Создали сумки в виде дрона из "Звездных войн"

Бренд Judith Leiber Couture выпустил сумки в виде дроида R2-D2 из "Звездных войн".
Коллекцию создали ко Дню "Звездных войн" 4 мая. Сумки вышли в оригинальном бело-синем цвете и в золотой версии. На одного дроида ушло 9 тыс. кристаллов. В золотой версии они покрыты настоящим 24-каратным золотом.
"Мне всегда нравился R2-D2. В этом персонаже столько радости и ностальгии. R2-D2 вневременной, причудливый и волшебный - атрибуты, присущие и нашим сумкам", - рассказала креативный директор марки Яна Мэтисон.
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Сумки можно будет купить на сайте Judith Leiber за $5495.
Оригинальные постеры ко всем девяти эпизодам фантастической киносаги "Звездные войны" разработала дизайнерская студия Concepción Studios из штата Калифорния, США. Работы подготовили по заказу кинокомпании Disney.
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