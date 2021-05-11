Кладбище и самоучка-гений: О чем покажут фильмы на фестивале "Молодость"

Анонсировали программу 50-го юбилейного Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

Официальный слоган - "В раздумьях над вечным не пропусти Молодость". В августе Украина будет праздновать 30-летие независимости, поэтому именно украинское кино будет в фокусе фестиваля.

В этом году покажут до 200 кинокартин. Программа сохранит традиционные блоки - международный конкурс из трех частей, то есть студенческие, короткометражные, полнометражные первые дебютные ленты; национальный конкурс короткого метра; конкурс Sunny Bunny; конкурс кино для детей с детским жюри Molodist Teen Screen.

Фильмом-открытием фестиваля станет "Вавилон XX" Ивана Миколайчука. Ведущими церемонии открытия и награждения стали Людмила Барбир, Егор Гордеев, Ирма Витовская и Тарас Цимбалюк.

Автор: Facebook Главный герой украино-польской ленты "Я работаю на кладбище" - Александр. Сбежал от жизни и нашел тихую работу на кладбище, где имеет свою контору по изготовлению памятников. Он надеется, что там его мало кто беспокоить. Но каждый день к нему приходят непростые клиенты. Александра воплотил Виталий Салий.

В Международной программе Украину будет представлять фильм "Я работаю на кладбище" Алексея Тараненко. Это украинско-польская копродукция, драматический фильм с элементами черного юмора по мотивам книги украинского писателя, блогера Павла "Паштета" Белянского. Мировая премьера состоится в Италии в июне.

Фильм рассказывает историю мужчины Александра, который убежал от жизни и нашел тихую работу на кладбище, где имеет контору по изготовлению памятников. Он надеется, что там его мало кто будет беспокоить. Но каждый день приходят непростые клиенты и, так или иначе, кладбище проникает в жизнь главного героя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что смотреть в мае: самые ожидаемые фильмы месяца

В конкурсе документальных фильмов Украину будет представлять фильм "Земля Ивана" Андрея Лисецкого. Рассказывает о жизни украинского художника и последнего представителя полесской народной живописи Ивана Приходько. Он самоучка, живет в деревне, и все, что выходит из-под его кисточек или резца - наивное и честное искусство. Однажды картины Ивана попадают на выставку в Мыстецком арсенале.

С полной программой можно ознакомиться тут.

На фестивале "Молодость" ожидается презентация итальянского кинематографа. Эдоардо Крисафулли, директор Итальянского института культуры в Украине, анонсировал передвижную выставку "Столетие. Федерико Феллини в мире". Состоится в Музее кино Национального центра Александра Довженко, с 4 июня.