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среда, 24 февраля 2021 02:28

Не только тирамису: раскрыли топ-3 блюда с маскарпоне

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Все привыкли, что маскарпоне - обязательная составляющая известного десерта тирамису, поэтому с другими блюдами его редко ассоциируют. На самом деле, итальянский сыр имеет кремовую консистенцию, и уникальный вкус, благодаря чему отлично сочетается с большинством кондитерских изделий. Самые вкусные рецепты собраны ниже.

Автор: cottonbro: Pexels
  Аппетитный чизкейк кладут на ночь в холодильник.
Аппетитный чизкейк кладут на ночь в холодильник.

Чизкейк без выпечки

Ингредиенты:

песочное печенье - 250 г

масло - 100 г.

маскарпоне - 400 г.

сливки 35% - 250 мл.

сгущенное молоко - 200 г.

вода - 80 мл.

желатин - 25 г

Приготовление:

Растопить масло, измельчить в крошку печенье и смешать. Полученную смесь равномерно распределить по форме для запекания. Отправить в холодильник на час. Смешать маскарпоне, сгущенное молоко и взбитые сливки. Добавить желатин. Полученный крем выложить на охлажденную основу из печенья и разровнять. Отправить чизкейк в холодильник на ночь. Перед подачей украсить десерт ягодами, сахарной пудрой или тертым шоколадом.

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Автор: © depositphotos.com
  Время приготовления 20 минут.
Время приготовления 20 минут.

Полента

Ингредиенты:

быстрорастворимая полента - 1 ст.

маскарпоне - 3 ст. л.

пармезан - 2 ст. л.

смесь прованских трав - по вкусу

соль, паприка - по вкусу

приготовление:

В кипящую подсоленную воду добавить поленту и сварить до готовности. Готовую кашу соединить с маскарпоне, пармезаном и приправами. Подавать горячей.

Кекс с маскарпоне и шоколадом

Автор: Depositphotos
  Готовый десерт украшают сахарной пудрой, шоколадом, или фруктами.
Готовый десерт украшают сахарной пудрой, шоколадом, или фруктами.

Ингредиенты:

мука - 300 г.

картофельный крахмал - 100 г.

яйца - 3 шт.

сахар - 250 г.

маскарпоне - 200 г.

молоко - 200 мл.

разрыхлитель - 16 м

сливочное масло - 70 г.

экстракт ванили - 1 ч. л

цедра 1 лимона

шоколад - 100 г.

Приготовление:

Растопить сливочное масло, охладить. Яйца взбить вместе с сахаром, пока масса не станет пышной и воздушной, добавить маскарпоне. Всыпать ванильный экстракт, лимонную цедру, молоко и влить масло, просеянную муку с разрыхлителем и крахмалом и тщательно перемешать лопаткой. Нарезать шоколад мелкими кусками и смешай его с тестом. Форму для кекса смазать маслом и вылить смесь. Выпекать в разогретой до 180 ° духовке 45-50 минут. Готовый кекс украсить фруктами или шоколадом.

Ромовая баба - аппетитное кондитерское изделие, которое готовят из сдобного дрожжевого теста. Готовый кекс пропитывают сиропом из рома или другого алкогольного напитка и сахара. Украшают взбитыми сливками, фруктами или шоколадном.

lady.tochka.net
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