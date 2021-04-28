Фильм "Плохие дороги" имеет больше всего шансов получить главный приз

15 номинаций на Национальную кинопремию "Золота дзиґа 2021" получила драма "Плохие дороги". Это дебютная режиссерская работа драматурга Натальи Ворожбит, 46 лет.

Лента содержит пять новелл о жителях Донбасса и украинских военных. Местный директор школы пьяным пересекает блокпост, вступает в конфликт с бойцами. Врач везет домой тело убитого командира с фронта. Пара крестьян требует деньги у женщины, которая сбила автомобилем их курицу. Три девушки ждут своих парней — солдат ВСУ — на автобусной остановке полуразрушенной городской площади. Сепаратист берет в плен журналистку, издевается над ней, по сюжету.

11 номинаций на "Золотую дзиґу" имеет драма "Атлантида" 49-летнего Валентина Васяновича. В 2025-м Украина победила в войне с Россией, но Донбасс практически разрушен. Ветеран Сергей помогает волонтерской организации находить неопознанные тела солдат, по сюжету.

— Вся интрига вокруг двух фильмов о Донбассе, — говорит кинокритик 33-летний Антон Филатов. - Это единичные исключения среди барахла, обозначенного клеймом "патриотическое кино Украины". Острые, актуальные работы, хоть и не шедевры.

Ворожбит в "Плохих дорогах" показывает, насколько сложные противоречия происходят внутри участников конфликта и откуда вырастают психологические травмы. Без боевых действий в кадре. Самое ценное - неоднозначные, надорванные персонажи. Режиссер объясняет, как кошмар войны портит и уничтожает жизнь. Информация, которую там видишь и впитываешь в себя, может навредить сильнее, чем оружие.

Эта лента имеет больше всего шансов получить главный приз. Сильное событие в отечественном кинематографе. Но не в масштабе Европы.

"Атлантида" — второй фаворит, но фестивальный. В Венеции получила самую солидную награду в истории современного украинского кино. Это произведение искусства. Не должен собирать большую аудиторию. Но у нас фильмов мало, выбирать не из чего. Одни и те же на кинофорумах, в широком прокате и на "Дзизі".

Это авторское высказывание. Лента в буквальном смысле оторвана от реальности. Васянович показывает, каким видит будущее региона. В отличие от Ворожбит, сосредоточен не на людях, а на территории. Земля после войны загрязнена, отравлена, нашпигована минами. Принадлежит прежде всего механизмам. Комфортнее жить машинам, чем местным, которые их обслуживают.

Кроме "Плохих дорог" и "Атлантиды", в категории "Лучший фильм" также представлены документалка "Земля голубая, будто апельсин", драмы "Черкассы" и "Толока".

- Вся пятерка сводится к теме войны. Четыре ленты о нынешней российской агрессии и одна — о вооруженных конфликтах на протяжении нескольких веков. Киношники не хотят разговаривать ни о чем другом. Хотя это не единственный острый вопрос, который беспокоит украинцев. Экология, медицина, здоровое питание, общение, развитие бизнеса, Чернобыль — это лишь несколько примеров.

На третьем месте по количеству номинаций — "Толока".

— Непонятно, почему музейный, нафталиновый фильм Михаила Ильенко включили в список лучших. Не веришь в то, что происходит на экране. Костюмы и грим — на уровне бедного провинциального театра. Сюжет по мотивам баллады Шевченко "У тієї Катерини хата на помості" длится 400 лет. Набор историй от казачества до настоящего, рассыпающихся вдребезги.

Центральная мысль-банальна. Несмотря на века невзгод, есть люди, которые самоотверженно восстанавливают из руин дом. За окном 2021-й. Много прогрессивных идей разворачиваются на территории Украины. Спутники запускаем в космос и разрабатываем высокие технологии — какая хата?

449 членов Украинской киноакадемии — узкая группа, где все друг друга знают много лет. Могут голосовать по дружбе. Подозреваю, тут подобная история.

В этом году впервые появилась категория "Лучший сериал".

- Интереснее, чем "Лучший фильм". Отражает разнообразие нашей жизни. "И будут люди" - семейная сага о Полтавщине на фоне прихода советской власти, раскулачивания и Голодомора. "Казаки. Абсолютно лживая история " - комедия о Запорожской Сечи. "Первые ласточки" — социальная драма о подростках. Самый достойный среди номинантов - "Поймать Кайдаша". Наталья Ворожбит осовременила классический сюжет Нечуя-Левицкого.

"Золотую дзиґу" в этом году будут вручать в пятый раз — в 23 номинациях.