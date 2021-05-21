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пятница, 21 мая 2021 18:46

Фильм "Армия мертвецов" Зака Снайдера вышел на Netflix на украинском

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Автор: twitter.com
  Американский актер Дэйв Батиста (слева) в боевике "Армия мертвецов" играет основателя группы наемников. Пытаются совершить ограбление казино в Лас-Вегасе во время нападения зомби. Фильм снял Зак Снайдер, режиссер "300 спартанцев", "Хранителей" и "Лиги справедливости"
Американский актер Дэйв Батиста (слева) в боевике "Армия мертвецов" играет основателя группы наемников. Пытаются совершить ограбление казино в Лас-Вегасе во время нападения зомби. Фильм снял Зак Снайдер, режиссер "300 спартанцев", "Хранителей" и "Лиги справедливости"

Фантастический боевик "Армия мертвецов" американского режиссера Зака ​​Снайдера вышел на стриминговом сервисе Netflix сегодня, 21 мая. Доступен с украинским дубляжом и субтитрами.

Группа наемников пробирается в Лас-Вегас, захваченный зомби и закрытый на карантин. Должны украсть $200 млн из хранилища казино до того, как военные уничтожат город тактическим ядерным ударом, по сюжету.

Главную роль сыграл актер, бывший рестлер Дэйв Батиста.

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"Снайдер - культовый режиссер, специализирующийся на зрелищных крупнобюджетных фильмах. В его активе уже есть римейк" Рассвета мертвецов "Джорджа Ромеро, однако" Армия мертвецов "- вполне оригинальная работа.

Снайдер остался верен своему стилю, в котором соединяет крайнюю грубость с визуальной эффектностью - но в "Армии" эта манера доведена до пароксизма. Уже вступительные сцены - просто какой-то феерический коктейль дикого насилия с таким же диким лас-вегасских гламуром, да еще и под песни из репертуара вечно живого Элвиса Пресли. Получается и жутко, и остроумно.

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Главное отличие - теперь герои лезут в ад добровольно. Ведь основной сюжет строится вокруг бригады сорвиголов, которые пробираются в захваченный мертвецами Лас-Вегас за богатством. Все, за что мы любим сплэттер (поджанр фильмов ужасов с акцентом на максимально натуралистическую демонстрацию насилия и увечий. От англ. splatter - брызганье, брызги крови. - Gazeta.ua), здесь есть, и даже чуть больше - аж до белого тигра-зомби. Даст ли эта кровавая карусель второе дыхание всему жанру - увидим", - пишет кинокритик Дмитрий Десятерик для издания "День".

Над украиноязычной версией ленты работала студия Postmodern Postproduction, которая является официальным партнером Netflix в Украине.

Бюджет картины - около $70 млн.

Netflix также готовит анимационный сериал и полнометражный приквел, которые будут развивать франшизу "Армии мертвецов".

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