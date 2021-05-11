Вкусная диета для снижения давления

Средиземноморская диета - одна из лучших для сохранения здоровья сердца и сосудов

Знаменитую и полезную для здоровья средиземноморскую диету можно "усилить" так, что с ее помощью можно успешно бороться с повышенным артериальным давлением.

Что это за диета, рассказал врач-кардиолог, доктор медицинских наук Василий Кашталап.

"Мне не нравится термин "диета", большинство считает, что это жесткие ограничения в питании, – пояснил Василий Кашталап. – Человек сдерживается какое-то время, "сидя" на строгой диете, но потом устает и срывается. Поэтому в нашем случае мы говорим о том, что нужно в принципе пересмотреть отношение к еде, пусть постепенно, но зато навсегда закрепив здоровые привычки".

Про средиземноморскую диету – одну из лучших для сохранения здоровья сердца и сосудов, а значит, и долголетия, – наслышаны все. DASH на нее во многом похожа. Но есть и отличия.

Едим продукты, богатые кальцием, магнием и калием. Это значит много овощей и несладких фруктов (пять порций в день), цельнозерновые продукты, мясо птицы, жирная рыба (минимум дважды в неделю), нежирные молочные продукты, бобовые, семечки и орехи.

Ограничиваем красное мясо и сладости (включая и сладкие фрукты).

Разрешаем себе полезный для сердца десерт – горький шоколад. Правда, норма – только 45 граммов в неделю.

Долго считалось, что животные жиры для сердца вредны. Однако не так давно их реабилитировали. Они необходимы, в частности, для синтеза гормонов. Так что сливочное или топленое масло, кусочек сала – это хорошо. Ненасыщенные полезные жиры мы получаем из растительных масел (предпочтение – оливковому, льняному, две ложки в день), жирной рыбы, орехов, авокадо. А вот трансжиры, которые есть в маргарине, образуются при жарке во фритюре, содержатся в переработанном мясе (колбаса, сосиски) и фастфуде, – однозначное зло.

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Отказаться от досаливания. Рекомендации ВОЗ – 5 г соли в день (включая и ту, что содержится в продуктах), мы же – нация, которая любит соленья и консервы, и в среднем съедаем 12 г соли, намного больше нормы. Избыток соли вызывает отеки и приводит к атеросклерозу. Неслучайно гипертонией у нас болеет более половины взрослого населения. Поэтому согласно DASH нужно вообще перестать солить пищу – натрия, содержащегося в продуктах, вполне достаточно. Для перестройки вкусовых рецепторов нужно время, так что к пресной пище придется привыкать, заменив соль лимонным соком, специями, пряными травами.

Научные исследования доказали, что среди сторонников средиземноморского типа питания намного больше долгожителей, поскольку диета минимизирует риски возникновения рака, болезней сердца и сердечно-сосудистой системы, гипертонии, диабета, а также болезни Альцгеймера. О тревожных симптомах сердечных заболеваний и о том, как сбить давление в домашних условиях, читайте в отдельных статьях. Процесс похудения проходит без стрессов и вреда для организма. Средиземноморскую диету нельзя назвать жесткой, ведь она не имеет конкретных ограничений по количеству потребляемой пищи, а главный акцент на их сочетании. Отдельный эксперимент показал, что при изменении рациона на средиземноморский на постоянной основе вес ежегодно снижается примерно на 5% от начальной массы.