Простой суп от Ярославского

Готовый суп перед подачей поливают оливковым маслом. Фото: yaroslavskyi_vova/instagram

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский не прекращает удивлять подписчиков социальных сетей аппетитными блюдами. На этот раз шеф-повар приготовил постный суп с минимума ингредиентов.

Об этом он написал на своей странице в instagram.

Ингредиенты:

морковь - 100 г

лук - 100 г

стебель сельдерея - 20 г

растительное масло - 30 г

соцветия капусты - 400 г

вода - 450 г

кокосовое молоко - 150 г

кокосовые сливки - 100 г

соль - по вкусу

Приготовление:

Морковь, лук и сельдерей нарезать кубиками или соломкой. На разогретой сковороде поджарить до румяности. Смешать капусту с овощами, залить водой и довести до кипения. Накрыть крышкой и на медленном огне томить 35 минут, в конце всыпать соль. Полученную массу измельчить с помощью блендера. Влить суп в сотейник, добавить кокосовое молоко и сливки, довести до кипения. Перед подачей полить оливковым маслом.

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