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вторник, 17 сентября 2019 05:01

В театре Ивана Франко возобновили спектакль о Тевье Молочнике

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Театр им. Ивана Франко в Киеве открыл 100-й юбилейный сезон.

- Дебютировала на его сцене в 1951-ом. Сыграла Галю в "Назаре Стодоле", — рассказывает актриса 91-летняя Галина Яблонская. - Имею особенность - когда переполняют эмоции, наклоняюсь вперед. Режиссер Амвросий Бучма говорил: "Играешь казачку, я тебе в косы прицеплю гирю, чтобы ты ровно стояла". За все время исполнила почти 200 ролей. Особым для меня был спектакль "Не судилося" по Михаилу Старицкому. Играла девушку, которую соблазнил сын шляхтича. За эту роль получила звание заслуженной артистки. Сегодня меня можно увидеть в четырех спектаклях. Любимый — "Одинокая леди". Играю известную в прошлом, но одинокую актрису. Этот образ для меня итоговый, использовала много собственных переживаний.

Первой премьерой сезона "франковцев" стала "Поминальная молитва" по Григорию Горину.

Тевье Молочник мечтает выдать дочерей за состоятельных женихов, но девушки выходят замуж по зову сердца. А в их родное село Анатовка приходит царский приказ о выселении евреев из Киевской губернии. Впервые "Тевье Молочника" с Богданом Ступкой поставили Сергей Данченко и Дмитрий Чипирюк в 1989 году. Богдан Сильвестрович умер в 2012-м. В этом году спектакль возобновили, Тевье Молочника играет Богдан Бенюк.

— Драматургия осталась та же, как и художественное оформление, мизансцены, костюмы, балет. Но отношения, нюансы психологии героев будут другие, — говорит Богдан Бенюк, 62 года. — Спектакль поднимает классическую тему о выживании. У каждого народа есть тот период, когда его отправляют в изгнание, а потом люди возвращаются.

Главный режиссер театра Дмитрий Богомазов работает над инсценировкой "Украденного счастья".

В 1940 году постановку этого произведения Ивана Франко сделал основатель театра Гнат Юра, в 1979-ом — Сергей Данченко. Премьера запланирована на март.

— Будет совершенно новое современное представление, — говорит Богомазов. — Эта гениальная пьеса — одна из лучших не только в украинской, но и в мировой драматургии.

Закарпатский режиссер 55-летний Атилла Виднянский с 2013 года - художественный руководитель национального венгерского театра в Будапеште. На сцене театра Франко его пригласили поставить "Сирано де Бержерака" Эдмона Ростана.

На Камерной сцене готовят четыре премьеры. 18 октября покажут "Лунаса" по пьесе Брайана Фрила. Швейцарский хореограф и режиссер Томас Меттлер будет работать над спектаклем "Стена" — премьера 17 декабря. В апреле состоится премьера "Крум" по пьесе Ханоха Левина. В июне — "Трамвай "Желание" по Теннесси Уильямсу. В следующем году один из лучших европейских режиссеров литовец Оскарас Коршуновас поставит "Ревизор" Николая Гоголя.

В мае театр инициирует проведение Международного фестиваля национальных театров Европы.

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
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