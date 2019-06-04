Политзаключенных начали свозить в монастырь

Советский Соловецкий лагерь особого назначения - СЛОН, зарегистрировал первых узников 6 июня 1923-го. В 1933-м лагерь насчитывал уже 19 тыс. политзаключенных. Состоял из 6 лагерных отделений.

Автор: drevo-info Фото Соловецкого монастыря который был уничтожен пожаром.

Первое отделение концентрировало основную массу политзаключенных. Находилось в стенах монастыря, в котором подготовили специальные камеры. Второе базировалось в разных точках Большого Соловецкого острова. Здесь проводились главные лесо- и торфяные работы. Третье отделение располагалось на острове Большая Муксалма. Тут были сконцентрированы заключенные, утратившие трудоспособность. Четвертое - на Вознесенском скиту. Это был мужской штрафной изолятор. Вероятность погибнуть здесь была выше. Пятое устроено на Кондострове. Его заселяли преимущественно больные с заразными болезнями. Шестое находилось на острове Анзере. Использовалось для содержания инвалидов, которые были неспособны работать. Также здесь располагался женский штрафной изолятор.

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Контингент заключенных был крайне разнообразным: члены политических небольшевистских партий, белогвардейцы, казаки, бандиты. Среди украинцев - участники освободительной борьбы 1917-1921-х. Большинство из них погибли.

Значительное количество заключенных составляла интеллигенция. Уже 23 сентября было открыто лагерный театр, краеведческий музей и ботанический сад.

В лагере существовала система наказаний. За мелкие проступки в теплое время года арестантов жестоко били. В холодное - обливали холодной водой.

Соловки известны в царские времена как место ссылки; при советской власти - как первый концентрационный лагерь. Среди заключенных на Соловках было немало украинцев, большинство которых там и погибло. Люди начали осваивать Соловецкий архипелаг около 6-6,5 тыс. лет назад, но первыми постоянными жителями считают старца Савватия и монаха Германа. Они пришли сюда в 1429-м, хотя на островах до того уже существовали так называемые "тоны" - временные промышленные поселения карелов. После Октябрьской революции Соловецкий монастырь ликвидирован и преобразован в первый в СССР концентрационный лагерь, куда ссылали заложников и политзаключенных.