Стальная конструкция была разработана китайским архитектором Ма Янсонгом и стоила 1 миллиард долларов. В комплекс войдут два театра и галереи.

Режиссер Джордж Лукас предоставил для музея 100 тыс. предметов из личной коллекции. Это картины, скульптура, фотография, иллюстрация и предметы, связанные со съемками "Звездных войн".

Общий бюджет будущего некоммерческого музея составляет 1,5 миллиарда долларов.

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Автор: Dezeen
  Музей нарративного искусства в Лос-Анджелесе, который финансирует режиссер Джордж Лукас, откроется в 2023 году.
Музей нарративного искусства в Лос-Анджелесе, который финансирует режиссер Джордж Лукас, откроется в 2023 году.

"Звездные войны" стали прорывом в кинематографе, и не только фантастическом, - говорит писатель-фантаст Дмитрий Громов в интервью Gazeta.ua. - Во-первых, были сняты с огромным размахом. Во-вторых, это был интересный синтез научной фантастики и фэнтези. Даже сейчас далеко не в каждой космоопере есть такое сочетание. Иногда ограничиваются научно-техническим антуражем, в котором развиваются межпланетные приключения. Здесь же есть Сила - метафизическая энергия, связывающая все живое в галактике. Это фактически разновидность магии. На экране взлетают звездолеты, стреляют лазерные пистолеты. И тут персонажи усилием мысли перемещают предметы. Это сюжетно увлекательное зрелище с яркими, харизматичными героями, которых воплощают хорошие актеры. До "Звездных войн" это редко бывало в фантастическом кино, особенно в таком развлекательно-приключенческом. Если на антураж и сюжет денег хватало, то на исполнителей главных ролей - далеко не всегда".

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