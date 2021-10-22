Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках

Фото: Валерий Шмаков

3 ноября 1937-го в урочище Сандармох в Карелии НКВДисты расстреляли украинского актера, режиссера-реформатора, теоретика театра и переводчика 50-летнего Леся Курбаса.

В 84-ю годовщину гибели Gazeta.ua предлагает фоторепортаж из Художественного музея им. Леся Курбаса в городе Самбор во Львовской области. В доме, где он находится, 25 февраля 1887 года родился Лесь Курбас в актерской семье Степана и Ванды Курбасов (сценический псевдоним – Яновичи).

"В этом доме находилась гостиница. Лесь родился, когда актеры театра "Руськой беседы" приехали сюда на гастроли. Прожил здесь с матерью 3 месяца, дальше его дорога пролегла на Тернопольщину и Франковщину. Актеры вели странствующую жизнь", - рассказывает директор музея Любовь Тепла.

Впоследствии Курбас трижды возвращался в Самбор. В частности, когда примерно в 10-летнем возрасте экстренно сдавал экзамены за четыре класса начальной школы – нынешняя Самборская гимназия. Впоследствии, 24 сентября 1912-го, на самборской сцене сыграл роль Султана Гирея в драме Ивана Нечуя-Левицкого и постановке Михаила Старицкого "Маруся Богуславка". Также 10 февраля 1914 года исполнял оперную партию Лютера Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана".

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26 октября 1991 года установили памятник Лесю Курбасу перед народным домом "Просвита", где он дебютировал на самборской сцене.

"Курбас закончил Тернопольскую гимназию, затем учился на философском факультете Венского университета. Впоследствии - во Львовском. 1 июля 1910 года украинские студенты вышли на улицы Львова с требованием открытия украинского университета и преподавания на украинском языке. Задержали 127 протестующих, а 111 человек привлекли к уголовной ответственности, в том числе Курбаса. За это его исключили из университета", – говорит Тепла.

Автор: Валерий Шмаков Дом в городе Самбор, где 25 февраля 1887 года родился Лесь Курбас. Сегодня здесь его музей

Личные вещи Курбаса не сохранились, все уничтожили в советский период. Однако в музее представлены оригиналы фотографий. В частности, фото где Лесь Курбас позирует в гимназической форме, а также Курбас в роли Ивана в спектакле "Осенняя буря" Иво Войновича, во время работы в театре "Руськая беседа". Также фото 1912 года, где Курбас исполняет роль Султана Гирея.

Кроме того, здесь немало нарисованных портретов Курбаса, его бюст, а также других подаренных музею картин. Многие сценические фотографии актеров-учеников Курбаса, которые после разгрома театра "Березиль" выступали в Старосамборском театре. В частности, Лавра Кемпе и Клавдии Кемпе-Гош, которые спасаясь от советских репрессий, отступали на Запад вместе с немецкой армией в 1943 году. Также фотографии самборских актеров, работавших с ними: Ивана, Ярослава, Лидии Потюхов, Любы Миханцо, ее матери Елены Миханцо.

В экспозиции собраны вещи того периода, когда родился Курбас: одежда, мебель, посуда, музыкальные инструменты и радиоприемник. Быт того времени воспроизводят картины современника Леся Курбаса- Степана Венгриновича.

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"Курбас сконструировал сам подобное радио. Совершенно владея 12-ма европейскими языками, слушал по нему новости культуры. Все изучал и прекрасно ориентировался в мировом искусстве. Когда балерина и дочь солиста московской оперы Валентина Чистякова вышла за него замуж и он ей провел экскурсию. Ей казалось, что широко осведомлена со всем, но во время экскурсии молчала, Она не знала и третьей части того, что ей рассказывал он", - говорит Любовь Теплая.

"Многие наши художники поверили в фальшивый клич украинизации в 1920-30-х годах и поехали в Киев работать на развитие Украинского государства. Курбас работал, опережая время. Каждый его спектакль становился проблемным для советской власти, потому что освещал негативные явления тогдашнего строя. Чиновники, пресса, критики, партийные деятели не раз критиковали постановки Курбаса. Но то, что он сделал для украинского театра, не сделал ни один режиссер. Его ученик Иосиф Гирняк, написавший первые правдивые воспоминания о Курбасе, говорил, что это самая большая и трагическая фигура украинского театра", - добавляет директор музея.

Автор: Валерий Шмаков Портреты Леся Курбаса

В 1926 году его театр "Березиль" с плеядой украинских деятелей искусства перевели из Киева в Харьков. Так, в 1927 году к 10-летию революции поставил трагикомедию Николая Кулиша "Народный Малахий". В острой сатире на послереволюционную действительность показывался диссонанс между лозунгами революции и реальными последствиями.

В 1928 году в спектакле по пьесе "Мина Мазайло" Кулиша осветил тотальную русификацию украинцев. Этот спектакль также критикуют. Курбасу не позволяют ставить никаких представлений, каждое вынужден утверждать в Народном комиссариате образования УССР. В 1930-м ему разрешили поставить пьесу "Диктатура" Ивана Микитенко. Показал в ней Украину в преддверии Голодомора.

"Поставил задачу актерам петь речитативом под фон музыки. Сказал, что фабула - это хлебозаготовка и на ее основе должны развернуть идею диктатуры. То есть показать, что хлеб забирают, а люди на грани голода", - объясняет Тепла.

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Последней премьерой Курбаса стала "Маклена Грасса" Кулиша в 1933 году.

"Накануне этого спектакля Курбаса вызвал секретарь ЦК КПУ(б) Павел Постышев, сказавший ему: "Вы единственный режиссер в Украине, способный создать настоящий профессиональный театр. Но для этого вы должны решительно осудить прошлое, свою деятельность в ВАПЛИТЕ. И вооружиться энтузиазмом к нашей новой эпохе. На что Курбас ответил: "Я свое прошлое осуждать не буду. За моими плечами созданы три театра ("Тернопольские театральные вечера", "Молодой театр" и "Березиль". - Gazeta.ua). Каким энтузиазмом должен сегодня вооружиться, когда идя на работу, переступаю через труп умершей от голода женщины?", - рассказывает директор музея.

Автор: Валерий Шмаков Последняя постановка Леся Курбаса "Маклена Грасса" М.Кулиша, 1933 год

"Отказом подписал себе приговор. А мог поступить, как Павел Тычина, написавший стихотворение "Партия ведет", чтобы его не репрессировали. Рассказывают, будто Тычина говорил тогда: "Куда прется Курбас? Пусть приспособится". После выхода этого стихотворения в народе составили рифмованные строки: "А Тычина наш поэт тоже ходит в туалет, но сам он не идет, его партия ведет", - добавила она.

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5 октября 1933 г. на внеочередном заседании коллегии Наркомоса УССР Леся Курбаса отстранили от работы. Театр "Березиль" обвинили в "недоступности массам", а самого режиссера - в буржуазном национализме и контрреволюционности. Из всех актеров театра на заседании в защиту Курбаса выступили только четверо: Иван Марьяненко, Иосиф Гирняк, Борис Балабан и Роман Черкашин.

"В 1992 году я общалась с Романом Черкашиным в Харькове и записала его рассказ о трагическом вечере 5 октября 1933 года. Позже все выступившие в его защиту подверглись притеснениям, травле и преследованиям. Данных о Балабане я не смогла найти, возможно, его также расстреляли. Тогда все были против Курбаса — власть, критики, пресса и даже друзья. Актриса "Березели" Наталья Ужвий сказала, что он был, как диктатор, якобы давил и не дал развиться способностям актеров. Хотя современники упоминали о нем как о великом педагоге. Говорили, работать с ним считалось тем же, что и окончить театральный институт", - рассказывает Любовь Тепла.

Курбас поехал ставить пьесы в Московском государственном еврейском театре Соломона Михоэлса. 26 декабря 1933 года он был арестован. После долгих допросов подписал протокол о том, что является "контрреволюционером". Приговорен к 5 годам заключения. Наказание отбывал в пяти советских лагерях: Сегежа, Кембли, Петровская Яма, Медвежегорск, откуда его отправили на Соловки.

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Автор: Валерий Шмаков Паспорт Леся Курбаса и фото в первый день после ареста в Москве, 1933 год

"Там он создал свой последний театр, в котором насмехался над сильными мира сего. В частности, поставил "Аристократов" Николая Погодина и "Ученика дьявола" Бернарда Шоу. В драме "Разбойники" Фридриха Шиллера главного героя должны были расстреливать, а он говорит: "Вы меня лучше повесьте, потому что солдаты вашей армии плохо стреляют. Могут меня ранить, буду долго страдать. А когда повесят, то быстрее погибну", - говорит директор музея.

Жена Курбаса Валентина Чистякова только в 1961-ом получила свидетельство о смерти, где отмечалось, что ее муж умер 15 ноября 1942 года от кровоизлияния в мозг. Окончательно реабилитирован Курбас посмертно в 1991 году.

5 августа 1937-го по приказу НКВД СССР №00447 вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП (б) от 2 июля 1937-го П 51/94 "Об антисоветских элементах". Началась массовая за всю советскую эпоху "чистка" общества от элементов, которые не годились для строительства коммунизма. Ее теоретически обосновал новый нарком НКВД Николай Ежов и отредактировал сам Сталин. Место массовых казней людей в Сандармохе нашли общественные активисты в июле 1997-го. Всего на этой территории обнаружили 236 расстрельных ям. Тройки УНКВД "Сандармох" открыли расстрельные дела на 1116 человек 9 октября 1937-го. В тот день к смертной казни приговорили поэта Марка Вороного, писателей Николая Кулиша и Антона Крушельницкого, режиссера Леся Курбаса. Деятелей украинской культуры обвинили в связях с "националистическими террористическими организациями" - УВО и ОУН. Соответственно, по мнению чекистов, мужчины "ставили задачей свержение Советской власти в СССР и подготовку терактов против партии".