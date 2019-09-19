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"Ты из Донецка, я из Львова. Объясни мне, кто такие сепаратисты"

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— В этом спектакле нет выдуманных историй и героев, — говорит режиссер Евгений Степаненко, 45 лет, о документальном спектакле "Голоса".

В спектакле играют 10 ветеранов российско-украинской войны и нынешних военнослужащих. Они родом из Харькова, Одессы, Бахмута, Донецка, Луганска, Киева, Коломыи, Львова.

На премьере "Голосов" во Львовском театре им. Леся Курбаса аншлаг. Дополнительные кресла поставили в проходах. Задник сцены обклеили портретами погибших на Донбассе бойцов.

— Мы ветераны. Люди, которые были на войне. Непонятные. Мы добробаты, ВСУ, Нацгвардия, пограничники, правосеки и волонтеры. Герои, солнышки, УБДшники. льготники, оперативный резерв первой очереди. Мы живем рядом с вами, вы нас знаете. Мы — ваши соседи, родственники, друзья, знакомые. Этот спектакль — наши голоса. Посвящаем нашим побратимам, живым и погибшим, — представляют себя актеры. Каждый рассказывает истории, пережитые на фронте и после возвращения.

— Я безумно боюсь людей, — говорит прапорщик Александр Митчик. — Нет, конечно, поздороваться могу. Даже с девушкой, если она мне сильно нравится. Но дальше я буду молчать, буду просто ждать, когда со мной заговорят. Еще я очень боюсь всего, что взрывается. Пули не пугают. А вот гранату в руки взять не могу. Как-то я был на работе под Новый год, начался фейерверк. Я от страха упал на землю.

— Димон, ты должен объяснить мне одну вещь. Потому что ты из Донецка, а я из Львова. И все зрители тоже из Львова. И когда они слышат, что кто-то с Донбасса, то сразу думают, что он сепар, — обращается к товарищу бывший боец "Правого сектора" Владимир. — Объясни мне, кто такие сепаратисты. Чего они взяли оружие?

— Плевать на пропаганду и на то, что говорят по телевизору. Сепар — это дело выбора. Быть человеком или помесью собаки. Такие сбиваются в стаи, а потом атакуют все, что видят. И им плевать на все. Им нужно мясо. Если не будет, сожрут самого слабого из своих, — говорит Дмитрий Клугер, позывной "Упырь". Воевал в батальоне "Луганск-1". Летом 2014-го пережил шесть дней пыток в подвалах Донецкого управления СБУ.

— Мы среди вас. И нам очень больно от равнодушия. Война не закончилась. Историю нужно писать вместе. Самое главное, что нам удалось, - почтить память побратимов, которых с нами уже нет, — обращается к зрителям в конце спектакля Андрей Балацкий, позывной "Балах", родом из Колымы на Ивано-Франковщине. Воевал в батальоне им. Кульчицкого в течение 2014-2017 годов.

Следующим спектакль "Голоса" увидит город Днипро 22 сентября.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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