Главные украинские фильмы и сериалы 2020-го обсудят онлайн

Актеры сериала о студентах факультета журналистики "Первые ласточки. Zависимые" расскажут о работе над проектом. Онлайн-разговор состоится 11 мая в 19.00. Ленту номинировали на кинопремию "Золота Дзиґа" в категории "Лучший игровой сериал". Фото: novy.tv

Главные украинские фильмы и сериалы 2020-го обсудят накануне вручения пятой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа".

Серия прямых эфиров с творческими группами лент-номинантов продлится в течение мая и июня. Героями онлайн-встреч станут авторы картин, которые имеют по меньшей мере две номинации на нынешнюю "Золоту Дзиґу", а также претендентов в новой категории "Лучший игровой сериал".

"Неизвестные подробности со съемочных площадок и секреты создания фильмов - это всегда интересно. Поэтому готовясь к церемонии награждения победителей, мы решили поближе познакомить аудиторию с номинантами. Во время прямых эфиров зрители смогут напрямую задать создателям свои вопросы и узнать все, что их интересует о любимых лентах. Мы уверены, что это будет способствовать большей узнаваемости украинских фильмов и кинопрофессионалов, которые их создают. А значит - сделает отечественное кино еще ближе к своему зрителю", - говорит исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух. Будет модерировать мероприятие вместе с PR-директором Татьяной Власовой.

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Первая беседа пройдет сегодня, 11 мая, в 19.00. Примет участие съемочная команда сериала "Перші ластівки. Zaлежні". Гостями эфира будут шоураннер Евгений Туник, главный режиссер Валентин Шпаков, продюсер Алексей Гладушевский. К разговору присоединятся и актеры: Тая Щурук, Александр Рудинский, Максим Девизоров, Анастасия Пустовит, Александр Бегма, Максим Самчик, Анастасия Рула, Олег Гоцуляк, Роман Ясиновский.

Эту и следующие трансляций можно будет посмотреть в Facebook Украинской киноакадемии.

В этом году кинопремию "Золота Дзиґа" будут вручать в 23 категориях. Лидеры по количеству номинаций: "Погані дороги" - 15, "Атлантида" - 11, "Толока" - девять, "Земля блакитна, ніби апельсин" - четыре, "Черкаси" - четыре. Лауреатов объявят в июне. "Вся интрига вокруг двух фильмов о Донбассе - драм "Погані дороги" и "Атлантида". Это единичные исключения среди барахла, обозначенного клеймом "патриотическое кино Украины". Острые, актуальные работы, хоть и не шедевры. Категория "Лучший сериал" интереснее, чем "Лучший фильм". Отражает разнообразие нашей жизни. "І будуть люди" - семейная сага о Полтавщине на фоне прихода советской власти, раскулачивания и Голодомора. "Козаки. Абсолютно брехлива історія" - комедия о Запорожской Сечи. "Перші ластівки" - социальная драма о подростках. Самый достойный среди номинантов - "Спіймати Кайдаша". Наталья Ворожбит осовременила классический сюжет Нечуя-Левицкого", - говорит кинокритик Антон Филатов.