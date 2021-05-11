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среда, 12 мая 2021 15:39

Сняли боевик про Олексу Довбуша - трейлер

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Сняли боевик про Олексу Довбуша - трейлер
Актер Сергей Стрельников в историческом боевике "Довбуш" играет лидера опришков Олексу Довбуша. Премьера одного из самых дорогих украинских фильмов состоится осенью. Фото: FILM.UA Group

Трейлер исторического боевика "Довбуш" презентовали в сети. Фильм снял режиссер "Мамая" и "Поводыря" Олесь Санин.

Действие разворачивается в Карпатах в начале XVIII в. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. Хотят отомстить панам за убийство родителей. Один стремится к деньгам, второй - к справедливости, по сюжету.

"Гуцулы начинают восстание, которое возглавляет Олекса. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре, которая вдохновляет поколения тех, кто борется за свободу родной земли. О силе и любви, предательстве и несправедливости. О том, как он жил и как обманул смерть", - говорится в синопсисе.

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Съемочный процесс должен был закончиться в прошлом году, но пандемия помешала планам. Съемки восстановят в начале июня.

"Для ленты мы собрали лучшую кинематографическую команду единомышленников из Украины, Польши, Канады и США. Выбрали уникальные природные и исторические локации для съемок. Ландшафты, древние леса и почти нетронутые современностью скалы и урочища, несущие в себе магию настоящей дикой природы и силу свободного духа. Мы возрождали ремесла и реставрировали уникальные техники боя. Изучали музыкальную, материальную и нематериальную культуру времени, в котором разворачиваются события. И все это для того, чтобы рассказать неповторимую историю борьбы и любви, которая пережила века", - говорит Олесь Санин.

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"Довбуш" станет одной из самых дорогих картин в истории отечественного кино. Ориентировочный бюджет - более 90 млн грн.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы оправдать ожидания и создать самый зрелищный украинский фильм с мощными актерами и невероятно красивыми локациями", - добавляет продюсер Максим Асадчий.

Выход в прокат запланирован на осень. Также готовится международная версия ленты, прежде всего для Польши и Канады.

Автором идеи, соавтором сценария и режиссером "Довбуша" является Олесь Санин. До съемок создатели ленты изучали украинские и польские архивные документы по "эпохе Довбуша". Несколько месяцев длилась фольклорная экспедиция в Карпатах: собирали материалы, чтобы воссоздать атмосферу XVIII века.

Съемки стартовали в августе 2018-го. Проходили в селе Буковец, на озере Синевир, в горном массиве Черногора и на горе Стог, на Писаном камне и в багряном лесу. Государственная поддержка проекта составляет 65 млн грн.

"Санин из поколения, которое попало в историческую "яму" 1990-х - начала "нулевых", когда отечественный кинематограф по сути дела лишили права на жизнь. Однако же выбрался. И засиял режиссерской звездой на небосклоне.

В прошлом году все мы ждали "Довбуша", однако нынешние обстоятельства заставили перенестись на 2021-й. Высокая романтика, сильные герои, которые захватывают тебя в водоворот Истории.

В фильме снимались Сергей Стрельников, Алексей Гнатковский - дебют очень интересного театрального актера, Даша Плахтий. И польские Агата Бузек и Матеуш Костюкевич. А за камерой, как и в "Поводыре", один из современных гениев кинооператорства Сергей Михальчук", - говорит киновед Сергей Трымбач.

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