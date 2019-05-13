Покажут фильм ужасов для детей

23 города Украины примут пятый кинофестиваль для детей и подростков "Чилдрен Кинофест".

Продлится с 31 мая до 9 июня. Посещать сеансы можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте фестиваля. Покажут новые европейские фильмы и мировую киноклассику.

- В конкурсную международную программу вошло семь новых европейских лент — - рассказывает программный директор фестиваля Илья Дядык, 34 года. — Открывает мероприятие семейная картина "Зоопарк". Была популярна в кинотеатрах Великобритании. Это трогательная история, основанная на реальных событиях. Действие происходит в североирландском Белфасте во время Второй мировой. Рассказывает о мальчике и пенсионерке, которые спасли звезду местного зоопарка, слоненка Бастера от немецких бомбардировщиков. В фильме снялся Арт Паркинсон, который в "Игре престолов" сыграл Викон Старка.

Детский фильм ужасов "Комната 213" из Швеции рассказывает о летнем лагере, в котором завелись призраки. У девочек каждую ночь исчезают личные вещи.

Из Дании показываем комедию "Я — Уильям". 10-летнему Уильяму не повезло. Его мать попала в психиатрическую больницу, отец умер. Парня отдают дяде. Он безответственный и азартный человек, попадает впросак, задолжал бандитам. Уильям должен победить свои страхи, потому что в школе более сильные ребята отбирают деньги. Также — защитить дядю, договориться с криминальным авторитетом.

Завершает конкурсную программу эстонский фильм "Лес призрачной совы". 10-летняя Эя приезжает на рождественские каникулы на ферму к родственникам. Там живет ее дедушка, его друзья, дяди и тети. Девочка узнает историю своей семьи и почему родители не общаются с дедушкой.

Победителя фестиваля выберут зрители голосами после просмотра.