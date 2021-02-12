Аппетитный завтрак: как приготовить тонкие блины

Блины - универсальное блюдо, которое можно подавать в любое время суток независимо от повода. Их едят с медом, сгущенным молоком, джемом, шоколадом. Заворачивают и не сладкие начинки: грибы, картофель, мясной фарш, капусту и творог.
Ингредиенты:
молоко - 300 мл
яйца - 2 шт.
мука - 200-250 г
масло - 1 ст. л.
сахар - 30 г
соль - 2 г
Приготовление:
Взбить яйца в пену. Добавить сахар, соль, масло и смешать. Влить теплое молоко. Всыпать половину муки и взбить, повторить еще раз, пока не исчезнут комочки. Тесто вылить на разогретую сковородку. Жарить блины с обеих сторон по несколько минут. Подать с любой начинкой по вкусу.
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Марокканские блины отличаются от украинских тем, что готовятся с добавлением манной крупы. Благодаря ажурным дырочкам, которые образуются в результате добавления дрожжей - блюдо имеет оригинальный вид. Подают со взбитыми сливками.
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