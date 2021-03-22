Нежные и воздушные. Глинская рассказала, как приготовить вкусные котлеты по маминому рецепту

"Вкуснее котлет вы не пробовали", - говорит Глинская. Фото: Лиза Глинская/facebook

Елизавета Глинская на своей странице в instagram назвала вкусный рецепт домашних куриных котлет. Получаются нежные, воздушные и ароматные.

"В моей семье обожают котлеты из телятины, индейки и курицы. Так, как их готовит моя мама, не готовит никто. Секреты все выведала и готова делиться с вами", - говорит Глинская.

Ингредиенты:

куриный фарш - 1 кг

лук - 2 шт.

картофель - 1-2 шт.

батон - 100 г

молоко - 150 мл

соль, перец, чеснок - по вкусу

манная крупа - 150 г

масло - для обжарки

Приготовление:

Картофель и лук нарезать крупными кусками и пропустить через мясорубку. Батон залить молоком. Добавить специи и смешать все ингредиенты с фаршем. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на час. Сформировать котлеты и слегка присыпать манной крупой. На разогретой сковороде обжарить котлеты до румяности. Довести до готовности дополнительно протушевав под крышкой.

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