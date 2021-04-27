Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения "Оскара". Больше всего статуэток у драмы "Земля кочевников".

Про самые важные ленты "Оскара" для Gazeta.ua рассказывает сценарист и блогер Михаил Рудь.

"Земля кочевников"

Лучший фильм, Лучший режиссер - Хлои Чжао, Лучшая актриса - Фрэнсис Мак-Дорманд

Фрэнсис Мак-Дорманд выступила продюсером и исполнительницей главной роли "Земли кочевников". Убедительно воплотила вдову, которая осталась без работы и вынуждена покинуть родной город, чтобы путешествовать по Америке в доме на колесах, перебиваясь временными заработками. Кроме нее в картине играют непрофессиональные актеры. Есть среди них и известные в Америке кочевники. Фильм собрал много других престижных наград, в том числе "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля, BAFTA, "Золотой глобус".

На мой взгляд, эта история ближе американцам, чем нам, поэтому получает неоднозначные отзывы украинских зрителей. Возможно, дело в том, что нам незнакома культура кочевников. В США это целое движение, философия жизни многих людей, а у нас - покажите хотя бы одного. Несмотря на это, фильм по-настоящему глубокий и драматичный.

Автор: AP Хлои Чжао получила "Оскар" за фильм "Земля кочевников". Стала второй женщиной, победившей в режиссерской номинации, и первой цветной женщиной-победительницей.

Хлои Чжао сняла "Землю кочевников" за документальным романом Джессики Брудер 2017 года. Фильм имеет довольно медленный темп повествования и на это есть причина. Когда Хлои исследовала тему и выбирала локации, поняла, что ее сценарий слишком структурированный и сложный. Решила упростить и переписала его за одну ночь. Добавила место для импровизации и жизни. Действительно, местами забываешь, что смотришь игровое, а не документальное кино.

Хлои Чжао поняла, что сценарий слишком структурированный и сложный. Переписала за одну ночь

Рад, что Хлои Джао получила режиссерскую награду. Это дико, если вдуматься, что за 93 года существования "Оскара" лишь две женщины-режиссеры получали эту статуэтку.

Хлои Чжао эмигрировала из Китая в 14 лет, как личность ее сформировали уже Соединенные Штаты. В этом году Китай запретил транслировать церемонию "Оскар" за отношение Хлои к власти КНР. В одном из интервью она назвала Китай "местом, где везде ложь". Второй причиной стало то, что в номинантах на "Оскар" была документальная лента о протестах в Гонконге "Не разделяй". Более того, китайским СМИ запретили даже писать о победе Хлои Джао.

Эта история ближе американцам, чем нам, поэтому получает неоднозначные отзывы украинских зрителей

"Минари"

Лучшая актриса второго плана - Юн Ёджон

Фильм рассказывает о семье корейских мигрантов, которые пытаются вести хозяйство по традициям своей родины на ферме в Арканзасе. Для режиссера Ли Айзека Чуна это полуавтобиографического лента. Фильм очень теплый, иначе не назовешь. С первых кадров окутывает семейная атмосфера благодаря интересному стилю съемки, будто детские воспоминания на пленке, и прекрасной музыке. Жаль, что не получили награду за саундтрек. В "Минари" нет ничего, что может сильно удивить зрителя, но он очень честный и попадает в самое сердце.

"Оскар" получила Юн Юджан, исполнительница роли бабушки Суинджи. Ее персонаж пытается наладить связь со своим внуком Дэвидом, который понемногу ассимилируется и становится все больше похожим на своих сверстников-американцев. Ребенок считает, что все проблемы из-за бабушки и поэтому отказывается принимать ее в семье.

В "Минари" нет ничего, что может сильно удивить зрителя, но он очень честный и попадает в самое сердце

Интересно, что уже второй год подряд лента на корейском претендует на звание лучшего фильма. В прошлом году триумфатором стали "Паразиты". В Корее всегда была сильная школа кино, просто только сейчас это стало заметно для всех. За последние 30 лет вышли такие потрясающие ленты, как "Любовное настроение", "Олдбой", один из первых фильмов режиссера "Паразитов" Пон Чжун Хо - "Воспоминания об убийстве". Также, фильм "Сожжение", который в 2018 году получил награду ФИПРЕССИ Каннского кинофестиваля. Кстати, одну из ролей там сыграл актер из "Минари" Стивен Ян.

"Отец"

Лучший актер - Энтони Хопкинс; Лучший адаптированный сценарий - Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер

"Отец" - фильм, который позволяет нам увидеть мир глазами человека с деменцией. Зритель, как и главный герой, не понимает, где реальность, а где галлюцинация. Теряется в пространстве и не узнает других. Фильм воспринимается как хоррор, который дает возможность пережить глубокую драму. Дарит чувство страха от сознания неотвратимости смерти.

Главную роль воплотил Энтони Хопкинс. Ему уже 83 года. Стал самым старым актером, который победил в этой номинации. На церемонию не пришел. Впоследствии оказалось, что во время нее спал, потому что не верил, что есть шанс на победу.

Фильм позволяет нам увидеть мир глазами человека с деменцией

Режиссер - француз Флориан Зеллер, снял ленту по мотивам своей же пьесы "Отец", которая является частью трилогии: "Отец", "Мать" и "Сын". Сейчас ведется работа над экранизацией последней, на главную роль уже утвердили Хью Джекмана.

"Ма Рейни: мать блюза"

Лучший дизайн костюмов, Лучший грим и прически

Фильм снят по знаковой американской пьесе и это последняя роль Чедвика Боузмана. Умер от онкологии в 2020 году. Он стал лишь третьим актером в истории, номинированным посмертно. Больше известный благодаря роли Черной пантеры в киновселенной Marvel, кроме этого успел сыграть многих важных личностей для афроамериканцев: певца Джеймса Брауна, бейсболиста Джеки Робинсона и футболиста Флойда Литтла.

Казалось, никто не сомневался, что статуэтку получит именно он. Организаторы премии даже изменили последовательность вручения и перенесли номинацию "лучший актер" в конец церемонии, после "лучшего фильма", которая обычно была заключительной. Его победа будто должна была стать финальным аккордом. Но победил Энтони Хопкинс, которого даже не было на церемонии. Поэтому финал немного смазался, как по мне.

Чедвик Боузман стал всего лишь третьим актером в истории, номинированным на "Оскар" посмертно

Но Чедвик сыграл прекрасно, заслуженно претендовал на "Оскар". Сложный персонаж, много эмоций, пронзительные монологи. Персонажи "Ма Рейни: Мать блюза" могут показаться вам неприятными или даже отрицательными, но в этом и есть идея фильма. Это реакция на атмосферу в американском обществе того периода. Афроамериканцам даже нельзя было заходить в большинство ресторанов, сидеть на местах белых в автобусах. В ленте Ма Рейни говорит, что она нужна белым, пока они могут на ней зарабатывать. Затем выбросят на помойку. Поэтому использует белых по максимуму. Это жестоко, но опять же, нам трудно понять нынешние общественные процессы в Америке. У нас не было предков-рабовладельцев и сегрегации. Мы знаем историю только по книгам и фильмам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как понять фильм "Манк" - лидера номинаций на "Оскар"

Кроме "Ма Рейни", среди номинантов был еще один фильм, снятый по мотивам важной для США пьесы - "Одна ночь в Майами". Он изображает один вечер четырех известных афроамериканцев - боксера Кассиуса Клея, активиста Малкольма Икса, музыканта Сэма Кука и американского футболиста Джима Брауна. Из-за расовой сегрегации они вынуждены праздновать победу Кассиуса Клея в маленькой комнате дешевого мотеля. Весь вечер обсуждают важность участия известных людей в культурных и социальных протестах. Эта тема актуальна и для Украины. Как по мне, нам не хватает именно таких фильмов об отечественных героях. В каких их покажут настоящими и живыми, без лишнего пафоса и безграничного страдания в каждом кадре.

"Перспективная девушка"

Лучший оригинальный сценарий - Эмеральд Феннел

"Перспективная девушка" - фильм на такую важную общественную тему, как харассмент. Кроме "Оскара" за сценарий, также получил награду от BAFTA и премию Гильдии сценаристов. Еще собрал самую большую кассу всех номинантов на "Лучший фильм" - 6,2 миллиона долларов. Это очень мало, но такой уж год, большинство лент на "Оскаре" малобюджетные. Общий бокс-офис всех восьми фильмов-номинантов составил всего 35 миллионов. Это в 30 раз меньше одного только "Джокера". Среди всех номинантов, "Перспективная девушка" больше всего ориентирован на массового зрителя. В нем есть юмор, элементы триллера и сильные драматические моменты. А еще комик Бо Бернем. Хотя бы ради него стоит посмотреть.

"Звук металла"

Лучший монтаж, Лучший звук

Прекрасный фильм, который имеет одну проблему - он немного обманывает ожидания. Из описания и названия кажется, что это драма о музыканте, который теряет слух, то есть свой главный инструмент, и больше не может заниматься любимым делом. Но это не совсем так. Фильм скорее о наркотической и не только зависимости. Это следует учитывать перед просмотром.

Сценарий написали два брата: сценарист и музыкант. Последний попал в аварию и потерял способность двигаться на некоторое время. Работа над сценарием "Звука металла" стала для него своего рода реабилитацией. Создали более ста драфтов. За время подготовки "Звука металла" собственных средств потратили больше, чем продюсеры на съемки. Дофинансирование самостоятельно нашли едва ли не за ночь. Отвоевали право финального монтажа. Исполнитель главной роли Риз Ахмед за полгода выучил язык жестов и овладел игрой на барабанах. Имел шанс получить статуэтку "Лучшему актеру". Болел за него, слежу еще с появления в мини-сериале "Однажды ночью", который тоже рекомендую.

Ожидаешь историю про барабанщика, который теряет слух. А фильм о наркотической зависимости

"Оскар", конечно, заслуженный. Звук здесь - не просто техническая составляющая, а полноценный элемент сюжета. Передали, как слышит человек со звуковым аппаратом.

"Еще по одной"

Лучший иностранный фильм

Этот фильм, возможно, не нуждается в представлении для украинского зрителя. Успел побыть в нашем прокате, получил хорошие отзывы. "Еще по одной" собрал все возможные европейские награды, стал лучшим фильмом по версии их киноакадемии. Режиссер - датчанин Томас Винтенберг, соавтор "Догмы 95".

По сюжету, четыре друга-преподавателя решают провести эксперимент: пить каждый день, чтобы поддерживать уровень алкоголя в крови на отметке - 0,5 промилле. Согласно научной теории, так человек может продуктивно работать и улучшить самочувствие. Но алкоголь - это не основная тема фильма, а лишь инструмент, который раскрывает драму мужчин, которые переживают сложный период в жизни.

Алкоголь - не основная тема фильма, а лишь инструмент

Интересно, что перед съемками Винтенберг и съемочная группа просматривали видео пьяных людей с русскоязычного сегмента YouTube. Впоследствии некоторые видео вошли в фильм, например кадры с пьяным Борисом Ельциным.

"Иуда и Черный Мессия"

Лучший актер второго плана - Дэниел Калуя, Лучшая песня к фильму - Fight For You

Лента рассказывает о деятельности "Партии Черных Пантер" в Чикаго 1960-х годов, которая выступала за права афроамериканцев. Удивительно, что по мнению "Оскара" в фильме нет главного героя, зато есть два второго плана. Победителем стал Дэниэл Калуя, воплотил лидера "Черных пантер" Фреда Хэмптона. Как по мне, заслуженно. Невероятно, что прототипу было всего 22 года.

Церемония награждения премии "Оскар" собрала наименьшее количество просмотров за всю историю проведения. Прямой эфир прошел в ночь с 25 на 26 апреля. За ним следили меньше 10 млн американцев,