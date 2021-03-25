Как приготовить идеальную жаренную картошку

Специи добавляют за несколько минут до готовности. Фото: kei photo from Pexels

Кажется, что может быть проще, чем поджарить картофель. На самом деле есть много тонкостей, которые могут испортить даже такое ​​простое блюдо. Кроме того, нет предела совершенству. Поэтому, если есть желание приготовить хрустящую, сочную и одновременно вкусную картошку - воспользуйтесь этими советами.

Сковорода

Чем больше сковорода, тем лучше. В идеале, должна быть чугунной или антипригарным покрытием. Потому что в маленькой по размеру не удастся поджарить достаточное количество картофеля, он будет вываливаться во время перемешивания. Из-за недостаточной поверхности также способен подгореть, или наоборот - не прожариться.

На чем жарить

Если хотите получить картофель с золотистой корочкой - жарьте на масле. Если нет, можно взять обычное масло. Желательно оливковое, она полезнее, чем подсолнечное.

Огонь

Прежде чем отправить картофель жариться, следует убедиться достаточно ли раскалилось масло. Жарят на средне-сильном огне. Когда начнут подрумяниваться, накрывают крышкой и тушат на медленном огне в течение 15 минут до полуготовности.

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Далее следует снять крышку и поставить на максимальный огонь. Только низ покроется красивой корочкой, перевернуть картофель и повторить то же самое дважды.

Специи

Относительно специй, их можно использовать любые. Здесь никаких ограничений нет. Главное не добавить их раньше, чем нужно. Желательно это делать за несколько минут до готовности.

С травами другое дело. Если используете прочные стебли, такие как розмарин или тимьян, можно добавить их в начале процесса приготовления. Зелень, петрушку, укроп или базилик лучше использовать в конце.

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