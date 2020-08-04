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четверг, 06 августа 2020 06:10

Победитель получит сто тысяч

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— Каждый год открываем новые имена, — говорит руководитель программного департамента фестиваля "Открытая ночь" Александр Телюк, 35 лет. — Сейчас событие пройдет онлайн. Фильмы выложат в свободный доступ на своем сайте с 12 по 16 августа.

— Присылают студенческие работы из университета Карпенко-Карого и других учебных заведений. Среди тем — отношения, портреты людей, трудности адаптации к современному миру, зависимости от социальной сетей.

Из 84 представленных на фестиваль работ для показа отобрали 17. Победитель получит 100 тыс. грн.

- Среди участников имеем именитых режиссеров. В частности, мультипликатор Степан Коваль (в 2003-м одержал "Серебряного медведя" Берлинского фестиваля за мультфильм "Шел трамвай девятый номер", — ГПУ), который свои первые фильмы представил на нашем фестивале. Представит новую работу "Фамилия в кармане" о Голодоморе. Лента тяжелая и трагическая. Однако формат анимации делает увиденное более условным.

Также будет специальный показ фильма "Анна" британского режиссера Декеля Беренсона. Рассказывает об одинокой матери из городка на Донбассе. Работает на мясоперерабатывающем комбинате, живет в заброшенной квартире и мечтает о лучшей жизни для 16-летней дочери. Идет на вечеринку, где иностранцы знакомятся с нашими женщинами. Эта комедия в прошлом году представляла Украину в короткометражном конкурсе Каннского кинофестиваля.

Советую обратить внимание на ретроспективную программу "Первые шаги". В нее вошли 14 фильмов известных режиссеров — Марины Вроды, Тараса Ткаченко, Тараса Томенко, Олеся Санина. Интересно сравнить эти короткометражные фильмы с их дальнейшими работами. Каждой ленте на "Открытой ночи" будет предшествовать рассказ автора, как снимали и презентовали кино.

Фестиваль действует 23 года.

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
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