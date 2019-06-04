Политзаключенных начали свозить в монастырь

Советский Соловецкий лагерь особого назначения - СЛОН, зарегистрировал первых узников 6 июня 1923-го. В 1933-м лагерь насчитывал уже 19 тыс. политзаключенных. Состоял из 6 лагерных отделений.
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Контингент заключенных был крайне разнообразным: члены политических небольшевистских партий, белогвардейцы, казаки, бандиты. Среди украинцев - участники освободительной борьбы 1917-1921-х. Большинство из них погибли.
Значительное количество заключенных составляла интеллигенция. Уже 23 сентября было открыто лагерный театр, краеведческий музей и ботанический сад.
В лагере существовала система наказаний. За мелкие проступки в теплое время года арестантов жестоко били. В холодное - обливали холодной водой.
Соловки известны в царские времена как место ссылки; при советской власти - как первый концентрационный лагерь. Среди заключенных на Соловках было немало украинцев, большинство которых там и погибло.
Люди начали осваивать Соловецкий архипелаг около 6-6,5 тыс. лет назад, но первыми постоянными жителями считают старца Савватия и монаха Германа. Они пришли сюда в 1429-м, хотя на островах до того уже существовали так называемые "тоны" - временные промышленные поселения карелов. После Октябрьской революции Соловецкий монастырь ликвидирован и преобразован в первый в СССР концентрационный лагерь, куда ссылали заложников и политзаключенных.
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