Простой суп от Ярославского

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский не прекращает удивлять подписчиков социальных сетей аппетитными блюдами. На этот раз шеф-повар приготовил постный суп с минимума ингредиентов.
Об этом он написал на своей странице в instagram.
Ингредиенты:
морковь - 100 г
лук - 100 г
стебель сельдерея - 20 г
растительное масло - 30 г
соцветия капусты - 400 г
вода - 450 г
кокосовое молоко - 150 г
кокосовые сливки - 100 г
соль - по вкусу
Приготовление:
Морковь, лук и сельдерей нарезать кубиками или соломкой. На разогретой сковороде поджарить до румяности. Смешать капусту с овощами, залить водой и довести до кипения. Накрыть крышкой и на медленном огне томить 35 минут, в конце всыпать соль. Полученную массу измельчить с помощью блендера. Влить суп в сотейник, добавить кокосовое молоко и сливки, довести до кипения. Перед подачей полить оливковым маслом.
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