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вторник, 11 мая 2021 17:13

Шесть стран объединились ради фильма

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Автор: facebook.com
  Киевский международный кинофестиваль "Молодость" отпразднует свои полстолетия с 29 мая по 6 июня в смешанном формате
Киевский международный кинофестиваль "Молодость" отпразднует свои полстолетия с 29 мая по 6 июня в смешанном формате

История фестиваля "Молодость" - полувековая панорама мирового кино.

Об этом говорит художественный руководитель кинофорума Андрей Халпахчи. Рассказал о мероприятии во время пресс-конференции 50-й юбилейной "Молодости". Начнется 29 мая.

"Начинающие прошлых лет давно стали мэтрами и лауреатами "Оскара", Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, - продолжает Халпахчи. - Одновременно с этим и появлялась 30-летняя история становления нового украинского кинематографа. Я уверен, что нынешняя программа откроет новые имена и горизонты развития как отечественного, так и иностранного кино. Разнообразие фильмов удовлетворит любой вкус.

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При отборе мы пересмотрели три тысячи лент - короткого и полного метра. В программу вошло почти 200 картин. В полнометражном конкурсе девять премьер, еще три в стадии подтверждения. Украина будет мощно представлена ​​только что завершенной драмой "Я работаю на кладбище" режиссера Алексея Тараненко. О бывшем архитекторе, который продает памятники на заказ родственникам покойных.

В целом география широкая. Например, впервые у нас работа из Мальты - "Луззу" Алекса Камиллери. Это, кажется, первая полнометражная картина, сделанная в этой стране. А "Карнавал" Хуана Пабло Феликса - демонстрация возможностей копродукции, к которым сейчас движется Украина. Чтобы создать фильм, объединились шесть стран: Аргентина, Бразилия, Чили, Мексика, Боливия, Норвегия.

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Мы обратили внимание на то, что молодежь заинтересована классикой. Хорошая посещаемость и реакция. Поэтому акцент на такой воспитательной работе будет присутствовать на фестивале. "Молодость" всегда посвящает киноклассику к 100-летию выдающихся людей. На этот раз тоже много интересных имен. В частности, итальянские кинематографисты. "Смерть в Венеции" режиссера Лукино Висконти - к 100-летию британского актера Дирка Богарда. "Джинджер и Фред" Федерико Феллини - к 100-летию актрисы Джульетты Мазины".

Актриса Ирма Витовская станет соведущей церемоний открытия и награждения.

"Фестиваль в конкурсных программах представляет преимущественно дебюты. Мне интересны нарративы молодых режиссеров. Делают сильные первые шаги. Говорят, что их волнует. Это вдохновляет затем наблюдать за ними. Отыскиваю, что дальше делают те, кто стартовал со своими работами на "Молодости". Я восхищена и счастлива, что кино в Украине развивается бешеными темпами. Ежегодно наши фильмы показывают этот рост", - говорит Ирма Витовская.

50-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость" пройдет с 29 мая по 6 июня. Организаторы планируют провести в смешанном формате - онлайн и офлайн. Откроет мероприятие лента "Вавилон XX" Ивана Миколайчука, которая в 1979-м получила награду "За лучший художественный фильм" на 10-й "Молодости".

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