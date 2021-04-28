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четверг, 29 апреля 2021 00:41

Победитель проспал награждение

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В городе Лос-Анджелес прошла 93-я церемония вручения наград американской кинопремии "Оскар". Лучшим фильмом стала драма "Земля кочевников". Отметили также режиссера ленты 39-летнюю Хлои Чжао. Исполнительницу главной роли Фрэнсис Мак-Дорманд, 63 года, назвали "лучшей актрисой".

- "Земля кочевников" — чисто американская история, нам не до конца понятная,-говорит сценарист 28-летний Михаил Рудь. - Фрэнсис Мак-Дорманд убедительно воплотила вдову, потерявшую работу. Едет в фургоне из родного города, путешествует. В Штатах много людей, которые так живут. Кроме Мак-Дорманд, все актеры фильма непрофессиональные.

Режиссер Хлои Чжао 14-летней эмигрировала в США. Называла родину "местом, где везде ложь". За это в Китае запретили транслировать церемонию награждения.

Лучшим исполнителем мужской роли назвали 83-летнего Энтони Хопкинса. Он - самый старший актер, получивший "Оскар" в этой номинации. Живет в британском Уэльсе. На награждение не прилетел. Должен был смотреть трансляцию в интернете, но проспал.

В фильме "Отец" Хопкинс сыграл мужчину с деменцией — поражением мозга. Недуг сопровождают периодические провалы памяти.

- Видим мир будто глазами главного героя, - продолжает Рудь. — Не понимаем, где реальность, путаем людей.

Не первый год мир покоряет корейское кино. 73-летняя Юн Юджан получила "Оскар" за роль в фильме "Минари". Рассказывает о семье корейских мигрантов, которые на ферме в американском Арканзасе пытаются вести хозяйство по традициям своей родины. Юджан сыграла бабушку, которая ссорится с внуком, потому что тот все больше уподобляется сверстникам-американцам. Однако фильм теплый и семейный.

Из-за пандемии "Оскар" вручали в просторном здании железнодорожного вокзала.

Автор: Владислава МИХАЙЛЕНКО
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