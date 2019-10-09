Украинских писателей приговорили к высшей мере наказания

Тройки УНКВД "Сандармох" открыли расстрельные дела на 1116 человек 9 октября 1937-го. В тот день к смертной казни приговорили поэта Марка Вороного, писателей Николая Кулиша и Антона Крушельницкого, режиссера Леся Курбаса.

Автор: С открытых источников Марка Вороного, Антона Крушельницкого, Леся Курбаса и Николая Кулиша приговорили к смертной казни в урочище Сандармох. Приговоры исполнят 3 ноября 1937-го.

Деятелей украинской культуры обвинили в связях с "националистическими террористическими организациями" - УВО и ОУН. Соответственно, по мнению чекистов, мужчины "ставили задачей свержение Советской власти в СССР и подготовку терактов против партии".

Всем сначала назначили различные тюремные сроки. Впоследствии переведут на Соловки. Писатели хорошо знали друг друга и были хорошими друзьями. Дружба между Кулишем и Курбасом оказала большое влияние на развитие украинского национального театра. В конце концов всех расстреляют 3 ноября в урочище Сандармох - теперь Республика Карелия, РФ.

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Отвечал за исполнение приговоров капитан госбезопасности Михаил Матвеев. Ему ассистировал помощник коменданта УНКВД Георгий Алафер или чекистский конвой.

В урочище уничтожили много украинских деятелей. Это духовно-культурное поколение называют "расстрелянным возрождением". Большинство из них реабилитируют и признают невиновными в 1950-х. Но это не спасет украинскую культуру от масштабного упадка, а родственников и друзей репрессированных от горя.

5 августа 1937 по приказу НКВД СССР № 00447 вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП (б) от 2 июля 1937 П 51/94 "Об антисоветских элементах". Началась массовая за всю советскую эпоху "чистка" общества от элементов, которые не годились для строительства коммунизма. Ее теоретически обосновал новый нарком НКВД Николай Ежов и отредактировал сам Сталин. Место массовых казней людей в Сандармохе нашли общественные активисты в июле 1997 года. Всего на этой территории обнаружили 236 расстрельных ям.