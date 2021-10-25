Ката соловецких узников наградили орденом красной звезды

1997 члены Петербургского научно-информационного центра "Мемориал" начали раскопки в урочище Сандармох. Установили Cоловецький камень и мемориальная доска. фото http://www.solovki.ca

Начался первый день расстрелов в урочище Сандармох 27 октября 1937-го, сейчас это Карелия Российской Федерации. Капитан российской госбезопасности Михаил Матвеев убил 1111 узников Соловецкой тюрьмы особого назначения.

Уничтожение узников состоялось согласно директиве наркома внутренних дел СССР Николая Ежова № 59190: "Провести операцию по репрессированию наиболее активных контрреволюционных элементов из числа содержащихся в тюрьмах ГУГБ, осужденных за шпионскую, диверсионную, террористическую, повстанческую и бандитскую деятельность, а также членов антисоветских партий и других контрреволюционеров, которые проводят в тюрьмах ГУГБ активную антисоветскую работу".

Дела осужденных пересматривала Тройка при УНКВД и выносила смертный приговор. Для Соловецкой тюрьмы утвердили норму 1,2 тыс. человек. В 1937-м руководство тюрьмы подготовили 1116 справок и тюремных дел на заключенных, подлежащих расстрелу. На их основе составили "расстрельные" протоколы. Уничтожать людей решили в урочище Сандармох на севере Карелии. В расстрельных списках оказались политики, военные, ученые, писатели, художники, священники и зажиточные крестьяне - "враги государства и народа".

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Приговоры в отношении тех заключенных выполнили 27 октября - 4 ноября 1937-го. Палач, красногвардеец из Петрограда Михаил Матвеев был награжден "за успешную борьбу с контрреволюцией" ценным подарком и орденом Красной Звезды.

Еще 509 соловецких узников уничтожили в декабре 1937-го другие палачи. Расстрелянные 17 февраля 1938-го составляли последнюю группу. Их казнили в районе "командировки" Исаково. Подписал документы о расстреле заместитель начальника 10-го отдела ГУГБ майор государственной безопасности Николай Антонов. Всего в Сандармохе уничтожили более 9 тыс. человек.

Долгое время судьба соловецких узников оставалась неизвестной. 1 июля 1997-го члены Петербургского научно-информационного центра "Мемориал" начали раскопки в урочище Сандармох. В следующем году там построили памятник жертвам политических репрессий.

3 ноября 1937-го в лагере особого назначения в Сандармоха в Карелии расстреляли 50-летнего режиссера Леся Курбаса.1933-го его освободили от должности художественного руководителя харьковского театра "Березиль". Обвинили в искажении советской действительности. 26 декабря 1933-го Курбаса задержали по делу Украинской военной организации. 9 апреля 1934-го его приговорили к 5 годам лагерей.