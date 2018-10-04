"Четыре дня хожу в свой театр мимо трупа женщины"

"Сукины дети, кобеляцкие политики! Надели хомут на все дело украинского театра, — пишет руководитель театра "Березиль" Лесь Курбас в письме режиссеру Валерию Инкижинову в 1932 году. — Не дай боже отвернуться — непременно напакостят!"

Его постановки "Народный Малахий" и "Мина Мазайло" запрещают показывать. Требуют, чтобы "приспособился к новому курсу". В газетах публикуют фальшивое письмо "группы ведущих березильцев", в котором руководство театра обвиняют в "политических ошибках". Сокращают финансирование. Государственные службы постоянно проводят проверки.

Секретарь ЦК КП(б) У Павел Постышев приглашает Леся Курбаса в свой кабинет.

— Вы единственный режиссер в нашей стране, способный создать театр, достойный нашей эпохи, — говорит Постышев режиссеру. — Вам нужно только отказаться от Хвылевого (прозаик Николай Хвылевой застрелился в 13 мая 1933 года. — ГПУ).

— Я старый солдат сцены, мне уже поздно менять убеждения, — отвечает Курбас. — Уже четыре дня я хожу в свой театр мимо трупа женщины. Она умерла от голода. Ее никто не убирает. Такие картины не настраивают на энтузиазм. Если вы действительно хотите понять, что такое истинный реализм, приходите на "Маклену Грасу".

— Жаль, — продолжает Постышев. — Мне вы жалко.

— Мне вас тоже, — говорит Курбас, покидая кабинет.

Он заходит в театр и приглашает актеров к себе домой на ужин.

— Через два дня — просмотр, возможно, нашей последней совместной работы — "Маклена Граса". Меня может среди вас уже не быть, — говорит. — Потому я просил бы продумать, к чему мы стремились, какой была наша цель. Чтобы вы позже меня не упрекали. Я хотел лишь одного: построить вместе с вами театр.

— Этого не может быть. Куда же мы без вас, — начинает плакать и бросается на грудь руководителю актриса Наталья Ужвий.

Представление сначала показывают перед залом, заполненным чекистами. К гримерным актеров приставлены сексоты. Помещение театра окружено военными. Среди зрителей — генеральный секретарь ЦК КП(б) У Станислав Косиор, нарком образования Владимир Затонский, председатель Главного политического управления Всеволод Балицкий.

В течение всего показа в зале стоит тишина. По его завершению — никакой реакции.

Не спрашивая разрешения, Лесь Курбас назначает премьеру. Ее встречают овациями.

"Вылазка враждебных социализму сил", — пишут в официальных рецензиях. Через неделю "Маклену Грасу" запрещают.

5 октября 1933 года режиссера "Березоля" вызывают на заседание коллегии Наркомобразования. Там обвиняют в национализме.

— Тот из актеров "Березоля", кто пойдет за лозунгом Курбаса — враг нашей действительности, — заявляет заместитель наркома образования Андрей Хвыля.

Драматург София Левитина добавляет:

— Мы высокое мастерство можем видеть и в Берлине, и в Париже, и по нашим городам. Но мы эти театры на нашу сцену не пустим.

Лесь Курбас сидит бледный, сжав зубы. Едва сдерживается, чтобы не сорваться на крик.

— Меня называли бездарностью, необразованным, вредителем — я принял это молча. Если бы ораторы отвечали за свои слова, то они бы сначала проверили, — говорит Курбас. — Меня обвиняют в том, что я осуществлял подпольную работу, что я фашист. Если бы советская власть так считала, то я сидел бы в другом месте.

За него заступаются режиссер Борис Балабан, актеры Роман Черкашин и Иван Марьяненко.

— Иван Александрович, — обращается Курбас к Марьяненко. — Вы здесь между нами присутствующими — возрастом наистарший человек. Но простите, вы седоглавый ребенок. Вы ничего не понимаете. Кому вы это говорите? Тем интриганам, которые собрались, чтобы надо мной тут учинить суд? Чтобы тут же расправиться со мной? Кто они такие? Каким правом они смеют говорить здесь от имени пролетариата? Эти приспособленцы — карьеристы, конъюнктурщики и графоманы.

Оставляет зал заседаний и понимает, что теперь его уволят. На следующий вечер садится в поезд и едет в Москву.

1887, 25 февраля — Александр-Зенон Курбас родился в семье актеров в городе Самбор — теперь райцентр на Львовщине.

1897 — начинает учиться в Тернопольской гимназии. После нее — во Львовском и Венском университетах.

1913 — становится актером театра "Русская беседа" во Львове. Из-за безответной любви к замужней актрисе Екатерине Рубчак пытается застрелиться. Пуля проходит мимо сердца.

1919 — становится режиссером Киевского оперного театра "Музыкальная драма". Вступает в брак с актрисой 19-летней Валентиной Чистяковой.

1922 — создает театр "Березиль". Ставит психологическую драму, а не поддерживаемый властью социалистический реализм.

1933 — требуют отречься от своих убеждений. Лесь Курбас отказывается и его увольняют из театра. Едет в Москву и устраивается в Государственный еврейский театр. Арестовывают и осуждают на пять лет концлагерей.

1937, 3 ноября — Леся Курбаса расстреливают в урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Республики Карелия.

8 языков знал Лесь Курбас, но принципиально не общался на русском. Переводил с немецкого, польского, французского, норвежского. Легко общался на идиш, читал на английском, итальянском и санскрите.

Работал паромщиком на переправе

28 апреля 1934 года Леся Курбаса спецконвоем отправили в лагерь при Беломоро-Балтийском комбинате в Медвежьегорск в Республике Карелия. Должен был отбыть там пять лет за "контрреволюционную деятельность". Работал в лагерном театре.

"У нас считали, что работать с Курбасом — все равно что закончить театральный институт, — писал в воспоминаниях узник концлагеря Владимир Цеханский. — Он был прирожденным педагогом, воспитателем. С первого дня влюблялись в него. Даже опытные актеры были поражены его искусством. Общался с людьми мягко, голос приветливый, чувствовалась во всем мудрость человека, который много видел и познал. Короткие фразы, пустых слов не было".

Из-за популярности среди других обитателей лагеря его сначала отстранили от театра, а затем отправили на Соловецкие острова. Там работал паромщиком на переправе.

"Нас было в камере семеро, в том числе Лесь Степанович, — вспоминал узник Павел Монаков. — Он имел колоссальный авторитет. На Соловках сидели много украинцев. Все они ходили к нему за советом или просто поговорить. Он оказывал на людей успокаивающее впечатление. Хоть сам был быстрым, энергичным".