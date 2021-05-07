Что смотреть в мае: самые ожидаемые фильмы месяца

 
Ексклюзивы
1/5
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 3573
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 387
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 621
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 1521
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 675
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1188
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 15633
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 1143
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
1 Просмотров: 153
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 765
Фото
Все фото
6
8
6
6
5
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Фильм шел с пометкой &quot;не для села&quot;
Фильм шел с пометкой "не для села"
Видео
Все видео
Что смотреть в мае: самые ожидаемые фильмы месяца
Что смотреть в мае: самые ожидаемые фильмы месяца
TVORCHI объединили виртуальный и реальный миры
TVORCHI объединили виртуальный и реальный миры
Книжный арсенал надо организовать, как аэропорт – Олеся Островская-Лютая о новом формате фестиваля
Книжный арсенал надо организовать, как аэропорт – Олеся Островская-Лютая о новом формате фестиваля
Ребенок родится с отклонениями. Родители предстают перед выбором - делать ли аборт
Ребенок родится с отклонениями. Родители предстают перед выбором - делать ли аборт
Власть врала, что система здравоохранения способна вылечить пострадавших
Власть врала, что система здравоохранения способна вылечить пострадавших
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 558
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1296
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 828
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 486
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2340
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 495
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
пятница, 07 мая 2021 17:43

Что смотреть в мае: самые ожидаемые фильмы месяца

  Комментировать
Автор: rottentomatoes.com
  Американская актриса Эмма Стоун в фильме "Круэлла" играет женщину, которая приезжает в Лондон в начале 1970-х с намерением сделать успешную карьеру дизайнера одежды, но становится преступницей. Это предыстория антагонистки из ленты "101 далматинец". Выходит в украинский прокат 27 мая
Американская актриса Эмма Стоун в фильме "Круэлла" играет женщину, которая приезжает в Лондон в начале 1970-х с намерением сделать успешную карьеру дизайнера одежды, но становится преступницей. Это предыстория антагонистки из ленты "101 далматинец". Выходит в украинский прокат 27 мая

Какие фильмы стоит посмотреть в этом месяце в кинотеатрах и онлайн. Gazeta.ua предлагает вашему вниманию семь интересных премьер мая.

"Минари" - реж. Ли Айзек Чунг, США, 2020

Молодая корейская семья переезжает в американский штат Арканзас. Отец-идеалист намерен превратить невозделанную землю вокруг своего нового дома в сад, построить ферму и стать успешным членом общества. Несмотря на плохую погоду, почву и состояние рынка фермерских товаров. Следом приезжает бабушка, которая помогает воспитывать детей и обустраивать хозяйство. Пытается поддержать родных на пути к осуществлению "американской мечты". Действие разворачивается в 1980-х.

Сценарий частично основан на биографии режиссера. Мировая премьера состоялась в прошлом году на кинофестивале независимого кино "Сандэнс", где лента получила Гран-при жюри и Приз зрительских симпатий.

Главу семьи сыграл Стивен Ян, известный по сериалу "Ходячие мертвецы", фильмам "Пылающий" и "Окча". Исполнительница роли бабушки Юн Юджан получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана.

Премьера: 1 мая

"Гнев человеческий" - реж. Гай Ричи, США, Великобритания, 2021

На улицах Лос-Анджелеса орудует команда грабителей, чья главная цель - инкассаторы. В одну из инкассаторских компаний устраивается британец Патрик Хилл, одержимый желанием установить правосудие. Для него важно выявить исполнителей и заказчиков серии многомиллионных ограблений, чтобы отомстить за убийство сына.

Это англоязычный римейк французского фильма "Инкассатор". Для работы над боевиком английский режиссер Гай Ричи воссоединился с актером Джейсоном Стейтемом впервые после "Револьвера" 2005 года.

Предыдущая работа кинематографиста "Джентльмены" стала самой кассовой премьерой 2020-го в украинском прокате.

Премьера: 13 мая

"Погані дороги" - реж. Наталья Ворожбит, Украина, 2020

Фильм содержит пять новелл о жителях Донбасса и украинских военных. Местный директор школы пьяным пересекает блокпост, вступает в конфликт с бойцами. Врач везет домой тело убитого командира с фронта. Пара крестьян требует деньги у женщины, которая сбила автомобилем их курицу. Три девушки ждут своих парней - солдат ВСУ - на автобусной остановке полуразрушенной городской площади. Сепаратист берет в плен журналистку, издевается над ней.

Это режиссерский дебют драматурга и сценаристки Натальи Ворожбит. Среди ее предыдущих проектов - сериал "Спіймати Кайдаша", около 20 пьес, которые ставили в Украине, России, Великобритании, Польши, США, Латвии.

В основе сюжета - истории военных и гражданских из прифронтовой зоны. Автор услышала их во время работы над фильмом "Киборги". В 2017-м на основе неиспользованных материалов написала пьесу для лондонского театра Royal Court.

Экранизацию отметили как наиболее новаторский фильм в конкурсной программе "Неделя критики" 77-го Венецианского кинофестиваля. Имеет рекордные 15 номинаций на Национальную кинопремию "Золота дзиґа 2021".

Премьера: 20 мая

"Малхолланд Драйв" - реж. Дэвид Линч, США, Франция, 2001

Актриса потеряла память после автокатастрофы. Знакомится с женщиной, которая тоже хочет покорить Голливуд. Вместе отправляются в путешествие по Лос-Анджелесу на поиски правды, которые оборачиваются для них приключениями на грани фантазии и реальности.

Наоми Уоттс и Лора Хэрринг исполнили главные роли в сюрреалистическом триллере, который в 2001-м получил Приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Возглавляет рейтинг 100 самых выдающихся фильмов XXI в. по версии BBC. К 20-летию картину отреставрировали под личным наблюдением постановщика.

"Сюжет часто сравнивают со сновидением, которое не поддается никакому логическому осмыслению. Это пазл, который во время каждого просмотра складывается в воображении по-разному. Именно поэтому можно пересматривать снова и снова", - говорится в анонсе.

Премьера: 20 мая

"Армия мертвецов" - реж. Зак Снайдер, США, 2021

Чтобы совершить ограбление казино, группа наемников пробирается в захваченный зомби и закрытый на карантин Лас-Вегас.

Американский режиссер Зак Снайдер впервые вернулся к жанру зомби-фильмов после дебютной ленты "Рассвет мертвецов" 2004 года. Главную роль исполнил актер, профессиональный рестлер, бодибилдер и боец смешанных боевых искусств Дэйв Батиста.

Стриминговый сервис Netflix также готовит анимационный сериал и полнометражный приквел, которые будут развивать франшизу.

Премьера: 21 мая

"Тихое место 2" - реж. Джон Красински, США, 2020

События происходят в мире, где на людей охотятся пришельцы, которые ориентируются исключительно на звуки. Кому удалось выжить, пытаются вести нормальную жизнь. Главное условие безопасности - полная тишина. Семья Эбботов не первый год существует в этих условиях. После схватки с монстрами в собственном доме вынуждены покинуть свою ферму и выйти во внешний мир, где не все готовы объединить усилия.

Это продолжение фильма ужасов "Тихое место", который вышел на экраны в 2018 году. В главных ролях - Эмили Блант и Киллиан Мерфи.

Премьера: 27 мая

"Круэлла" - реж. Крейг Гиллеспи, США, 2021

Модельер и мошенница Эстелла хочет сделать себе имя в мире моды. Находит друзей - братьев-воров, которые разделяют ее тягу к эпатажу. Вместе они пытаются устроиться в панк-роковом Лондоне 1970-х. Впоследствии женщина становится одержимой собачьими шкурами.

Центральные роли в криминальной драмедии сыграли лауреатки "Оскара" Эмма Стоун и Эмма Томпсон.

"Лента от Disney рассказывает о бунтарском становлении одной из самых известных и стильных злодеек - легендарной Круэллы де Виль, персонажа произведения "101 далматинец", - говорится в синопсисе.

Премьера: 27 мая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Земля кочевников" взволнует рядового украинца - реакция соцсетей на лучший фильм года

13 мая в киевском кинотеатре "Жовтень" начнется 11-й Фестиваль американского кино "Независимость". Сочетает актуальные игровые и документальные фильмы, которые рассказывают историю США, освещая разнообразие и ценности и демонстрируя силу независимого мнения и свободы слова.

В этом году в программе - лауреаты "Оскара" и участники кинофорумов "Сандэнс", Каннского, Венецианского, Берлинского. Всего 10 художественных и девять документальных картин.

"Общество хочет видеть на экране себя. Представленные работы - тематически наполненные. Освещают права женщин и меньшинств, гендерное и любое другое равенство. Это не просто то, что сейчас болит Голливуду. Речь идет не только об инди-кино, а об общечеловеческих трендах в глобализированном мире.

Несмотря на различия, в основе этих лент лежат истории и эмоции, которые могут воспринять люди из всех стран. Независимо от национальности, пола и сексуальной ориентации. Такое кино напоминает: надо оставаться собой, но и понимать других", - говорит программный координатор Виктор Глонь в интервью Gazeta.ua.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что смотреть в мае: самые ожидаемые фильмы месяца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Президент открыл первый в стране памятник украинскому гетману

Осудили группу националистов

В СССР замалчивали капитуляции Германии

Бизнесмены основали Sony Corporation

Торпедировали пассажирский лайнер

Американец проехал 21,6 тыс. км на велосипеде

Часть Турции получила независимось

Путин впервые дорвался до президентства

Самое читаемое
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
 Просмотров: 15660
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 11070
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 11025
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 9801
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада Просмотров: 9171
Культура
"Здесь нет больших задниц" - Алина Паш выпустила клип
"Здесь нет больших задниц" - Алина Паш выпустила клип Просмотров: 90
TVORCHI объединили виртуальный и реальный миры
TVORCHI объединили виртуальный и реальный миры
 Просмотров: 36
Книжный арсенал надо организовать, как аэропорт – Олеся Островская-Лютая о новом формате фестиваля
Книжный арсенал надо организовать, как аэропорт – Олеся Островская-Лютая о новом формате фестиваля
 Просмотров: 72
К третьему сезону "Наследников" присоединится оскароносный Эдриен Броуди
К третьему сезону "Наследников" присоединится оскароносный Эдриен Броуди Просмотров: 27
Ребенок родится с отклонениями. Родители предстают перед выбором - делать ли аборт
Ребенок родится с отклонениями. Родители предстают перед выбором - делать ли аборт
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
38
Ахметов за год разбогател почти втрое
13
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
7
"Квартал 95" назвали украинофобами
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
3
Олигархи, коррупция и российская агрессия: что сказал Зеленскому Блинкен
Голосов: 99
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть