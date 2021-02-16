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вторник, 16 февраля 2021 11:37

Нежную ромовую бабу поливают сиропом

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Нежную ромовую бабу поливают сиропом
Десерт выпекают 15-20 минут. Фото: foodmood.ru

Ромовая баба - аппетитное кондитерское изделие, которое готовят из сдобного дрожжевого теста. Готовый кекс пропитывают сиропом из рома или другого алкогольного напитка и сахара. Украшают взбитыми сливками, фруктами или шоколадном.

Ингредиенты:

мука - 650 г

молоко - 200 мл

свежие дрожжи - 50 г

сахар - 150 г

масло - 120 г

желтки - 10 шт.

ром - 25 мл

соль - 1/2 ч. л.

цедра апельсина

Для сиропа:

вода - 200 мл

сахар - 60 г

цедра - 1/2 лимона;

ром - 100 мл

Приготовление:

Взбить желтки с сахаром. Добавить масло, ром, цедру. Повторно смешать и всыпать муку соединенную с солью. В молоке развести дрожжи и влить в муку. Замесить тесто. Накрыть влажным полотенцем и оставить на 1,5 часа. Разогреть духовку до 180 градусов. Формы смазать маслом. Тесто обмять и разложить в формы, наполняя их наполовину. Оставить на час подходить. Смазать верхушки молоком. Поставить в разогретую духовку. Выпекать около 15-20 минут. Для сиропа довести до кипения воду с сахаром и цедрой. Дать остыть до комнатной температуры, удалить цедру и влить ром. Полученной смесью пропитать поверхность ромовых баб. Оставить на 30 минут и украсить глазурью.

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Блины - универсальное блюдо, которое можно подавать в любое время суток независимо от повода. Их едят с медом, сгущенным молоком, джемом, шоколадом. Заворачивают и не сладкие начинки: грибы, картофель, мясной фарш, капусту и творог.

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