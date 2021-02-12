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пятница, 12 февраля 2021 10:12

Аппетитный завтрак: как приготовить тонкие блины

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Аппетитный завтрак: как приготовить тонкие блины
Время приготовления 30 минут. Фото: vkusreceptov.ru

Блины - универсальное блюдо, которое можно подавать в любое время суток независимо от повода. Их едят с медом, сгущенным молоком, джемом, шоколадом. Заворачивают и не сладкие начинки: грибы, картофель, мясной фарш, капусту и творог.

Ингредиенты:

молоко - 300 мл

яйца - 2 шт.

мука - 200-250 г

масло - 1 ст. л.

сахар - 30 г

соль - 2 г

Приготовление:

Взбить яйца в пену. Добавить сахар, соль, масло и смешать. Влить теплое молоко. Всыпать половину муки и взбить, повторить еще раз, пока не исчезнут комочки. Тесто вылить на разогретую сковородку. Жарить блины с обеих сторон по несколько минут. Подать с любой начинкой по вкусу.

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Марокканские блины отличаются от украинских тем, что готовятся с добавлением манной крупы. Благодаря ажурным дырочкам, которые образуются в результате добавления дрожжей - блюдо имеет оригинальный вид. Подают со взбитыми сливками.

ifestyle.24tv.ua
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