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четверг, 13 августа 2020 05:25

Довженко - гений в кино, но не как художник

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98 редких киноплакатов украинских художников к отечественным и зарубежным фильмам 1920-1930 годов показывают на выставке "Кричать! Звать! Гореть!". Открылась в Национальном центре Александра Довженко в Киеве.

- В 2012 году искали, как оформить DVD-диски украинского авангардного кино, - рассказывает генеральный директор Довженко-центра Иван Козленко, 38 лет. - В библиотеке Вернадского на глаза попались плакаты к украинским лентам - "Одиннадцатый" Дзыги Вертова, "Арсенал" Довженко. За рубежом эти фильмы ассоциируются с российским культурным наследием.

Название выставки возникло из статьи "Наши киноплакаты" Юрия Миславского в журнале "Кино" в 1927 году. Раскрывает суть: "Плакат должен кричать, звать огнем своих красок, гореть яркими пятнами, привлекать резкими контрастами цветов". Украинизация, расцвет кинопроизводства Всеукраинского фотокиноуправления, создание учебной базы при Киевском художественном институте способствовали появлению школы кинорекламы.

Несмотря на тиражи, порой достигавшие 10 тыс. экземпляров, большинство плакатов сохранилось в небольшом количестве. Некоторые - не единственное свидетельство лент, которые считают потерянными.

- Показываем наиболее признанный украинский плакат "Эспанская танцовщица" Константина Болотова. Выиграл на выставке декоративных искусств в Париже в 1925 году золотую медаль. Художник создал его для американского фильма в 1923-м. Главную роль сыграла секс-символ немого кино Пола Негри. Есть несколько плакатов Александра Довженко. Он - гений в кино, но, к сожалению, не в графике.

Выставка киноплаката "Кричать! Звать! Гореть!" продлится до 27 сентября.

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
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13
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