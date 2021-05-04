Создали сумки в виде дрона из "Звездных войн"

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2259
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 855
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1125
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 693
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
2 Просмотров: 1368
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 432
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2250
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 603
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3816
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 990
Фото
Все фото
5
3
22
12
4
Высокие вырезы на бедрах и принты: какой купальник надеть этим летом
Высокие вырезы на бедрах и принты: какой купальник надеть этим летом
Андре Тан показал идеальный летний сарафан
Андре Тан показал идеальный летний сарафан
Сумки из парашютов и парусов: львовянин создал экологический бренд одежды
Сумки из парашютов и парусов: львовянин создал экологический бренд одежды
Мастер показала, как шьет &quot;куклы-глазищи&quot;
Мастер показала, как шьет "куклы-глазищи"
Анималистический принт в моде: как и с чем сочетать образ
Анималистический принт в моде: как и с чем сочетать образ
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 855
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 693
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 432
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2250
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3816
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
03 мая 2021
Просмотров: 522
Дивна традиція
– У родичів жінки є дивна традиція – домашніх тварин називають іменами політиків, які їх розчарували, – розповідає Андрій. Із ...
вторник, 04 мая 2021 14:48

Создали сумки в виде дрона из "Звездных войн"

  Комментировать
Создали сумки в виде дрона из &quot;Звездных войн&quot;
Создали сумки в виде R2-D2. Фото: Judith Leiber Couture

Бренд Judith Leiber Couture выпустил сумки в виде дроида R2-D2 из "Звездных войн".

Коллекцию создали ко Дню "Звездных войн" 4 мая. Сумки вышли в оригинальном бело-синем цвете и в золотой версии. На одного дроида ушло 9 тыс. кристаллов. В золотой версии они покрыты настоящим 24-каратным золотом.

"Мне всегда нравился R2-D2. В этом персонаже столько радости и ностальгии. R2-D2 вневременной, причудливый и волшебный - атрибуты, присущие и нашим сумкам", - рассказала креативный директор марки Яна Мэтисон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали режиссера новых "Звездных войн"

Сумки можно будет купить на сайте Judith Leiber за $5495.

Оригинальные постеры ко всем девяти эпизодам фантастической киносаги "Звездные войны" разработала дизайнерская студия Concepción Studios из штата Калифорния, США. Работы подготовили по заказу кинокомпании Disney.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создали сумки в виде дрона из "Звездных войн"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Царица ходила голая по дворцу

Начали строительство новой железной дороги

Продемонстрировали новый прибор для записи звука

Гора Суперга убила соперников Ювентуса

Основали мощную машиностроительную компанию

Книга о рыбалке получила Пулитцеровскую премию

Друзья выкупили Шевченко

Самое читаемое
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 10530
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере Просмотров: 7218
Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период
Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период
 Просмотров: 5427
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом Просмотров: 3726
Для жителей ОРДЛО хотят упростить оформление паспортов
Для жителей ОРДЛО хотят упростить оформление паспортов 1 Просмотров: 3591
Мода
Способы, чтобы совместить базовый гардероб с трендовыми вещами
Способы, чтобы совместить базовый гардероб с трендовыми вещами Просмотров: 144
Пять приемов, чтобы образ не казался скучным
Пять приемов, чтобы образ не казался скучным Просмотров: 198
Модная юбка с разрезом придаст страстной пикантности образу
Модная юбка с разрезом придаст страстной пикантности образу Просмотров: 153
Белла Хадид показала, с чем комбинировать белую рубашку
Белла Хадид показала, с чем комбинировать белую рубашку Просмотров: 171
Тонкие ремешки и закрытый большой палец: модель показала модные сандалии на лето
Тонкие ремешки и закрытый большой палец: модель показала модные сандалии на лето Просмотров: 261
Больше всего комментируют
5
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
5
Зеленский возмутил фразой о СССР
4
Вернутся с трембитой: супруги Зеленские отдыхают на Прикарпатье
2
При подготовке закона об олигархах будут учитывать опыт США
1
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Голосов: 700
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть