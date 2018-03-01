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пятница, 02 марта 2018 00:20

Герой комедии "Сотка" напоминает мэра Одессы

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— То, что один из героев нашего фильма напоминает одесского городского председателя Геннадия Труханова, — случайность. Но скандальность картине не помешает, — говорит режиссер Александр Беляк, 39 лет. С 1 марта в прокате идет его комедия "Сотка".

Леопольд Барановский работает в супермаркете. Расставляет товар на полках. Живет от зарплаты до зарплаты, имеет кучу долгов. В баре случайно примеряет чужой пиджак. В нем идет домой. На утро вся квартира забита долларами. Деньги Леопольд вынул из пиджака. В волшебных карманах никогда не заканчиваются 100-долларовые купюры. Настоящий хозяин пиджака Виктор Хмара — кандидат в мэры большого приморского города. Прилагает усилия, чтобы найти пропажу. Леопольд готов вернуть вещь владельцу. Но неожиданно узнает, что доллары перед тем, как появиться в кармане пиджака, должны исчезнуть у другого человека, по сюжету.

— История в ленте подобна сказке о волшебной палочке или Золотой Рыбке, — говорит Александр Беляк. — Многие мечтают, чтобы богатство приходило само. Леопольд думал, что деньги решат все его проблемы. Но единственное, чего он действительно хотел — это настоящей любви. Однако любовь невозможно купить. Спрашивает свою избранницу: "Миллион долларов у меня есть и даже больше, сколько ты стоишь?" И сразу получает пощечину.

Фильм "Сотка" начали снимать 1 апреля 2017-го в Одессе.

— Первой была сцена на почте, когда герой отправляет коробку долларов своей бабушке. Посылка должна была упасть и перевернуться. На съемочную площадку пробрался вор. Украл одеяло, а потом увидел открытую коробку с долларами. Подумал, что настоящие. Шесть раз гнали его с площадки.

Леопольда Барановского сыграл киевский актер 32-летний Евгений Капорин, его любимую — литовка Иева Андреевайте, 30 лет.

— В фильме сыграл мэра, но в настоящую политику идти не собираюсь, — говорит певец Александр Пономарев, 44 года. Исполнил роль Виктора Хмары. — В "Сотке" осуществилась моя мечта — записал одну из любимых песен Леонида Утесова "Есть город, который я вижу во сне" с симфоническим оркестром. В ленте есть эпизод, когда главный герой играет на скрипке перед Одесским оперным театром, а я пою. Когда снимали, кто-то положил на землю фуражку. Какой-то прохожий сделал видео и выложил в интернет с подписью: "Пономарев зазывает на свой концерт".

Украинскую комедию "Сотка" покажут также в кинотеатрах Казахстана и Беларуси.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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02
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