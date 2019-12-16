У нас наконец-то появились хорошие романы о войне

"Книгой года Би-Би-Си-2019" назвали дебютный роман писательницы 43-летней Тамары Гориха Зерня "Доця". Произведение о первых днях оккупации Донбасса весной 2014-го вышло в киевском издательстве "Белка".

Тамара Гориха Зерня с мужем Святославом Бойко, солистом калушской группы "Широкий лан", были волонтерами в зоне боевых действий.

- Моя книга о женщине из Донецка, - рассказывает писательница. - События охватывают период с осени 2013 по август 2014-го, до Иловайска. Героиня живет, работает. Видит, что вокруг творится что-то не то. Начинает помогать армии. Одновременно собирает вокруг себя очаг сопротивления. Очень действенный и эффективный. Война вытягивает из каждого героя такое, о чем даже не догадывались в мирной жизни. Доця - это реальная женщина, Наталья с позывным "Эльф". Мы познакомились в 2014-м на фронте. Она была очень эффективным координатором волонтерской помощи, разведчиком. Невероятный человек, сильный. Меня ее история задела. Когда начала книгу, нашла Наталью. Она в то время жила во Львове. Рассказала, что пишу роман. Но нужен ее опыт, история, характер. Конечно, это собирательный образ. Приданы черты и обстоятельства и других людей.

"Доця" - это позывной героини. Как признание от военных. А в широком смысле - это мы, это Украина, какая она есть.

Роман решила написать, когда заметила, что нас побеждают на информационном поле. Россияне штампуют книги о войне на Донбассе, выставляя украинцев захватчиками, а себя - освободителями. Поняла - должны что-то делать. Мы не можем ждать вечность, пока родится украинский Ремарк. Возможно, через десятилетия эти события осмыслят и подадут по-другому. Взялась за книгу, потому что не могла в себе эту историю удержать. Не могла ее не рассказать. Считаю, это тоже моя война. Такая же, как и этих людей, которые стали моими героями.

Это мой авторский дебют. Победа означает, что эмоция, с которой я писала, нашла отклик у читателей. Затрагивает что-то в каждом.

Моя следующая мечта - провести презентацию "Доци" в Донецке.

- У нас наконец-то появились хорошие книги о войне, - говорит литературовед Вера Агеева, 61 год. - Кроме того, украинские авторы начали писать произведения, разные по стилям и жанрам. В 1990-х мы сокрушались, что нет массовой литературы. Потом - что нет элитарной. Сегодня у нас хорошо развивается детектив, например, Андрея Кокотюхи. Широко представлена историческая тематика. "Клавка" Марины Гримич - очень хороший исторический роман о писателях и культуре в послевоенном Киеве 1940-х.

Отметила бы еще интересный исторический роман, хотя и специфически написанный, "Вечный календарь" Василия Махно. Это история нескольких украинских семей с XVII века до наших дней. Понравилось документальное произведение Ярослава Середницкого "Госпожа Леля: убежать от большевиков". Используя семейные предания и детские воспоминания, архивы, автор описал историю своей семьи. В частности, тети Лели - Людмилы Абсторской. В короткий список "Книги года Би-Би-Си-2019" не вошел, потому что неформат. Отдаем предпочтение беллетристике.

Есть у нас и элитарная литература - для читателя, который ищет не так сюжеты, как размышления. Прежде всего эссеистика. В этом году отмечу несколько сборников - Андрея Любки, Тараса Прохасько, Василия Махно. Еще бы посоветовала почитать книгу Ирины Славинской.

Роман "Доця" - это фантастическая история. Была летом на презентации, посоветовала отправиться на премию. Подкупает тем, что хорошо написан. Также абсолютной достоверностью и искренностью. Это война, увиденная женскими глазами.

Денежное вознаграждение конкурса - 1 тыс. фунтов стерлингов - 31,4 тыс. грн.

Владимир Аренев написал первый украинский научно-фантастический роман для подростков

Детской книгой года назвали роман "Сапиенсы" писателя 41-летнего Владимира Аренева.

2178 год, Киев. Школьник Михаил Неборак знакомится с новичком по имени Александр Ненарок. У него железное сердце, две мамы, а дедушка может общаться с умершими. Вместе проходят отбор в подростковой школе юных звездолетчиков. Хотят попасть на Марс, чтобы увидеть руины давно исчезнувшей цивилизации. Оказываются на звездолете "Стреляный воробей". Космический корабль когда-то принадлежал инопланетянам, которые стремились захватить Землю. Ребята должны выяснить, какие тайны скрывает на своем борту. Или это часть тестирования, которые проводят преподаватели, по сюжету.

- "Сапиенсы" - первый украинский научно-фантастический роман для подростков, по крайней мере, с 1991 года, - говорит Аренев. - Попытался создать образ будущего - привлекательного, однако не идеального. Писал для двух возрастных аудиторий. Младший читатель увидит здесь приключения, детективную интригу, мир, где в школу летают на реактивных рюкзаках. Старший - немало отсылок к книгам и фильмам, на которых мы росли и благодаря которым стали теми, кем стали.

- В этой номинации еще не было такой научной фантастики с экшеном и динамичным сюжетом, - говорит писательница, член жюри Светлана Пыркало, 43 года. - Все киношное, что очень важно для детских произведений. Поиски себя и философские размышления тоже могут быть. Но стараемся избегать слишком уж воспитательной литературы.

Когда смотришь голливудские фильмы на такие темы, то иногда повторяют одно и то же послание. Если ты достаточно смел или патриотичен, у тебя все получится. У Аренева таких глупостей нет. Когда на тебя нападает инопланетянин, а ты не знаешь, как пользоваться скафандром - тут тебе смерть. Персонажи книги борются за собственное выживание и спасение планеты и вспоминают какие-то уроки. Произведение показывает ценность обучения и знаний, а не только личных качеств.

Роман "Сапиенсы" вышел в харьковском издательстве "Ранок".