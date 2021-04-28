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четверг, 29 апреля 2021 00:30

Фильм "Плохие дороги" имеет больше всего шансов получить главный приз

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15 номинаций на Национальную кинопремию "Золота дзиґа 2021" получила драма "Плохие дороги". Это дебютная режиссерская работа драматурга Натальи Ворожбит, 46 лет.

Лента содержит пять новелл о жителях Донбасса и украинских военных. Местный директор школы пьяным пересекает блокпост, вступает в конфликт с бойцами. Врач везет домой тело убитого командира с фронта. Пара крестьян требует деньги у женщины, которая сбила автомобилем их курицу. Три девушки ждут своих парней — солдат ВСУ — на автобусной остановке полуразрушенной городской площади. Сепаратист берет в плен журналистку, издевается над ней, по сюжету.

11 номинаций на "Золотую дзиґу" имеет драма "Атлантида" 49-летнего Валентина Васяновича. В 2025-м Украина победила в войне с Россией, но Донбасс практически разрушен. Ветеран Сергей помогает волонтерской организации находить неопознанные тела солдат, по сюжету.

— Вся интрига вокруг двух фильмов о Донбассе, — говорит кинокритик 33-летний Антон Филатов. - Это единичные исключения среди барахла, обозначенного клеймом "патриотическое кино Украины". Острые, актуальные работы, хоть и не шедевры.

Ворожбит в "Плохих дорогах" показывает, насколько сложные противоречия происходят внутри участников конфликта и откуда вырастают психологические травмы. Без боевых действий в кадре. Самое ценное - неоднозначные, надорванные персонажи. Режиссер объясняет, как кошмар войны портит и уничтожает жизнь. Информация, которую там видишь и впитываешь в себя, может навредить сильнее, чем оружие.

Эта лента имеет больше всего шансов получить главный приз. Сильное событие в отечественном кинематографе. Но не в масштабе Европы.

"Атлантида" — второй фаворит, но фестивальный. В Венеции получила самую солидную награду в истории современного украинского кино. Это произведение искусства. Не должен собирать большую аудиторию. Но у нас фильмов мало, выбирать не из чего. Одни и те же на кинофорумах, в широком прокате и на "Дзизі".

Это авторское высказывание. Лента в буквальном смысле оторвана от реальности. Васянович показывает, каким видит будущее региона. В отличие от Ворожбит, сосредоточен не на людях, а на территории. Земля после войны загрязнена, отравлена, нашпигована минами. Принадлежит прежде всего механизмам. Комфортнее жить машинам, чем местным, которые их обслуживают.

Кроме "Плохих дорог" и "Атлантиды", в категории "Лучший фильм" также представлены документалка "Земля голубая, будто апельсин", драмы "Черкассы" и "Толока".

- Вся пятерка сводится к теме войны. Четыре ленты о нынешней российской агрессии и одна — о вооруженных конфликтах на протяжении нескольких веков. Киношники не хотят разговаривать ни о чем другом. Хотя это не единственный острый вопрос, который беспокоит украинцев. Экология, медицина, здоровое питание, общение, развитие бизнеса, Чернобыль — это лишь несколько примеров.

На третьем месте по количеству номинаций — "Толока".

— Непонятно, почему музейный, нафталиновый фильм Михаила Ильенко включили в список лучших. Не веришь в то, что происходит на экране. Костюмы и грим — на уровне бедного провинциального театра. Сюжет по мотивам баллады Шевченко "У тієї Катерини хата на помості" длится 400 лет. Набор историй от казачества до настоящего, рассыпающихся вдребезги.

Центральная мысль-банальна. Несмотря на века невзгод, есть люди, которые самоотверженно восстанавливают из руин дом. За окном 2021-й. Много прогрессивных идей разворачиваются на территории Украины. Спутники запускаем в космос и разрабатываем высокие технологии — какая хата?

449 членов Украинской киноакадемии — узкая группа, где все друг друга знают много лет. Могут голосовать по дружбе. Подозреваю, тут подобная история.

В этом году впервые появилась категория "Лучший сериал".

- Интереснее, чем "Лучший фильм". Отражает разнообразие нашей жизни. "И будут люди" - семейная сага о Полтавщине на фоне прихода советской власти, раскулачивания и Голодомора. "Казаки. Абсолютно лживая история " - комедия о Запорожской Сечи. "Первые ласточки" — социальная драма о подростках. Самый достойный среди номинантов - "Поймать Кайдаша". Наталья Ворожбит осовременила классический сюжет Нечуя-Левицкого.

"Золотую дзиґу" в этом году будут вручать в пятый раз — в 23 номинациях.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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