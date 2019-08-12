Протестовали уже не против НАТО, а за что-нибудь съедобное

Роман Ивана Семесюка "Эволюция или смерть. Приключения павианов Томаса" получит экранизацию. Ленту снимут при поддержке Госкино. Фото: books.lutasprava.com

— В Украине не хватает культовых фильмов — искренних, настоящих, развлекательных, — говорит писатель, художник и музыкант Иван Семесюк, 39 лет. — Нужны ленты, которые разойдутся на цитаты, сформулируют мемы (изображения, явления, видео или тексты, которые быстро распространяются и приобретают популярность. — ГПУ).

Фильм по роману Семесюка "Эволюция или смерть. Приключения Павиана Томаса" стал одним из победителей 11-го конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино. Получит бюджетное финансирование в размере 22,6 млн грн.

Главный герой произведения — украинец Томас Яковлевич Сирота 1991 года рождения. Показан в виде обезьяны павиана, который сбегает из цирка. Перерождается в разных украинцев. Оказывается в теле эмигрантов, крестьян, политиков, бизнесменов, представителей интеллигенции. Проживает их жизнь, по сюжету.

— Павиан Томас — ровесник независимости Украины. Соединил в себе все недостатки и преимущества современного украинца, — продолжает Иван Семесюк. Стал сосценаристом экранизации. — Эта история — ключ к самопознанию.

Книга состоит из 12 пьес — перевоплощений обезьяны. Все войдут в экранизацию. Думаю, на основе даже одной из них можно разворачивать широкоформатную историю.

Вот так начинается одна из них: "Томас Яковлевич Сирота, православный пенсионер-сталинист из небольшого райцентра в Луганской области, приплелся домой после очередного митинга под райсоветом. В этот раз митинговали уже не против НАТО, а за что-нибудь съедобное. На митинге покушать не дали, еще и нагнали пинками под зад какие-то нечуткие новоросы".

Кино будет наполнено самоиронией. Оно об Украине и украинцах. Как себя воспринимаем и видим. Одна из задач ленты - вытеснение устаревших российских и советских киноцитат.

Победа в конкурсном отборе — это неожиданно. Госкино имеет определенную оптику, кому и на что выделять средства. Моя книга, конечно, патриотическая. Но здесь также есть черный юмор, сатира, грязная ругань.

Это фестивальное, авторское кино, но одновременно зрительское — для широкой аудитории. Сейчас мы на первом этапе производства. Готов сценарий, есть общее видение. Будет несколько съемочных локаций, в частности зарубежных. Если действие происходит в Париже, то все же надо снимать Париж. Это будет крепкое европейское кино.

Съемки ленты "Эволюция или смерть. Приключения Павиана Томаса" начнутся в следующем году. Выход картины запланирован на 2021-й. Режиссер — Анна Третяк, 43 года.