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четверг, 26 ноября 2020 00:11

На теле скифской бабы остались следы от пуль, которые предназначались именно для него

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Галина Новосад рассказывает о последних прочитанных книгах:

Дмитрий Кешели, "Родаки"

- Не знаю, насколько роман автобиографический, но написан от имени любознательного закарпатского мальчика Митрика. Он из поселка Небеси возле Мукачево. С ним живут дед Мишка с прозвищем Соломон, баба Марька с прозвищем Фискарошка, еще один дед Петр, которого зовут Наполийон, нянька, мамка и еще куча дядюшек и тетушек. Немалую роль в жизни парня играет учитель Иштван Фийса, в прошлом полковник австро-венгерского войска. Митрик увлекательно и смешно описывает жизнь семьи, соседей и односельчан. Эффект присутствия усиливает яркий закарпатский говор. Но это не просто юмористическая притча. В романе раскрыты серьезные и драматические вещи. Потому что история послевоенного Закарпатья, "освобожденного" советской армией, не такая уж и веселая.

Катя Петровская, "Наверное Эстер"

- Автор родилась и выросла в Киеве. В конце 1990-х переехала в Германию. А в 2013 году выходит ее книга-исследование "Наверное Эстер". За нее Катя Петровская получила престижную литературную награду - премию Ингеборг Бахман. Произведение написала на немецком. Язык выучила уже в зрелом возрасте.

Обе ветви семейного дерева Петровской имеют давние еврейские корни. Если бы это была придуманная семейная сага, то мало кто поверил бы в такие странные хитросплетения и совпадения.

Еврей по имени Шимон создает в Вене школу для глухонемых детей. Далее это дело переносится в Варшаву, Киев, а во времена Второй мировой - на Урал. Представители рода обучают глухонемых школьников по всему миру, даже не зная о существовании друг друга.

А вот другая сторона мозаики. В мае 1932-го в центре Москвы еврей Иуда Штерн нападает на немецкого посла. А через два месяца в одесской квартире Семена Петровского происходит обыск по тому же делу. У его жены начинаются преждевременные роды, и на свет появляется Мирон Петровский - отец писательницы.

Калейдоскоп вращается, и вот мы видим Киев 1941 года. Тысячи людей устремляются в Бабий Яр. Среди них Анна и Леля - мать и сестра Розы - Катиной бабушки по матери. Другая прабабушка даже не дошла до этого страшного места, потому что ее убили возле своего дома в центре города. Ее звали Эстер. Наверное, Эстер. Потому что никто точно не помнил ее имени. Эту неизвестность писательница воплотила в названии книги.

Катя Петровская вышла замуж за немца. Такая себе выходка судьбы. Возможно, именно это и подтолкнуло автора к глубокому исследованию истории своего рода.

Лора Пидгорная, "Охота на черного дикая"

- Для тех, кто не знаком с этой серией, расскажу кратко - кто такой Марко Швед. Родился в Каменце-Подольском в конце XIX века. Успел повоевать на фронтах Первой мировой. Чудом выжил в бою под Крутами. Стал в ряды молодой разведывательной управы Украинской Народной Республики. После победы большевиков Марко борется за свободу Украины уже в эмиграции. В Лондоне под именем журналиста Алекса Максмиллана работает на разведку МИ-6.

Роман "Охота на черного дикая" охватывает период с 1936 по 1940 год. Мир пугает дружба двух диктаторов - Гитлера и Сталина. Марко Швед выполняет задачи, влияющие на ход истории. Автор виртуозно вплела своего героя в реальные события. Его контакты с историческими фигурами создают иллюзию существования украинского Джеймса Бонда. В романе присутствуют Евгений Коновалец, Василий Вышиваный, Михаил Тухачевский, Ян Флеминг, Вальтер Шелленберг, Уинстон Черчилль, Коко Шанель.

Василий Шкляр, "Черное солнце"

- Главный герой - боец ​​добровольческого батальона с позывным "Маляр".

В Приазовье жизнь ему спасла каменная скифская баба, которая удивительным образом оказалась во дворе местного фермера. На ее теле остались следы от пуль, которые предназначались именно для него. А дальше "Маляр" рассказывает о войне, о побратимах- "азовцах". Тех, кто чудом выжил под Иловайском, и тех, кто навсегда там остались. О волонтерах, которые, рискуя жизнью, обеспечивали их, голых, босых, голодных, в первые месяцы войны необходимым.

"Маляр" стал заниматься идеологическим просвещением среди бойцов и местного населения. Именно он добился, чтобы Мариупольский театр русской драмы к первой годовщине освобождения города поставил украинскую пьесу. Верил, что местные люди - как глина, из которой еще можно слепить что-то украинское.

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