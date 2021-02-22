Не только тирамису: раскрыли топ-3 блюда с маскарпоне

Все привыкли, что маскарпоне - обязательная составляющая известного десерта тирамису, поэтому с другими блюдами его редко ассоциируют. На самом деле, итальянский сыр имеет кремовую консистенцию, и уникальный вкус, благодаря чему отлично сочетается с большинством кондитерских изделий. Самые вкусные рецепты собраны ниже.
Чизкейк без выпечки
Ингредиенты:
песочное печенье - 250 г
масло - 100 г.
маскарпоне - 400 г.
сливки 35% - 250 мл.
сгущенное молоко - 200 г.
вода - 80 мл.
желатин - 25 г
Приготовление:
Растопить масло, измельчить в крошку печенье и смешать. Полученную смесь равномерно распределить по форме для запекания. Отправить в холодильник на час. Смешать маскарпоне, сгущенное молоко и взбитые сливки. Добавить желатин. Полученный крем выложить на охлажденную основу из печенья и разровнять. Отправить чизкейк в холодильник на ночь. Перед подачей украсить десерт ягодами, сахарной пудрой или тертым шоколадом.
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Полента
Ингредиенты:
быстрорастворимая полента - 1 ст.
маскарпоне - 3 ст. л.
пармезан - 2 ст. л.
смесь прованских трав - по вкусу
соль, паприка - по вкусу
приготовление:
В кипящую подсоленную воду добавить поленту и сварить до готовности. Готовую кашу соединить с маскарпоне, пармезаном и приправами. Подавать горячей.
Кекс с маскарпоне и шоколадом
Ингредиенты:
мука - 300 г.
картофельный крахмал - 100 г.
яйца - 3 шт.
сахар - 250 г.
маскарпоне - 200 г.
молоко - 200 мл.
разрыхлитель - 16 м
сливочное масло - 70 г.
экстракт ванили - 1 ч. л
цедра 1 лимона
шоколад - 100 г.
Приготовление:
Растопить сливочное масло, охладить. Яйца взбить вместе с сахаром, пока масса не станет пышной и воздушной, добавить маскарпоне. Всыпать ванильный экстракт, лимонную цедру, молоко и влить масло, просеянную муку с разрыхлителем и крахмалом и тщательно перемешать лопаткой. Нарезать шоколад мелкими кусками и смешай его с тестом. Форму для кекса смазать маслом и вылить смесь. Выпекать в разогретой до 180 ° духовке 45-50 минут. Готовый кекс украсить фруктами или шоколадом.
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