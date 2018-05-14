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вторник, 15 мая 2018 07:40

"Может, пора начать ревизию званий и наград?"

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Певец 33-летний Виталий Козловский принял участие в концерте ко дню Победы в Москве 9 мая. Фото и видео выступления появилось в интернете. 11 мая Козловский подтвердил, что пел в столице РФ.

— Как так вышло, что человек, который поддерживает сепаратистку Штепу (в 2017-м Козловский опубликовал общее фото с экс-мэром Славянска, сепаратисткой Нелей Штепой. — ГПУ), не знает, кто с кем воюет, и развлекает оккупантов — заслуженный артист Украины? — говорит певица 31-летняя Анастасия Приходько. — Человек, который отказался от всех связей с Россией, ездит на фронт с концертами и помощью, спускается в шанцы и блиндажи к нашим воинам — тоже заслуженный артист Украины. Да, я о себе. Почему я должна быть в одном "клубе" с ним, Лободой, Лорак и Повалий, которые вообще — "народные"? Может, в конце концов пора начать масштабную ревизию званий и наград? Ведь так везде: Юрий Шухевич, сын главного командира УПА Романа Шухевича, многолетний узник советских лагерей — Герой Украины. Такое же звание имеет и глава фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

Виталий Козловский родился во Львове. Начал карьеру певца в 2002-м, после участия в программе "Караоке на Майдане" и победы в телевизионном проекте "Шанс". В 2009 году получил звание заслуженного артиста Украины.

"Не отрицаю своего участия в концерте в Москве, — написал Козловский в "Фейсбуке". — За последние четыре года я ни разу не выступал. От украинцев, которые живут там, получил приглашение принять участие в концерте по случаю Дня Победы. После длительных сомнений согласился. Я почтил ветеранов там, где меня хотели услышать. В ином случае этого выступления я бы себе не позволил. Убежден, что ветераны в Москве такие же, как и в Киеве — они вместе прошли страшную войну, победили в ней, заплатив очень дорогую цену. Противостояние политиков, которое происходит сейчас и приводит к новой войне и смертям моих земляков, — это страшно. Но это не должно нивелировать историю и подвиг тех, кто победил в 1945 году".

— Все, кто выступает на территории страны-агрессора, знают, что вызывают на себя гнев украинского общества, — говорит продюсер Александр Ягольник, 47 лет. — Думаю, Козловский отказывался от концертов в России, потому что пытался дороже продать себя. Знал, что после такого не сможет восстановить репутацию. Звезды — это лидеры мнений, на которых ориентируются их сторонники. Привлечение украинских артистов к российской эстраде открывает еще один канал для кремлевской пропаганды.

— Принять участие в российском "победобесии" — личный выбор Козловского, — говорит телеведущий 49-летний Роман Чайка. — 9 мая — это путинско-сталинская технология, которая не имеет ничего общего с памятью о Второй мировой. Российская трактовка этого праздника опирается на "духовные скрепы", которые поддерживают войну на Донбассе. Когда Козловский говорит, что хочет донести в России украинскую идею, то превращается в лгуна.

Этот случай подтверждает, что в стране нет регионов, которые являются патриотическими или антиукраинскими центрами. Везде есть как нормальные граждане, так и откровенное быдло.

Снять статус заслуженного артиста с Козловского мало. Нужно отменить такие звания, потому что это — пережиток советских времен. Заслуженными и народными артистами во времена СССР становились, чтобы выбивать себе квартиры, получать льготы. Культивировать это в Украине в течение 27 лет независимости — большая глупость.

Автор: Юлия БЛИЗНЮК
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Дата
15
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