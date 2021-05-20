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четверг, 20 мая 2021 14:05

Премьеры недели: куда пойти в кино

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Автор: aiffua.com
  Мексикано-американская актриса Лора Хэрринг (справа) в триллере "Малхолланд Драйв" Дэвида Линча сыграла актрису, которая потеряла память после автокатастрофы. Знакомится с женщиной, которая стремится пробиться в кинобизнес. Ее воплотила британка Наоми Уоттс. Путешествуют по Голливуду, по сюжету. Фильм 2001 года идет в украинском прокате с 20 мая
Мексикано-американская актриса Лора Хэрринг (справа) в триллере "Малхолланд Драйв" Дэвида Линча сыграла актрису, которая потеряла память после автокатастрофы. Знакомится с женщиной, которая стремится пробиться в кинобизнес. Ее воплотила британка Наоми Уоттс. Путешествуют по Голливуду, по сюжету. Фильм 2001 года идет в украинском прокате с 20 мая

Какие фильмы выходят на этой неделе в украинский прокат. Gazeta.ua рассказывает о главных премьерах.

"Плохие дороги" - реж. Наталья Ворожбит, Украина

Драма содержит пять новелл о жителях Донбасса и украинских военных. Местный директор школы пьяным пересекает блокпост, вступает в конфликт с бойцами. Врач везет домой тело убитого командира с фронта. Пара крестьян требует деньги у женщины, которая сбила автомобилем их курицу. Три девушки ждут своих парней - солдат ВСУ - на автобусной остановке полуразрушенной городской площади. Сепаратист берет в плен журналистку, издевается над ней.

Это режиссерский дебют драматурга и сценаристки Натальи Ворожбит, автора сериала "Поймать Кайдаша". В основе сюжета - истории военных и гражданских из прифронтовой зоны. Услышала их во время работы над лентой "Киборги". В 2017-м на основе неиспользованных материалов написала пьесу для лондонского театра Royal Court.

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Экранизацию отметили как наиболее новаторский фильм "Недели критики" 77-го Венецианского кинофестиваля. Имеет рекордные 15 номинаций на Национальную кинопремию "Золота дзиґа". В ролях - Юрий Кулинич, Оксана Черкашина, Зоя Барановская, Марина Климова, Анна Жураковская, Игорь Колтовский.

"Самая мощная картина о войне за время нашей войны. И чуть ли не самое сильное, что можно было снять и сказать. В "Плохих дорогах" шок идет под руку с жизнью. И то, и другое - о Донбассе. Драматургия повторяет реальность с чуть ли не буквальным переносом ее на экран. Когда не надо ничего особенного придумывать, только воспроизвести, скажем, разговор бабушки и внучки. Автор говорит о жизни со всей правдой. Без купюр, редактирования, лицемерия. Это кино - оглушительный крик в глухое ухо", - пишет кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский.

"Малхолланд Драйв" - реж. Дэвид Линч, США, Франция

Актриса потеряла память после автокатастрофы. Знакомится с женщиной, которая тоже хочет покорить Голливуд. Вместе отправляются в путешествие по Лос-Анджелесу на поиски правды, которые оборачиваются для них приключениями на грани фантазии и реальности.

Наоми Уоттс и Лора Хэрринг исполнили главные роли в сюрреалистическом триллере, который в 2001-м получил Приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Возглавляет рейтинг 100 самых выдающихся фильмов XXI в. по версии BBC. К 20-летию картину отреставрировали под личным наблюдением постановщика.

"Линч ничего не изобретает. В "Малхолланд Драйв" есть все, что случалось раньше. Зловещие числа на дверях, комната-вигвам, трагикомические второстепенные персонажи и немотивированное насилие, чудовища и мутанты, певицы и композитор Анджело Бадаламенти. Но из знакомых элементов складывается совершенно новый мир. Сделано просто, за исключением сюжетной структуры. Ее тянет разбирать, пересказывать, толковать. Фильм тождественен самому себе, подтекст самого себя. Именно поэтому так пугает", - пишет кинокритик Дмитрий Десятерик.

"Аммонит" - реж. Фрэнсис Ли, Великобритания, США

Действие происходит в 1840-х. Британский палеонтолог и коллекционер окаменелостей Мэри Эннинг живет в небольшом городке на юге Англии. Времена, когда ее археологические открытия были предметом обсуждений, остались в прошлом. Продает туристам свои находки в качестве сувениров. Знакомится с богатой жительницей Лондона по имени Шарлотт, которая недавно пережила трагические события. Со временем между ними возникают отношения.

Мере Эннинг относят к 10-ти самых влиятельных женщин-ученых мира. Из-за социального положения и пола не смогла получить полноценное образование, а сделанные ею открытия современники не воспринимали с достойным вниманием. Биографическую драму снимали на том же побережье, где жила Эннинг. Исполнительница главной роли Кейт Уинслет готовилась, работая над произношением, характерным для той местности, и походкой. Также в ленте сыграла Сирша Ронан.

"Позволь ему уйти" - реж. Томас Безуча, США

Бывший шериф Джордж Блекледж вместе с женой Маргарет наслаждается спокойной жизнью на ранчо в горах штата Монтана. Гибель сына разрушает размеренный уклад жизни семьи. Теперь все, что у них осталось - это внук, который попал к жестокой и опасной семье Уибой. Чтобы спасти мальчика, отправляются в Северную Дакоту. Ради его возвращения супруги готовы идти до конца.

В триллере о силе родственных связей снялись Кевин Костнер и Дайан Лэйн.

"Маменькины сынки" - реж. Федерико Феллини, Франция, Италия

События разворачиваются в небольшом итальянском городке на берегу Адриатического моря. Фаусто является лидером в компании из пяти ребят. По привычке живут с родителями и не спешат становиться самостоятельными. Однако испытывают все большее недовольство, острее переживают непереносимость безделья, сильнее хотят бежать. Жизнь дает каждому из них такую ​​возможность, однако воспользуется ею, не оглядываясь назад, только один.

Комедийная драма в 1953-м стала третьей режиссерской работой итальянца Федерико Феллини. Получила Серебряного льва Венецианского кинофестиваля и номинацию на "Оскар" за лучший сценарий. Основывается на воспоминаниях кинематографиста о своих молодых годах в родном городе Римини.

Картину показывают в отреставрированном версии.

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Семь фильмов покажут в конкурсной программе восьмого кинофестиваля для детей и подростков "Чилдрен Кинофест". Пройдет с 28 мая по 6 июня в кинотеатрах более 20 городов и онлайн. Украину будет представлять анимационная лента "Виктор Робот" режиссера Анатолия Лавренишина.

Показы бесплатные. Победителя конкурса выберут зрительским голосованием.

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