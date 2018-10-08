— Люди в селе иногда делают такое, что хватаешься за голову, но их глупыми никто не называет. А обо мне, которая говорит с деревьями и цветами, думают, как о глупой, — говорит польская актриса Марта Погребны в моноспектакле по мотивам романа "Сладкая Даруся" Марии Матиос. Его показали в киевском театре им. Ивана Франка в рамках Международного фестиваля монопредставлений "Мария". Постановку подготовила театральная труппа из польского города Зеленая Гура.

Жительница гуцульського села Даруся не разговаривает, по сюжету. Соседи считают женщину безумной. Сладкой ее называют, потому что не любит конфеты. Ребенком Даруся рассказала энкаведисту, что отец отдавал брынзу и сметану бойцам УПА. Офицер подкупил ее леденцом в форме петушка. Родителей убили.

— В Польше играем представление три года, — рассказывает режиссер Малгожата Пашкер-Войцешонек. — Искала книжку, сюжет которой может воспроизвести один человек. Обратила внимание на "Сладкую Дарусю". В 2010-м ее перевод вошел в финал литературной премии "Ангелус". Это признак высокого качества. Монопредставление дает возможность показать историю глубже, более психологически. Но это сложнее, потому что все ложится на плечи одной актрисы.

Это третий показ представления "Сладкая" в Украине. До этого его играли в Херсоне и Ивано-Франковске.