Ката соловецких узников наградили орденом красной звезды

 
Ексклюзивы
1/5
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
Просмотров: 2025
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 648
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 1989
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1350
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1620
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6228
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 540
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4266
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 792
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3943
Фото
Все фото
17
11
9
4
22
Замок и теплоход – как выглядел Галич в старину
Замок и теплоход – как выглядел Галич в старину
Как выглядел Никополь на закате СССР - подборка фото
Как выглядел Никополь на закате СССР - подборка фото
Как жили в Виннице во время оккупации - подборка фото
Как жили в Виннице во время оккупации - подборка фото
В музей передали прижизненный портрет Ивана Франко
В музей передали прижизненный портрет Ивана Франко
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
Видео
Все видео
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
В Москве убили знаменитого украинского генерала
В Москве убили знаменитого украинского генерала
От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов
От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов
Как украинцы похоронили СССР на референдуме - вышел документальный фильм
Как украинцы похоронили СССР на референдуме - вышел документальный фильм
Интервью
1/5
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
Просмотров: 648
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 738
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2610
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1656
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
26 октября 2021
Просмотров: 360
Почекайте
– Допоможіть знайти матері місце в лікарні. В будь-якій. Брат готовий повезти машиною куди скажете, – просить далека знайома Ольга з ...
среда, 27 октября 2021 08:20

Ката соловецких узников наградили орденом красной звезды

  Комментировать
Ката соловецких узников наградили орденом красной звезды
1997 члены Петербургского научно-информационного центра "Мемориал" начали раскопки в урочище Сандармох. Установили Cоловецький камень и мемориальная доска. фото http://www.solovki.ca

Начался первый день расстрелов в урочище Сандармох 27 октября 1937-го, сейчас это Карелия Российской Федерации. Капитан российской госбезопасности Михаил Матвеев убил 1111 узников Соловецкой тюрьмы особого назначения.

Уничтожение узников состоялось согласно директиве наркома внутренних дел СССР Николая Ежова № 59190: "Провести операцию по репрессированию наиболее активных контрреволюционных элементов из числа содержащихся в тюрьмах ГУГБ, осужденных за шпионскую, диверсионную, террористическую, повстанческую и бандитскую деятельность, а также членов антисоветских партий и других контрреволюционеров, которые проводят в тюрьмах ГУГБ активную антисоветскую работу".

Дела осужденных пересматривала Тройка при УНКВД и выносила смертный приговор. Для Соловецкой тюрьмы утвердили норму 1,2 тыс. человек. В 1937-м руководство тюрьмы подготовили 1116 справок и тюремных дел на заключенных, подлежащих расстрелу. На их основе составили "расстрельные" протоколы. Уничтожать людей решили в урочище Сандармох на севере Карелии. В расстрельных списках оказались политики, военные, ученые, писатели, художники, священники и зажиточные крестьяне - "враги государства и народа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В подвале института расстреляли 28 людей

Приговоры в отношении тех заключенных выполнили 27 октября - 4 ноября 1937-го. Палач, красногвардеец из Петрограда Михаил Матвеев был награжден "за успешную борьбу с контрреволюцией" ценным подарком и орденом Красной Звезды.

Еще 509 соловецких узников уничтожили в декабре 1937-го другие палачи. Расстрелянные 17 февраля 1938-го составляли последнюю группу. Их казнили в районе "командировки" Исаково. Подписал документы о расстреле заместитель начальника 10-го отдела ГУГБ майор государственной безопасности Николай Антонов. Всего в Сандармохе уничтожили более 9 тыс. человек.

Долгое время судьба соловецких узников оставалась неизвестной. 1 июля 1997-го члены Петербургского научно-информационного центра "Мемориал" начали раскопки в урочище Сандармох. В следующем году там построили памятник жертвам политических репрессий.

3 ноября 1937-го в лагере особого назначения в Сандармоха в Карелии расстреляли 50-летнего режиссера Леся Курбаса.1933-го его освободили от должности художественного руководителя харьковского театра "Березиль". Обвинили в искажении советской действительности. 26 декабря 1933-го Курбаса задержали по делу Украинской военной организации. 9 апреля 1934-го его приговорили к 5 годам лагерей.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ката соловецких узников наградили орденом красной звезды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
октября

Ката соловецких узников наградили орденом красной звезды

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; обнажила бедра в вызывающей фотосессии
Звезда сериала "Школа" обнажила бедра в вызывающей фотосессии
5
 Просмотров: 15733
Блохин высказался о прощании Милевского под песню &quot;Виват, король&quot;
Блохин высказался о прощании Милевского под песню "Виват, король" Просмотров: 13095
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
5
 Просмотров: 12033
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем Просмотров: 4860
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт Просмотров: 3834
История
Замок и теплоход – как выглядел Галич в старину
Замок и теплоход – как выглядел Галич в старину
17
 Просмотров: 1332
"Скифское золото" будут хранить в Киеве
"Скифское золото" будут хранить в Киеве Просмотров: 333
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
 Просмотров: 90
Президент США приказал спасти китов. На операцию пошло $5,5 млн
Президент США приказал спасти китов. На операцию пошло $5,5 млн
 Просмотров: 243
Как выглядел Никополь на закате СССР - подборка фото
Как выглядел Никополь на закате СССР - подборка фото
11
 Просмотров: 2052
Больше всего комментируют
11
"Я за жесткую президентскую республику" - Данилов
10
Данилов рассказал о прокремлевских группах в Украине
3
"По-русски программы не веду" - тревел-блогер отказал гостелеканалу "Дом"
3
"Офшор 95": в НАПК рассказали о проверке декларации Зеленского
2
В "Квартале" есть самоцензура относительно Зеленского - Пикалов
Голосов: 685
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть