Что смотреть в мае: самые ожидаемые фильмы месяца

Автор: rottentomatoes.com Американская актриса Эмма Стоун в фильме "Круэлла" играет женщину, которая приезжает в Лондон в начале 1970-х с намерением сделать успешную карьеру дизайнера одежды, но становится преступницей. Это предыстория антагонистки из ленты "101 далматинец". Выходит в украинский прокат 27 мая

Какие фильмы стоит посмотреть в этом месяце в кинотеатрах и онлайн. Gazeta.ua предлагает вашему вниманию семь интересных премьер мая.

"Минари" - реж. Ли Айзек Чунг, США, 2020

Молодая корейская семья переезжает в американский штат Арканзас. Отец-идеалист намерен превратить невозделанную землю вокруг своего нового дома в сад, построить ферму и стать успешным членом общества. Несмотря на плохую погоду, почву и состояние рынка фермерских товаров. Следом приезжает бабушка, которая помогает воспитывать детей и обустраивать хозяйство. Пытается поддержать родных на пути к осуществлению "американской мечты". Действие разворачивается в 1980-х.

Сценарий частично основан на биографии режиссера. Мировая премьера состоялась в прошлом году на кинофестивале независимого кино "Сандэнс", где лента получила Гран-при жюри и Приз зрительских симпатий.

Главу семьи сыграл Стивен Ян, известный по сериалу "Ходячие мертвецы", фильмам "Пылающий" и "Окча". Исполнительница роли бабушки Юн Юджан получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана.

Премьера: 1 мая

"Гнев человеческий" - реж. Гай Ричи, США, Великобритания, 2021

На улицах Лос-Анджелеса орудует команда грабителей, чья главная цель - инкассаторы. В одну из инкассаторских компаний устраивается британец Патрик Хилл, одержимый желанием установить правосудие. Для него важно выявить исполнителей и заказчиков серии многомиллионных ограблений, чтобы отомстить за убийство сына.

Это англоязычный римейк французского фильма "Инкассатор". Для работы над боевиком английский режиссер Гай Ричи воссоединился с актером Джейсоном Стейтемом впервые после "Револьвера" 2005 года.

Предыдущая работа кинематографиста "Джентльмены" стала самой кассовой премьерой 2020-го в украинском прокате.

Премьера: 13 мая

"Погані дороги" - реж. Наталья Ворожбит, Украина, 2020

Фильм содержит пять новелл о жителях Донбасса и украинских военных. Местный директор школы пьяным пересекает блокпост, вступает в конфликт с бойцами. Врач везет домой тело убитого командира с фронта. Пара крестьян требует деньги у женщины, которая сбила автомобилем их курицу. Три девушки ждут своих парней - солдат ВСУ - на автобусной остановке полуразрушенной городской площади. Сепаратист берет в плен журналистку, издевается над ней.

Это режиссерский дебют драматурга и сценаристки Натальи Ворожбит. Среди ее предыдущих проектов - сериал "Спіймати Кайдаша", около 20 пьес, которые ставили в Украине, России, Великобритании, Польши, США, Латвии.

В основе сюжета - истории военных и гражданских из прифронтовой зоны. Автор услышала их во время работы над фильмом "Киборги". В 2017-м на основе неиспользованных материалов написала пьесу для лондонского театра Royal Court.

Экранизацию отметили как наиболее новаторский фильм в конкурсной программе "Неделя критики" 77-го Венецианского кинофестиваля. Имеет рекордные 15 номинаций на Национальную кинопремию "Золота дзиґа 2021".

Премьера: 20 мая

"Малхолланд Драйв" - реж. Дэвид Линч, США, Франция, 2001

Актриса потеряла память после автокатастрофы. Знакомится с женщиной, которая тоже хочет покорить Голливуд. Вместе отправляются в путешествие по Лос-Анджелесу на поиски правды, которые оборачиваются для них приключениями на грани фантазии и реальности.

Наоми Уоттс и Лора Хэрринг исполнили главные роли в сюрреалистическом триллере, который в 2001-м получил Приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Возглавляет рейтинг 100 самых выдающихся фильмов XXI в. по версии BBC. К 20-летию картину отреставрировали под личным наблюдением постановщика.

"Сюжет часто сравнивают со сновидением, которое не поддается никакому логическому осмыслению. Это пазл, который во время каждого просмотра складывается в воображении по-разному. Именно поэтому можно пересматривать снова и снова", - говорится в анонсе.

Премьера: 20 мая

"Армия мертвецов" - реж. Зак Снайдер, США, 2021

Чтобы совершить ограбление казино, группа наемников пробирается в захваченный зомби и закрытый на карантин Лас-Вегас.

Американский режиссер Зак Снайдер впервые вернулся к жанру зомби-фильмов после дебютной ленты "Рассвет мертвецов" 2004 года. Главную роль исполнил актер, профессиональный рестлер, бодибилдер и боец смешанных боевых искусств Дэйв Батиста.

Стриминговый сервис Netflix также готовит анимационный сериал и полнометражный приквел, которые будут развивать франшизу.

Премьера: 21 мая

"Тихое место 2" - реж. Джон Красински, США, 2020

События происходят в мире, где на людей охотятся пришельцы, которые ориентируются исключительно на звуки. Кому удалось выжить, пытаются вести нормальную жизнь. Главное условие безопасности - полная тишина. Семья Эбботов не первый год существует в этих условиях. После схватки с монстрами в собственном доме вынуждены покинуть свою ферму и выйти во внешний мир, где не все готовы объединить усилия.

Это продолжение фильма ужасов "Тихое место", который вышел на экраны в 2018 году. В главных ролях - Эмили Блант и Киллиан Мерфи.

Премьера: 27 мая

"Круэлла" - реж. Крейг Гиллеспи, США, 2021

Модельер и мошенница Эстелла хочет сделать себе имя в мире моды. Находит друзей - братьев-воров, которые разделяют ее тягу к эпатажу. Вместе они пытаются устроиться в панк-роковом Лондоне 1970-х. Впоследствии женщина становится одержимой собачьими шкурами.

Центральные роли в криминальной драмедии сыграли лауреатки "Оскара" Эмма Стоун и Эмма Томпсон.

"Лента от Disney рассказывает о бунтарском становлении одной из самых известных и стильных злодеек - легендарной Круэллы де Виль, персонажа произведения "101 далматинец", - говорится в синопсисе.

Премьера: 27 мая

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13 мая в киевском кинотеатре "Жовтень" начнется 11-й Фестиваль американского кино "Независимость". Сочетает актуальные игровые и документальные фильмы, которые рассказывают историю США, освещая разнообразие и ценности и демонстрируя силу независимого мнения и свободы слова. В этом году в программе - лауреаты "Оскара" и участники кинофорумов "Сандэнс", Каннского, Венецианского, Берлинского. Всего 10 художественных и девять документальных картин. "Общество хочет видеть на экране себя. Представленные работы - тематически наполненные. Освещают права женщин и меньшинств, гендерное и любое другое равенство. Это не просто то, что сейчас болит Голливуду. Речь идет не только об инди-кино, а об общечеловеческих трендах в глобализированном мире. Несмотря на различия, в основе этих лент лежат истории и эмоции, которые могут воспринять люди из всех стран. Независимо от национальности, пола и сексуальной ориентации. Такое кино напоминает: надо оставаться собой, но и понимать других", - говорит программный координатор Виктор Глонь в интервью Gazeta.ua.