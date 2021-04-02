Никто не догадается, что здесь есть тыква. Глинская рассказала, как приготовить постный десерт

Кондитер Елизавета Глинская поделилась рецептом постного десерта. Ароматный кекс готовит из тыквы. Добавляет финики, цитрусовые и миндаль.
Об этом рассказала на своей странице в facebook.
"Никто не догадается, я говорю о детях, которые не любят овощ, что здесь есть тыква", - сказала Глинская.
Ингредиенты:
мука - 200 г
тыква - 200 г
коричневый сахар или белый - 70 г
растительное рафинированное масло - 70 г
апельсиновый фреш - 80 мл
цедра одного апельсина
разрыхлитель - 10 г
финики - 50 г
миндальные слайсы - 30 г
Приготовление:
Очищенные от косточки финики измельчить ножом, тыкву натереть на терке. Смешать апельсиновый сок, сахар, цедру, финики, тыкву и масло. Соединить разрыхлитель, муку и другие ингредиенты. Замесить тесто. Форму смазать маслом, дно и бока посыпать миндальными слайсами.
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Выложить тесто до середины формы. Выпекать десерт в разогретой до 170 градусов духовке 40-45 мин. Готовность проверить деревянной шпажкой. Достать из формы кекс, охладить, обернуть пищевой пленкой и оставьте на ночь - созревать.
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