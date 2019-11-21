Соня Делоне называла себя русской украинкой

- Соня Делоне родилась в Одессе, - говорит историк искусства Евгений Деменок, 50 лет. Рассказывает о художнице, основательнице собственного направления в искусстве ХХ века - орфизма.

В киевском арт-пространстве "Сет" открылась выставка "Соня Делоне. Ритм цвета".

- Ее называют одной из амазонок авангарда, - продолжает Евгений Деменок. - У нас в Украине не известна почти никому. При жизни она четыре раза сменила свое имя. Родилась как Сара Штерн, нам известна как Соня Делоне, была еще Соня Терк по фамилии родственников с материнской линии и Соня Удэ по фамилии мужа. Прожила 94 года. У нее запутанная биография, до сих пор есть белые пятна. Особенно по раннему периоду. Я привез архивные документы. Переписку с дядей и тетей. Первые краски ей подарил немецкий художник-импрессионист Макс Либерман в 1899 году. А открытку к родственникам, которую мы имеем, она разрисовала в 1898-м. Соня росла в семье дяди в Петербурге. Богатые, но бездетные супруги взяли девочку на воспитание. И благодаря этим родственникам она смогла путешествовать по Европе. Оплачивали ее образование за рубежом.

Ежегодно о Соне Делоне выходят книги, организуют выставки крупнейшие музеи мира. Она - культовая фигура для мира моды. Созданный ею дизайн одежды, обуви, сумок, тканей используется до сих пор. В 93 года издала автобиографию, в воспоминаниях говорилось о ярких цветах Украины. Писала, что это страна Гоголя, и называла себя русской украинкой. У нас в стране нет больших живописных работ Сони Делоне, есть только графика в Национальном художественном музее и частных коллекциях. На выставке показываем копию свидетельства о рождении, винтажные плакаты и книги. А также переписку, в том числе с реформатором театрального искусства Сергеем Дягилевым.

С мужем Соня Делоне придумала направление орфизм, это абстрактный стиль живописи. Всю жизнь разрабатывала теорию цветных пятен и их сочетаний. Идея была в том, что цвета, положенные рядом, влияют друг на друга. И благодаря этому можно передавать и движение, и пространство.

Вторая часть экспозиции состоит из работ шести современных художников, которые имеют отношение к творчеству Сони Делоне. Наследуют традиции авангарда.

- В европейском искусстве ХХ века каждое поколение художников что-то берет из предыдущего, - рассказывает куратор выставки Катя Тейлор. - Продолжает ли отрицает. Например, у Сони Делоне из впечатлений от кубизма и экспрессионизма родился орфизм. У нас такого нет. В 1920-х годах был всплеск авангарда. Затем соцреализм и неофициальное искусство. Они не были связаны так тесно между собой. Стало интересно, можем ли увидеть наследие, влияние авангарда в работах современных художников. Показываем работы Маши Ревы. У нее есть портреты в духе Пикассо, одежда, ваза. Как и Соня, работает на пересечении индустрий. На грани искусства и дизайна, текстиля, декора. Произведения Флориана Юрьева на грани искусства, музыки и поэзии. Он считает, что звуки имеют свои цвета. Раскладывает по оттенкам произведения Стравинского, показывает, как меняется фонетика поэзии в зависимости от перевода. Участвует французская художница Ева Толуа. Она, как и Делоне, работает с текстилем и цветом. Оксана Левченя специально к выставке сделала новую инсталляцию. Напоминает украинское ожерелье. Но сделано из бракованных розовых носков Житомирской фабрики. Показывает, что искусство можно создать из чего угодно. Интерактивная работа - магнитная доска с формами Делоне. Каждый может сделать на ней свое произведение.

В Украине нет публичных коллекций, где представлено творчество Делоне. Во Франции в каждом музее можно найти ее произведения. А в парижском Центре Помпиду собрано почти все наследство мастерицы.

Выставка "Соня Делоне. Ритм цвета" продолжается до 12 декабря.