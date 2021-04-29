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четверг, 29 апреля 2021 19:44

"Земля кочевников" взволнует рядового украинца - реакция соцсетей на лучший фильм года

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Автор: facebook.com
  Американская актриса Фрэнсис Макдорманд фильме "Земля кочевников" играет вдову, которая в своем фургоне путешествует по стране в поисках работы. Ленту будут показывать в украинских кинотеатрах с 1 мая
Американская актриса Фрэнсис Макдорманд фильме "Земля кочевников" играет вдову, которая в своем фургоне путешествует по стране в поисках работы. Ленту будут показывать в украинских кинотеатрах с 1 мая

1 мая в украинский прокат выходит драма американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао "Земля кочевников". Получила три премии "Оскар": за лучший фильм, режиссуру и женскую роль - Фрэнсис Макдорманд.

Действие происходит в 2011-м. 60-летняя Ферн из городка Эмпайр, штат Невада, потеряла жилье и работу из-за экономического кризиса и закрытия предприятия. Путешествует на своем фургоне по штатам Среднего Запада США, по сюжету.

В основе сценария - книга "Номадленд. Выжить в Америке XXI века" журналистки Джессики Брудер. Она три года исследовала и документировала жизни пожилых американцев, которые передвигаются по стране в трейлерах в поисках работы. Большинство ролей в ленте исполнили реальные кочевники.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на фильм.

Олег Сенцов, режиссер:

"Художественный фильм снят не на грани документалистики, а где-то уже за нею. Практически бессюжетная история о современных американских бродягах, колесящих в своих фургонах по стране в поисках работы и смысла жизни. Оборотная и не самая красивая сторона жизни Соединенных Штатов, проходящая на фоне великолепных пейзажей и депрессивных городков. Кроме великолепной Фрэнсис Макдорманд, задействованы в основном непрофессиональные актеры, играющие, а точнее живущие, сами себя. Не блокбастерами едиными жив Голливуд, хорошее кино цениться будет всегда".

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Андрей Алферов, кинокритик:

"Земля кочевников" – свидетельство того, как обновляется кровь американской киноиндустрии. Поставленное китаянкой новое американское кино про новую-старую Америку, первые поселенцы которой точно так же колесили по огромной, еще не освоенной стране. "Кочевники" - про сегодняшнюю страну, а в ней про маленьких-больших людей, у которых нет домов, но есть дом; людей, чья жизнь – дорога. Хлоя Чжао доказала, что она в первую очередь большой художник. Виртуозно соединяет в одном кадре традицию и миф, игровое и документальное, социальное и мистическое".

Дмитрий Десятерик, кинокритик:

"Главная героиня "Земли кочевников" теряет работу и мужа. Чтобы выбраться из тупика, она отправляется путешествовать в своем фургоне. Находит работу, друзей. Хлои Чжао удалось обновить жанр роуд-муви, отыскать поэзию в привычных пейзажах Среднего Запада. И хотя режиссерка снимала эту историю еще до начала пандемии, она очень точно угадала нынешние реалии: внезапная потеря близких и экономический кризис".

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Богдан Панкрухин, кинокритик:

"Для меня "Земля кочевников" оказалась волшебной во всех смыслах. Смесь документальности и художественного кино, тема, операторская работа и игра Френсис Макдорманд - это нечто всеобъемлющее. Фильм является портретом той Америки, которую мы себе редко представляем, когда думаем о США. Персонажи на пути главной героини - настоящие, а вместе с ними и их истории. И хоть в сюжете мало драматургических событий, а больше наблюдение за жизнью конкретной женщины, это не мешает наслаждаться фильмом и впитывать его в себя. Кино ведь по сути о свободе, об умении уважать и мириться с выбором других касательно своего жизненного пути, об умении слышать свои желания, а не давление окружающих. И мыслей оно оставляет по себе не меньше, чем какая-нибудь остросюжетная драма".

Дмитрий Майстренко, промо-продюсер:

"Нетипичное, душевное, человеческое кино, в определенном смысле безграничное, как изображаемые здесь американские просторы. О невзгодах и проблемах, которые делают только сильнее, которые ведут не к падению, а к новому, кому-то приемлемому стилю жизни. О людях, которые под бременем тяжелых обстоятельств не сдались, окончательно стали свободными, сели на колеса и поехали. Тот случай, когда повестка ленты, ее социальная составляющая и художественные ценности соединились в единое мощное произведение".

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Ирина Цилык, режиссер:

"Просто офигенный фильм. Одно из самых сильных впечатлений последнего времени. Способ повествования, монтаж, гибридность игрового и документального, бесконечно прекрасная МакДорманд - все на месте. Только музыка иногда мешала".

Дмитрий Давыденко, кинообозреватель:

"Почему "Земля кочевников" может взволновать рядового украинца? В Украине есть свой Nomadland. Это Донбасс. Закрытие завода в Неваде в фильме заставило покинуть местных жителей дома. Российские оккупанты заставили миллионы украинцев так же покинуть привычный образ жизни. Украинцы Донбасса потеряли дома, работу, привычный круг общения. Кто-то нашел себя сразу в новых городах и поселках. Кто-то еще долго искал себя и свою судьбу. В Украине не сформировалась сообщество кочевников с автотрейлерами. Но многие наши соотечественники согласились работать на сезонной работе в Польше и других странах ЕС, выстраивали свою жизнь заново в новых домах уже в статусе переселенцев. Каждому из них судьба Ферн и ее собратьев-кочевников будет понятной и близкой".

"Последние "Оскары" - во многом о триумфе азиатов, которые в Голливуде нащупали новый художественный контекст. Исследуют социально-экзистенциальные вопросы, понятные всем нациям и гендерам.

Победа "Земли кочевников" - в хорошем смысле ожидаемая. В основной категории были представлены еще приятные, крутые ленты. Но именно эта предлагает одновременно широту тем, социальную составляющую и тонкие, взвешенные художественные методы для ее раскрытия. Ни один другой претендент не имел такой комбинации.

Также перед нами беспрецедентная история успеха, которая вдохновляет. Хлоя Чжао не только получила "Оскар", а еще до этого была назначена постановщицей следующего большого супергеройского фильма Marvel - "Вечные". Гражданка КНР, которая до 15 лет даже не жила в Штатах, снимает там успешное авторское кино и сразу оказывается в режиссерском кресле самой большой франшизы мира", - говорит журналист и сценарист Владислав Недогибченко в интервью Gazeta.ua.

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