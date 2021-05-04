Создали сумки в виде дрона из "Звездных войн"

Создали сумки в виде R2-D2. Фото: Judith Leiber Couture

Бренд Judith Leiber Couture выпустил сумки в виде дроида R2-D2 из "Звездных войн".

Коллекцию создали ко Дню "Звездных войн" 4 мая. Сумки вышли в оригинальном бело-синем цвете и в золотой версии. На одного дроида ушло 9 тыс. кристаллов. В золотой версии они покрыты настоящим 24-каратным золотом.

"Мне всегда нравился R2-D2. В этом персонаже столько радости и ностальгии. R2-D2 вневременной, причудливый и волшебный - атрибуты, присущие и нашим сумкам", - рассказала креативный директор марки Яна Мэтисон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали режиссера новых "Звездных войн"

Сумки можно будет купить на сайте Judith Leiber за $5495.

Оригинальные постеры ко всем девяти эпизодам фантастической киносаги "Звездные войны" разработала дизайнерская студия Concepción Studios из штата Калифорния, США. Работы подготовили по заказу кинокомпании Disney.