Нежную ромовую бабу поливают сиропом

Ромовая баба - аппетитное кондитерское изделие, которое готовят из сдобного дрожжевого теста. Готовый кекс пропитывают сиропом из рома или другого алкогольного напитка и сахара. Украшают взбитыми сливками, фруктами или шоколадном.
Ингредиенты:
мука - 650 г
молоко - 200 мл
свежие дрожжи - 50 г
сахар - 150 г
масло - 120 г
желтки - 10 шт.
ром - 25 мл
соль - 1/2 ч. л.
цедра апельсина
Для сиропа:
вода - 200 мл
сахар - 60 г
цедра - 1/2 лимона;
ром - 100 мл
Приготовление:
Взбить желтки с сахаром. Добавить масло, ром, цедру. Повторно смешать и всыпать муку соединенную с солью. В молоке развести дрожжи и влить в муку. Замесить тесто. Накрыть влажным полотенцем и оставить на 1,5 часа. Разогреть духовку до 180 градусов. Формы смазать маслом. Тесто обмять и разложить в формы, наполняя их наполовину. Оставить на час подходить. Смазать верхушки молоком. Поставить в разогретую духовку. Выпекать около 15-20 минут. Для сиропа довести до кипения воду с сахаром и цедрой. Дать остыть до комнатной температуры, удалить цедру и влить ром. Полученной смесью пропитать поверхность ромовых баб. Оставить на 30 минут и украсить глазурью.
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